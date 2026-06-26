Аржентина и Украйна с категорични победи във волейболната Лига на нациите

Националният отбор по волейбол на Аржентина постигна убедителна победа над Китай с 3:0 гейма (25:22, 25:19, 25:22) във втория кръг на Лигата на нациите при мъжете. Двубоят се проведе на полска земя и премина под диктовката на „гаучосите“, които не оставиха съмнение в превъзходството си.

Аржентинците се отличиха с 5 успешни блокади и 3 аса, докато китайският тим отговори с 7 блока и също 3 аса. Лусиано Висентин бе истинският мотор на отбора, реализирайки 15 точки, а Герман Гомес допринесе с 9 точки, включително 1 блок и 1 ас.

Временното класиране поставя Аржентина на 14-о място с 2 победи и 4 поражения. Китайците, макар и предпоследни (17-а позиция) с 1 успех и 6 загуби, вече са сигурни участници във финалната фаза като домакини на турнира.

В друг интригуващ мач от Лигата на нациите, този път в Любляна, Словения, Украйна се наложи над Канада с 3:1 гейма (25:19, 25:23, 18:25, 25:23).

Украинският състав демонстрира стабилна игра на мрежата с 9 блока и 5 аса, докато канадците отговориха с идентичен брой блокади и 4 аса. Васил Тупчии бе безапелационен лидер за Украйна с 20 точки, включително 2 блока, а Олех Плотницкий добави още 16 точки и 1 ас.

С този успех украинците оглавиха временното класиране с 5 победи и 2 загуби, докато Канада остава на 15-о място с едва 1 успех и 5 поражения.