Спортът по ТВ в четвъртък (2 юни)

13.00 Тенис : Уимбълдън Евроспорт 2
13.00 Голф, БМВ Интернешънъл МАХ Спорт 1
22.00 Испания – Австрия БНТ 1
00.30 Голф: PGA тур, Джон Диър класик, първи ден Евроспорт 2
02.00 Португалия – Хърватия БНТ 1
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2 Юли, 2026 05:30 753 1
13.00 Тенис : Уимбълдън Евроспорт 2
13.00 Голф, БМВ Интернешънъл МАХ Спорт 1
22.00 Испания – Австрия БНТ 1
00.30 Голф: PGA тур, Джон Диър класик, първи ден Евроспорт 2
02.00 Португалия – Хърватия БНТ 1
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