Тотнъм стартира офанзива за Коди Гакпо от Ливърпул

Тотнъм Хотспър се готви за сериозен трансферен удар това лято, като насочва вниманието си към крилото на Ливърпул – Коди Гакпо. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, "шпорите" вече са осъществили директен контакт с агентите на нидерландския национал, демонстрирайки амбициите си да подсилят атаката си преди старта на новия сезон във Висшата лига.

Въпреки интереса от страна на Тотнъм, бъдещето на Гакпо на "Анфийлд" остава неясно. Всичко зависи от това дали Ливърпул ще успее да привлече френския талант Брадли Баркола. Ако "червените" осигурят неговия подпис, тогава евентуална раздяла с Гакпо изглежда по-вероятна. В противен случай, мениджърът на мърсисайдци едва ли ще се лиши от универсалния нападател, който може да покрие няколко позиции в предни линии.

Според информации от Нидерландия, Ливърпул е поставил солидна цена на своя футболист – оферти под 70 милиона паунда дори няма да бъдат разглеждани. Английските медии обаче са скептични относно възможността Гакпо да напусне още това лято, особено след като Юго Екитике ще отсъства през първата половина на сезона, а Александър Исак остава единствената алтернатива на върха на атаката.

Коди Гакпо стартира миналата кампания с обещаващи изяви, но впоследствие формата му спадна. В крайна сметка, нидерландецът завърши сезона с 7 гола и 5 асистенции във Висшата лига – статистика, която оставя смесени чувства сред феновете на Ливърпул.