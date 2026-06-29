Ясно е кога е първият мач на Григор Димитров на Уимбълдън

Първата ни ракета Григор Димитров започва кампанията си на Уимбълдън във вторник. Българинът, който играе с покана от организаторите, ще срещне Дейн Суини от Австралия на корт номер 18. Двубоят е трети в програмата, която стартира в 13:00 часа със сблъсъка Кайла Дей – Мадисън Кийс, последван от срещата Карен Хачанов – Били Харис.

В същото време Централният корт ще приюти голямото завръщане на Серина Уилямс на сингъл. Тя излиза срещу австралийката Мая Джойнт в третия мач за деня. Преди това, по традиция, екшъна открива миналогодишната шампионка Ига Швьонтек срещу Тейлър Таунзънд, а веднага след тях е голямото дерби на първия кръг при мъжете между Джак Дрейпър и Тейлър Фриц.