Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм стартира офанзива за Коди Гакпо от Ливърпул

Тотнъм стартира офанзива за Коди Гакпо от Ливърпул

5 Август, 2026 17:56 429 0

  • тотнъм-
  • трансфер-
  • ливърпул-
  • коди гакпо-
  • фабрицио романо-
  • шпорите-
  • т брадли баркола

"Червените" не са склонни лесно да се разделят с крилото си

Тотнъм стартира офанзива за Коди Гакпо от Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тотнъм Хотспър се готви за сериозен трансферен удар това лято, като насочва вниманието си към крилото на Ливърпул – Коди Гакпо. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, "шпорите" вече са осъществили директен контакт с агентите на нидерландския национал, демонстрирайки амбициите си да подсилят атаката си преди старта на новия сезон във Висшата лига.

Въпреки интереса от страна на Тотнъм, бъдещето на Гакпо на "Анфийлд" остава неясно. Всичко зависи от това дали Ливърпул ще успее да привлече френския талант Брадли Баркола. Ако "червените" осигурят неговия подпис, тогава евентуална раздяла с Гакпо изглежда по-вероятна. В противен случай, мениджърът на мърсисайдци едва ли ще се лиши от универсалния нападател, който може да покрие няколко позиции в предни линии.

Според информации от Нидерландия, Ливърпул е поставил солидна цена на своя футболист – оферти под 70 милиона паунда дори няма да бъдат разглеждани. Английските медии обаче са скептични относно възможността Гакпо да напусне още това лято, особено след като Юго Екитике ще отсъства през първата половина на сезона, а Александър Исак остава единствената алтернатива на върха на атаката.

Коди Гакпо стартира миналата кампания с обещаващи изяви, но впоследствие формата му спадна. В крайна сметка, нидерландецът завърши сезона с 7 гола и 5 асистенции във Висшата лига – статистика, която оставя смесени чувства сред феновете на Ливърпул.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове