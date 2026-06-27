Мадисън Кийс покори Ийстбърн за трети път

Вълнуващ финал беляза тазгодишното издание на престижния тенис турнир в Ийстбърн, където Мадисън Кийс отново доказа, че тревните кортове са нейна стихия. Американската звезда, заемаща 27-ото място в световната ранглиста, се наложи над германката Татяна Мария с резултат 7:5, 6:4 след оспорвана битка, продължила час и 33 минути.

Кийс демонстрира впечатляваща мощ на сервис, реализирайки три аса – с един повече от 38-годишната си съперничка. Въпреки че допусна две двойни грешки, американката компенсира с отлична игра на първи сервис, печелейки 29 от 33 разигравания. Тя успя да пробие подаването на Мария три пъти, докато германката върна само един пробив.

С този успех Мадисън Кийс добавя трета титла от Ийстбърн към колекцията си, след като вече триумфира тук през 2014 и 2023 година. Това постижение я нарежда сред легендите на турнира – само Крис Евърт и Мартина Навратилова са успявали да спечелят три или повече трофея в Ийстбърн. Освен това, това е четвъртата ѝ титла на тревна настилка, след като през 2016 г. завоюва първото място и в Бирмингам.

Поредният успех на Кийс не само затвърждава позицията ѝ сред най-добрите в женския тенис, но и вдъхновява младите таланти да следват мечтите си. Със своята упоритост, хладнокръвие и безкомпромисна игра, американката продължава да пише история на световната тенис сцена.