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Масиран въздушен удар разтърси Киев през нощта
  Тема: Украйна

Масиран въздушен удар разтърси Киев през нощта

2 Юли, 2026 03:53, обновена 2 Юли, 2026 06:47 4 369 103

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  • русия-
  • украйна-
  • ранени

Русия атакува украинската столица с балистични ракети и дронове, докато Киев отвърна с атаки по руски погранични райони и Ленинградска област

Масиран въздушен удар разтърси Киев през нощта - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 2 юли 2026 г. (между 0:00 и 6:45 ч. българско време) Русия извърши една от най-интензивните си комбинирани въздушни атаки срещу Киев, използвайки вълни от дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети. Нападението засегна всички 10 района на украинската столица. Според първоначалните данни на местните власти, най-малко двама души са загинали, а над 16 души са ранени. Спешните екипи продължават да вадят хора, затрупани под отломките.

Ударът започна малко след като украинският президент Володимир Зеленски спешно прекъсна официалното си посещение в Дъблин. Той се завърна в Украйна след разузнавателни доклади за предстояща мащабна руска офанзива. Първите сирени в Киев прозвучаха още късно вечерта, принуждавайки хиляди граждани да прекарат нощта в метростанциите. Кметът на града Виталий Кличко съобщи за сериозни разрушения в Деснянския район, където частично се срина осеметажна жилищна сграда. Големи пожари избухнаха на покрива на хотел на централния булевард "Шевченко", както и в жилищни сгради в Подолския, Дарницкия и Голосеевския район. Поради сериозността на атаката, съседна Полша вдигна по тревога дежурните си изтребители като превантивна мярка за сигурност.

Едновременно с това Украйна отвърна с удари дълбоко в руския тил. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е неутрализирала шест украински безпилотни апарата. В пограничния Белгородски регион руските власти потвърдиха за един загинал гражданин и един ранен след директен удар от украински дрон в жилищна къща.

Източници: Reuters, Al Jazeera, The New York Times и Kyiv Independent


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тия пък

    9 48 Отговор
    не им ли писна да се бият?!Можеха да си направят поне една пауза по време на световното.

    Коментиран от #7, #35

    04:02 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добре,че не са

    60 6 Отговор
    атакували Баба Алино.

    04:52 02.07.2026

  • 12 Ба бааааа

    32 3 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Тебе ша та турим на башнята и на фронта

    04:54 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мозъка ти на теб

    30 5 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    отдавна е увиснал.

    05:11 02.07.2026

  • 15 мда

    57 7 Отговор
    Наглите укри трябва да се третират денонощтно

    05:12 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дачев

    55 6 Отговор
    Браво! Всяка нощ така ,да се заличи това змийско котило!

    05:37 02.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 жив бандера

    37 3 Отговор
    Да не остане!

    06:11 02.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Някой

    30 3 Отговор
    А се кефите, когато 12 дробчета достигнат до някоя цел в Русия. Ето ви сега!

    06:17 02.07.2026

  • 26 Маринов

    32 4 Отговор
    Просто статия. Милен пише от първо лице, все едно че е бил там. "Мощни експлозии в почти 10 региона на Киев", с не е написано какви са пораженията. Една жилищна сграда частично, няколко покрива от отломки, няколко ранени но център за бърза помощ. Като че ли си играят игричка. Зеления предупреждава (разузнаването им е в руския щаб?!?), руснаците гърмят, но нищо. Просто хората се плащат и спят в метрото. Така звучи статията. А така ли е? За какво е всичкия шум?

    Коментиран от #61

    06:18 02.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 55555

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Да свършва":

    Когато ти се разкараш и си събереш чемоданите за русия

    06:43 02.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соломон

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "На тия пък":

    Това не е бой а държавен тероризъм от страна на Русия

    06:55 02.07.2026

  • 36 Удри копейката с лопатЕто!

    4 18 Отговор

    До коментар #33 от "55555":

    До нассиране!После повтори!

    06:56 02.07.2026

  • 37 Соломон

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ха хи хо":

    Вероятно там е имало 100 натовски генерала

    06:57 02.07.2026

  • 38 Върнал се бил Зеленски "преди атаката"

    25 2 Отговор
    ама тараранци!!!:)
    Съвсем я ударихте през просото с брадатите лъжи!
    За тази атака всички знаеха затова, както винаги до сега, съдружниците му, му намериха "важна работа" извън Украйна

    06:58 02.07.2026

  • 39 Хо-ха-ха

    25 3 Отговор
    В статията отново не се съобщава кои са целите на атаката и дали са поразени. Няма как да ни убедите че руснаците са хвърлили толкова дронове и ракети заради няколко покрива на жилищни сгради. Манипулациите ви са толкова глупави и прозаични.

    Коментиран от #40

    06:59 02.07.2026

  • 40 Соломон

    10 8 Отговор

    До коментар #39 от "Хо-ха-ха":

    Ама разбира се че няма как да ви убедим.Руските бимби са най умните.И досега войната да е свършила ако руснаците не пазеха цивилните

    07:02 02.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 цензурата е фашизъм

    26 2 Отговор
    Четвърти еврорайх няма да има. Неонацизмът и фашизмът няма да минат,както и да се мъчат украинските евреи с техните германски и английски приятели, да тъсят реванш срещу Русия. Интересната част предстои. Лощото е ,че те със всички сили подкрепяни от 25 те така н. евродържави, /и хитлер е бил подкрепян от тези държави/ правят всичко възможно да унищожат православното руско население на територията украина. Както и германските нацисти, бавно и постепенно искат да превърната украина в изгорена земя а местното славянко православно население да унищожат,като за това обвинят Русия. Стратегията на нацистите е ясна,тя започва още след смаваето на третия райх на Хитлер след 1945 година. За енищожаването на нацистката чума СССР чиито наследник е днес Русия ,плаща с около 27 милиона жертви и страшни разрушения. Днес след около 60 години отново Русия се изправя срещу реванша на неонацистите.

    07:05 02.07.2026

  • 45 МЪКЪ МЪКЪ

    17 3 Отговор
    Пак ли е имало затрупани натюфци.

    07:05 02.07.2026

  • 46 Реалист

    0 15 Отговор

    До коментар #2 от "Да свършва":

    Няма да стане многоходовия план на Путин е да насели България с рускоезични укри братушки, да претопе българите и българия да стане Микроpoccия.

    Учи руски, свиквай с укри и се готви за Сибир.

    Коментиран от #83

    07:06 02.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Да бе да...?!

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ако Русия":

    Урсула каза-
    Връщаме ги в Украйна,щото моето синче-Зрлко ми изхлипа на рамото,че му трябва пушечно месо за фронта...!

    07:07 02.07.2026

  • 50 ПРИТЕСНЕН СЪМ

    17 3 Отговор
    Паметника на Бандера добре ли е?

    07:09 02.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ДАЖЕ И КЛИЧКО

    17 2 Отговор
    Се скри във София.

    07:09 02.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 А МОЧАТА?

    3 9 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА? А?

    07:11 02.07.2026

  • 58 Путин

    3 11 Отговор

    До коментар #51 от "Ти се моли да е жив и здав":

    Ще ги поведат, ама към Москва. Ха ха ха.

    Русия ще победи, когато Радев прати на Путин 1.2 милиона русофили гласували за него да воюват за братушкина Русия.

    Коментиран от #65

    07:11 02.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ама чакай ся...?!

    17 4 Отговор

    До коментар #26 от "Маринов":

    Вече в Kiif хората си плащат,за да спят в метрото ли...?!?!

    07:12 02.07.2026

  • 62 Смляха бандерите

    17 2 Отговор
    Руснаците в последните дни им разрушиха стотици бензиностанции , складове с гориво жп гари , заводи ,но по нашите медии тишина .Вчера в Одеса беше ударен завод за ,,тоалетна хартия , ,,взирива е бил толкова силен , че се е чул на 60 км в Молдова .

    Коментиран от #78

    07:12 02.07.2026

  • 63 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА

    17 3 Отговор
    Тя е 100% зависима от ежеседмични финансови траншове от англосаксонците. Обаче траншове ще има само докато продължава прокси войната срещу Русия. После имплозия

    07:12 02.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Анализатор

    10 0 Отговор

    До коментар #58 от "Путин":

    Напъна се да кажеш нещо оригинално,но се чу само един изходящ звук от стомашно-чревният ти тракт...😝!

    07:14 02.07.2026

  • 66 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    14 3 Отговор
    Е британска прокси война срещу Русия подкрепена от фашизирана Европа.

    07:14 02.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ

    18 2 Отговор
    Когато руснаците освободят и Одеса. Тогава англосаксите ще загубят интерес и форсирането спира.

    07:17 02.07.2026

  • 72 ИНТЕРЕСНО...?!

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "Без име":

    Каква ли пък е била тая...,,резЕденция" на Янукович...?!

    07:17 02.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 БАНДЕРИТЕ

    11 1 Отговор
    Изкопаха ли вече редкоземите?

    07:20 02.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 МЗ ПРЕДУПРЕЖДАВА

    11 3 Отговор
    Бандерфашизма е опасен за вашето здраве.

    07:21 02.07.2026

  • 78 Хъм...?!

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Смляха бандерите":

    И днес с какво ще се бършат...😟?!

    07:23 02.07.2026

  • 79 СТАРА ТЕХНОЛОГИЯ Е ТОВА

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Механик":

    За тези няма морал. За пари са готови да избият милиони.

    07:23 02.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 СССР

    3 7 Отговор
    КомунизЪма си отиде, комУнистите още не.

    07:24 02.07.2026

  • 82 Оня

    8 3 Отговор
    А зеления щял да прави подземни хотели в метрото че му свършили джобните! Че тъй де от къде на къде ще нанкат без пари урките!

    07:24 02.07.2026

  • 83 Рускоезичните укри в България обаче

    9 3 Отговор

    До коментар #46 от "Реалист":

    учат български. Но в Украйна не искат да учат бандеровска шльокавица, както рускоезичния Зеленски.

    07:25 02.07.2026

  • 84 1950!!!!!!!!!!!

    4 7 Отговор
    ПИТАМ РАДЕФ ????- ЧИИ Е КРИМ БЕ??????? РАЗБРАХТЕ ЛИ СЕГА КАК ВИ ИЗЛЪГА РАДЕФ!!!!!!

    07:25 02.07.2026

  • 85 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 2 Отговор
    Е прокси война срещу православието и славянството.

    Коментиран от #98

    07:26 02.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Атина Палада

    2 5 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    07:32 02.07.2026

  • 92 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    6 2 Отговор
    Щял да бяга

    07:32 02.07.2026

  • 93 Йосиф Кобзон

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "МАТЕМАТИКА ЗА БАНДЕРИ":

    Математиката е при мен.Насипно и в чували.

    07:33 02.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Но поне ще им остане утешението

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ти се моли да е жив и здав":

    че са познали, че Русия след Украйна ще нападне Европа "непредизвикано"! Както успяха с Украйна

    07:35 02.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Гундяев

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Затова всеки утрепан руснак отива в рая.

    07:38 02.07.2026

  • 99 Рублевка

    4 1 Отговор
    След украински удари дълбоко в руския тил, Русия отвърна с масиран въздушен удар по Киев. Киевското метро предоставя комфортни условия за нощувки на населението.

    07:39 02.07.2026

  • 100 Варненец

    3 0 Отговор
    Удриии 😂

    07:41 02.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 А ИСТИНАТА Е

    1 1 Отговор
    Руската армия напредва всеки ден по целия фронт. Бусифицираните с радост се предават, а нацистите от азоф бягат врзападна посока.

    07:44 02.07.2026

  • 103 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Госあ":

    Закарпатието е унгарска територия а Лвов полска сега е момента да си ги вземат.

    07:44 02.07.2026

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