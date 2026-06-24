Тотнъм привлича опитния Мартин Дубравка

Вратарската линия на Тотнъм Хотспър ще бъде подсилена с добре познато име от Висшата лига – Мартин Дубравка. Според информация на "Скай Спортс", 37-годишният словашки национал ще се присъедини към лондонския гранд като свободен агент през летния трансферен прозорец.

След като през изминалия сезон пази цветовете на Бърнли, Дубравка е готов за ново предизвикателство в кариерата си. Ветеранът ще бъде алтернатива на младия и перспективен Антонин Кински, който се утвърди като титулярен вратар на "шпорите" след контузията и последвалата операция на Гулиелмо Викарио. Италианският страж, който е обект на интерес от страна на Ювентус и Наполи, все още не е напуснал Северен Лондон, но бъдещето му остава неясно.

Мартин Дубравка не е непознат на английските фенове – той има зад гърба си цели 197 мача във Висшата лига, основно с екипа на Нюкасъл Юнайтед, както и с Бърнли. Освен това, през сезон 2022/2023, словакът бе част от Манчестър Юнайтед, където допринесе за триумфа на "червените дяволи" в Купата на лигата, макар и с участие в два двубоя.

С привличането на Дубравка, Тотнъм Хотспър демонстрира желание да подсили конкуренцията под рамката и да разполага с опитен страж, който може да внесе спокойствие и стабилност в решаващи моменти. Феновете на "шпорите" очакват с интерес как словашкият ветеран ще се впише в състава и дали ще успее да остави своя отпечатък в новия си клуб.