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Ясно е кога е първият мач на Григор Димитров на Уимбълдън

Ясно е кога е първият мач на Григор Димитров на Уимбълдън

29 Юни, 2026 06:45 462 2

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Българинът, който играе с покана от организаторите, ще срещне Дейн Суини от Австралия на корт номер 18

Ясно е кога е първият мач на Григор Димитров на Уимбълдън - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Първата ни ракета Григор Димитров започва кампанията си на Уимбълдън във вторник. Българинът, който играе с покана от организаторите, ще срещне Дейн Суини от Австралия на корт номер 18. Двубоят е трети в програмата, която стартира в 13:00 часа със сблъсъка Кайла Дей – Мадисън Кийс, последван от срещата Карен Хачанов – Били Харис.

В същото време Централният корт ще приюти голямото завръщане на Серина Уилямс на сингъл. Тя излиза срещу австралийката Мая Джойнт в третия мач за деня. Преди това, по традиция, екшъна открива миналогодишната шампионка Ига Швьонтек срещу Тейлър Таунзънд, а веднага след тях е голямото дерби на първия кръг при мъжете между Джак Дрейпър и Тейлър Фриц.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да, да

    1 0 Отговор
    Ясно е и кога ще е последния - във вторник.

    07:01 29.06.2026

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