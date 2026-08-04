Революция във вдигането на тежести: Нови категории, правила и предизвикателства

Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) въведе коренни промени в правилата и категориите на спорта, които ще влязат в сила от 1 август 2026 година. Този мащабен ход е резултат от дълги преговори с Международния олимпийски комитет (МОК) и цели да гарантира присъствието на вдигането на тежести в олимпийската програма за Лос Анджелис 2028.

Впечатляващата реформа предвижда съкращаване на тегловите класове – както при мъжете, така и при жените, те вече ще бъдат по осем за всеки пол на международно ниво. Това означава по-ожесточена конкуренция и нови предизвикателства за всички атлети, включително и за българската звезда Карлос Насар, чиято категория вече е до 95 кг, вместо досегашните 94 кг.

Новите теглови категории:

Мъже: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 110 кг, +110 кг

Жени: 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг

При младежите и девойките също има промени – стартовите категории са съответно 55 кг за момчета и 45 кг за момичета.

За най-големия спортен форум – Олимпиадата в Лос Анджелис, ще бъдат включени по шест категории за мъже и жени:

Мъже: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 110 кг, +110 кг

Жени: 53 кг, 61 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг

Карлос Насар ще се състезава именно в категория до 95 кг, където се очаква да бъде сред фаворитите за медал.

С въвеждането на новите теглови класове, всички досегашни световни и европейски рекорди се анулират. IWF и Европейската федерация (EWF) определиха нови „стандарти“ – минимални тежести, които атлетите трябва да преодолеят, за да поставят първите официални рекорди в обновената история на спорта.

Освен промените в категориите, актуализираният правилник (IWF TCRR) въвежда и редица технически новости:

Прецизиране на дефинициите: Ясно се определя кога един резултат е официален и кога атлетът се счита за стартирал, с цел да се избегнат тактически злоупотреби при квалификациите.

Измерване на теглото: При кантар се приспадат 250 грама заради трикото на състезателя.

Стандарти за оборудване: Въвеждат се по-строги изисквания за диаметъра на втулките на лоста – до 8.5 см за мъже и 8 см за жени.