Даниил Медведев с категорична победа над Марин Чилич на старта на "Уимбълдън"

Даниил Медведев започна участието си на престижния турнир "Уимбълдън" с впечатляваща и убедителна победа. Руският тенисист не остави никакви шансове на опитния хърватин Марин Чилич, като го надигра с 6:1, 6:2, 6:4 за едва 112 минути игра на корт №1.

От първия сет Медведев демонстрира защо е сред фаворитите в турнира. Той реализира 77% от точките си на първи сервис и проби подаването на Чилич цели три пъти. Във втората част руснакът продължи да диктува темпото, като спечели 70% от разиграванията на първи сервис и добави още два пробива към актива си. Третият сет също премина под диктовката на Медведев, който бе 74% ефективен на първи начален удар и отново проби два пъти, допускайки само един пробив от страна на хърватина.

Във втория кръг Медведев ще се изправи срещу испанския талант Даниел Мерида Агилар. Младият испанец се класира напред, след като победи аржентинеца Камило Уго Карабели с 4:6, 3:6, 6:2, 3:0, след което съперникът му се отказа поради контузия.