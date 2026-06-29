Новини
Спорт »
Тенис »
Даниил Медведев с категорична победа над Марин Чилич на старта на "Уимбълдън"

Даниил Медведев с категорична победа над Марин Чилич на старта на "Уимбълдън"

29 Юни, 2026 21:50 441 0

  • даниил медведев-
  • уимбълдън-
  • марин чилич-
  • тенис-
  • втори кръг-
  • даниел мерида агилар-
  • победа-
  • резултати-
  • спортни новини

Руският ас демонстрира класа и се класира за втория кръг, където го очаква испанско предизвикателство

Даниил Медведев с категорична победа над Марин Чилич на старта на "Уимбълдън" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев започна участието си на престижния турнир "Уимбълдън" с впечатляваща и убедителна победа. Руският тенисист не остави никакви шансове на опитния хърватин Марин Чилич, като го надигра с 6:1, 6:2, 6:4 за едва 112 минути игра на корт №1.

От първия сет Медведев демонстрира защо е сред фаворитите в турнира. Той реализира 77% от точките си на първи сервис и проби подаването на Чилич цели три пъти. Във втората част руснакът продължи да диктува темпото, като спечели 70% от разиграванията на първи сервис и добави още два пробива към актива си. Третият сет също премина под диктовката на Медведев, който бе 74% ефективен на първи начален удар и отново проби два пъти, допускайки само един пробив от страна на хърватина.

Във втория кръг Медведев ще се изправи срещу испанския талант Даниел Мерида Агилар. Младият испанец се класира напред, след като победи аржентинеца Камило Уго Карабели с 4:6, 3:6, 6:2, 3:0, след което съперникът му се отказа поради контузия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове