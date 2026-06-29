Голям удар по Уимбълдън часове преди официалния старт на турнира

Тазгодишното издание на Уимбълдън претърпя голям удар само часове преди официалния старт на турнира. Местната любимка Ема Радукану няма да излезе за двубоя си от първия кръг срещу хърватката Антония Ружич заради сериозна контузия на крака, която се е оказала стрес фрактура.

Самата тенисистка сподели тежката новина в профила си в Instagram няколко часа преди мача, като не скри разочарованието си от принудителното решение. Лекарските препоръки са били категорични, че Радукану не трябва да рискува и да излиза на корта въпреки голямото си желание да играе пред родна публика на Корт №1.

„Здравейте на всички! Не мога да повярвам, че пиша това, но за съжаление трябваше да се откажа от тазгодишния Уимбълдън. Направих всичко възможно, за да започна утре, но след последния ми преглед тази вечер открих, че проблемът, който се опитвах да се справя, се е превърнал в стрес фрактура. Лекарите силно ме посъветваха да спра да се опитвам да играя въпреки болката. Да играя на Уимбълдън пред родната си публика означава толкова много за мен, така че тази ситуация е особено трудна за приемане в момента. Искам да благодаря на всички вас за подкрепата и милите думи. Те са особено безценни в моменти като този. Надявам се да ви видя, когато се върна на корта“, написа британската звезда.