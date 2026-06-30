Джокович впечатли Уимбълдън със сако с тайно послание

Новак Джокович отново привлече вниманието на фенове и медии – този път не само с играта си, но и с детайл от своя екип на Уимбълдън. Спазвайки строгия дрескод на All England Club, сърбинът се появи в класически бял аутфит на Lacoste, но сакото му съдържаше елементи, които разкриха внимателно подбрана символика.

На външната страна се открояваше бродирана емблема с надписите Lacoste и N.D., крокодилът на марката и стилизирано изображение на коза – директна препратка към статута му като GOAT (Greatest Of All Time).

Истинската изненада обаче се криеше отвътре. На вътрешната лява страна на сакото бе изписано послание на сръбски:

„Герой не е този, който побеждава, а този, който търпи несправедливост и прощава.“

Този цитат добави дълбочина към визията на Джокович и бе възприет от феновете като отражение на личната му философия и пътя му в спорта.

Lacoste пусна ограничена серия Novak Djokovic GOAT, която бързо бе разпродадена в повечето размери, но част от артикулите все още могат да бъдат намерени. Партньорството между Джокович и марката се оказва най-успешното в кариерата му – от 2017 г. насам той е спечелил 12 титли от Големия шлем с техен екип.

В момента Джокович е №8 в световната ранглиста, с баланс 9–4 през сезона и без титла, но уверява, че се чувства по-добре физически и психически след Ролан Гарос и е готов за битките на Уимбълдън.