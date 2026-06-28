Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров и Серина Уилямс с емоционална прегръдка на старта на "Уимбълдън"

Григор Димитров и Серина Уилямс с емоционална прегръдка на старта на "Уимбълдън"

28 Юни, 2026 08:24 513 4

  • лондон-
  • тенис-
  • григор димитров-
  • серина уилямс-
  • уимбълдън

Две тенис звезди се обединяват в сърцето на Лондон преди началото на престижния турнир

Григор Димитров и Серина Уилямс с емоционална прегръдка на старта на "Уимбълдън" - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лондон отново се превърна в сцена на незабравими тенис моменти, след като Григор Димитров и Серина Уилямс се срещнаха на свещените тревни кортове на "Уимбълдън". Българският ас и американската икона си размениха топла, продължителна прегръдка, която не остана скрита от обективите и предизвика вълна от коментари сред феновете и медиите.

Хасковлията, който през 2014 година достигна до полуфиналите на най-стария турнир в света, тази година получи специална покана – "уайлд кард" – за участие в основната схема. Със свежи сили и нова мотивация, Димитров е готов да се впусне в битка с най-добрите на тревните кортове на Лондон.

Седемкратната шампионка на "Уимбълдън" и носителка на рекордните 23 титли от Големия шлем при жените, Серина Уилямс, също получи покана от организаторите. След кратка пауза в кариерата си, американската звезда се завръща на любимата си сцена, готова да напише нова страница в историята на тениса.

Сърдечната прегръдка между Григор и Серина символизира не само уважението между двама големи шампиони, но и духа на "Уимбълдън" – турнир, който обединява поколения и нации в името на спорта. Този жест на приятелство и взаимна подкрепа даде старт на една от най-очакваните седмици в тенис календара.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    Гришо май търси здрав масаж.

    Коментиран от #2

    08:26 28.06.2026

  • 2 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не знам за Гришо, ама от тая чак тук мирише на тестостерон и мъжки хормони.

    08:33 28.06.2026

  • 3 Щерев

    3 2 Отговор
    Като не може да спечели шлем ще му останат само прегръдките.Когато залязваш имаш нужда и от прегръдки.

    08:36 28.06.2026

  • 4 Жиголо

    2 0 Отговор
    Алфонса не забравя първата афроХорилата, която обича,

    08:40 28.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове