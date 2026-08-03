Севиля привлече младия страж Фран Гонсалес от Реал Мадрид

Фран Гонсалес, считан за един от най-обещаващите вратари на своето поколение, напуска Реал Мадрид и поема към Севиля. Младият испански национал ще защитава цветовете на андалусийците до лятото на 2031 година, след като двата клуба постигнаха споразумение за неговото преминаване.

Макар официалната сума по сделката да остава в тайна, според авторитетния портал Transfermarkt стойността на Гонсалес се оценява на около 3 милиона евро. Севиля залага на неговия потенциал и впечатляващи физически данни – Фран е висок цели 199 сантиметра, което го прави истински страж в наказателното поле.

Гонсалес е израснал в школата на Реал Мадрид, където усъвършенства уменията си и натрупа опит в дублиращия отбор Кастиля, състезавайки се в третото ниво на испанския футбол през последните два сезона. През кампанията 2024/25 той дебютира и в Ла Лига, което допълнително повиши интереса към него.

Въпреки младостта си, Фран вече може да се похвали с престижни трофеи – през 2024 година той триумфира със Суперкупата на УЕФА с Реал Мадрид, а с националния отбор на Испания до 19 години спечели Европейското първенство.