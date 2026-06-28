Григор Димитров и Серина Уилямс с емоционална прегръдка на старта на "Уимбълдън"

Лондон отново се превърна в сцена на незабравими тенис моменти, след като Григор Димитров и Серина Уилямс се срещнаха на свещените тревни кортове на "Уимбълдън". Българският ас и американската икона си размениха топла, продължителна прегръдка, която не остана скрита от обективите и предизвика вълна от коментари сред феновете и медиите.

Хасковлията, който през 2014 година достигна до полуфиналите на най-стария турнир в света, тази година получи специална покана – "уайлд кард" – за участие в основната схема. Със свежи сили и нова мотивация, Димитров е готов да се впусне в битка с най-добрите на тревните кортове на Лондон.

Седемкратната шампионка на "Уимбълдън" и носителка на рекордните 23 титли от Големия шлем при жените, Серина Уилямс, също получи покана от организаторите. След кратка пауза в кариерата си, американската звезда се завръща на любимата си сцена, готова да напише нова страница в историята на тениса.

Сърдечната прегръдка между Григор и Серина символизира не само уважението между двама големи шампиони, но и духа на "Уимбълдън" – турнир, който обединява поколения и нации в името на спорта. Този жест на приятелство и взаимна подкрепа даде старт на една от най-очакваните седмици в тенис календара.