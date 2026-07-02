Масиран въздушен удар разтърси Киев през нощта

В ранните часове на 2 юли 2026 г. (между 0:00 и 6:45 ч. българско време) Русия извърши една от най-интензивните си комбинирани въздушни атаки срещу Киев, използвайки вълни от дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети. Нападението засегна всички 10 района на украинската столица. Според първоначалните данни на местните власти, най-малко двама души са загинали, а над 16 души са ранени. Спешните екипи продължават да вадят хора, затрупани под отломките.

Ударът започна малко след като украинският президент Володимир Зеленски спешно прекъсна официалното си посещение в Дъблин. Той се завърна в Украйна след разузнавателни доклади за предстояща мащабна руска офанзива. Първите сирени в Киев прозвучаха още късно вечерта, принуждавайки хиляди граждани да прекарат нощта в метростанциите. Кметът на града Виталий Кличко съобщи за сериозни разрушения в Деснянския район, където частично се срина осеметажна жилищна сграда. Големи пожари избухнаха на покрива на хотел на централния булевард "Шевченко", както и в жилищни сгради в Подолския, Дарницкия и Голосеевския район. Поради сериозността на атаката, съседна Полша вдигна по тревога дежурните си изтребители като превантивна мярка за сигурност.

Едновременно с това Украйна отвърна с удари дълбоко в руския тил. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е неутрализирала шест украински безпилотни апарата. В пограничния Белгородски регион руските власти потвърдиха за един загинал гражданин и един ранен след директен удар от украински дрон в жилищна къща.

Източници: Reuters, Al Jazeera, The New York Times и Kyiv Independent