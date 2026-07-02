Масиран въздушен удар разтърси Киев през нощта

В ранните часове на 2 юли 2026 г. (между 0:00 и 6:45 ч. българско време) Русия извърши една от най-интензивните си комбинирани въздушни атаки срещу Киев, използвайки вълни от дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети. Нападението засегна всички 10 района на украинската столица. Според първоначалните данни на местните власти, най-малко двама души са загинали, а над 16 души са ранени. Спешните екипи продължават да вадят хора, затрупани под отломките.
Ударът започна малко след като украинският президент Володимир Зеленски спешно прекъсна официалното си посещение в Дъблин. Той се завърна в Украйна след разузнавателни доклади за предстояща мащабна руска офанзива. Първите сирени в Киев прозвучаха още късно вечерта, принуждавайки хиляди граждани да прекарат нощта в метростанциите. Кметът на града Виталий Кличко съобщи за сериозни разрушения в Деснянския район, където частично се срина осеметажна жилищна сграда. Големи пожари избухнаха на покрива на хотел на централния булевард "Шевченко", както и в жилищни сгради в Подолския, Дарницкия и Голосеевския район. Поради сериозността на атаката, съседна Полша вдигна по тревога дежурните си изтребители като превантивна мярка за сигурност.
Едновременно с това Украйна отвърна с удари дълбоко в руския тил. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че руската противовъздушна отбрана е неутрализирала шест украински безпилотни апарата. В пограничния Белгородски регион руските власти потвърдиха за един загинал гражданин и един ранен след директен удар от украински дрон в жилищна къща.
Източници: Reuters, Al Jazeera, The New York Times и Kyiv Independent
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тия пък
Коментиран от #7, #35
04:02 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Добре,че не са
04:52 02.07.2026
12 Ба бааааа
До коментар #5 от "Госあ":Тебе ша та турим на башнята и на фронта
04:54 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мозъка ти на теб
До коментар #5 от "Госあ":отдавна е увиснал.
05:11 02.07.2026
15 мда
05:12 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дачев
05:37 02.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 жив бандера
06:11 02.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Някой
06:17 02.07.2026
26 Маринов
Коментиран от #61
06:18 02.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 55555
До коментар #2 от "Да свършва":Когато ти се разкараш и си събереш чемоданите за русия
06:43 02.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соломон
До коментар #1 от "На тия пък":Това не е бой а държавен тероризъм от страна на Русия
06:55 02.07.2026
36 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #33 от "55555":До нассиране!После повтори!
06:56 02.07.2026
37 Соломон
До коментар #21 от "Ха хи хо":Вероятно там е имало 100 натовски генерала
06:57 02.07.2026
38 Върнал се бил Зеленски "преди атаката"
Съвсем я ударихте през просото с брадатите лъжи!
За тази атака всички знаеха затова, както винаги до сега, съдружниците му, му намериха "важна работа" извън Украйна
06:58 02.07.2026
39 Хо-ха-ха
Коментиран от #40
06:59 02.07.2026
40 Соломон
До коментар #39 от "Хо-ха-ха":Ама разбира се че няма как да ви убедим.Руските бимби са най умните.И досега войната да е свършила ако руснаците не пазеха цивилните
07:02 02.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 цензурата е фашизъм
07:05 02.07.2026
45 МЪКЪ МЪКЪ
07:05 02.07.2026
46 Реалист
До коментар #2 от "Да свършва":Няма да стане многоходовия план на Путин е да насели България с рускоезични укри братушки, да претопе българите и българия да стане Микроpoccия.
Учи руски, свиквай с укри и се готви за Сибир.
Коментиран от #83
07:06 02.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Да бе да...?!
До коментар #3 от "Ако Русия":Урсула каза-
Връщаме ги в Украйна,щото моето синче-Зрлко ми изхлипа на рамото,че му трябва пушечно месо за фронта...!
07:07 02.07.2026
50 ПРИТЕСНЕН СЪМ
07:09 02.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ДАЖЕ И КЛИЧКО
07:09 02.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 А МОЧАТА?
07:11 02.07.2026
58 Путин
До коментар #51 от "Ти се моли да е жив и здав":Ще ги поведат, ама към Москва. Ха ха ха.
Русия ще победи, когато Радев прати на Путин 1.2 милиона русофили гласували за него да воюват за братушкина Русия.
Коментиран от #65
07:11 02.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ама чакай ся...?!
До коментар #26 от "Маринов":Вече в Kiif хората си плащат,за да спят в метрото ли...?!?!
07:12 02.07.2026
62 Смляха бандерите
Коментиран от #78
07:12 02.07.2026
63 ОКРАИНА Е НЕСЪСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА
07:12 02.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Анализатор
До коментар #58 от "Путин":Напъна се да кажеш нещо оригинално,но се чу само един изходящ звук от стомашно-чревният ти тракт...😝!
07:14 02.07.2026
66 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:14 02.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ
07:17 02.07.2026
72 ИНТЕРЕСНО...?!
До коментар #52 от "Без име":Каква ли пък е била тая...,,резЕденция" на Янукович...?!
07:17 02.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 БАНДЕРИТЕ
07:20 02.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 МЗ ПРЕДУПРЕЖДАВА
07:21 02.07.2026
78 Хъм...?!
До коментар #62 от "Смляха бандерите":И днес с какво ще се бършат...😟?!
07:23 02.07.2026
79 СТАРА ТЕХНОЛОГИЯ Е ТОВА
До коментар #76 от "Механик":За тези няма морал. За пари са готови да избият милиони.
07:23 02.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 СССР
07:24 02.07.2026
82 Оня
07:24 02.07.2026
83 Рускоезичните укри в България обаче
До коментар #46 от "Реалист":учат български. Но в Украйна не искат да учат бандеровска шльокавица, както рускоезичния Зеленски.
07:25 02.07.2026
84 1950!!!!!!!!!!!
07:25 02.07.2026
85 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #98
07:26 02.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Атина Палада
07:32 02.07.2026
92 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:32 02.07.2026
93 Йосиф Кобзон
До коментар #90 от "МАТЕМАТИКА ЗА БАНДЕРИ":Математиката е при мен.Насипно и в чували.
07:33 02.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Но поне ще им остане утешението
До коментар #51 от "Ти се моли да е жив и здав":че са познали, че Русия след Украйна ще нападне Европа "непредизвикано"! Както успяха с Украйна
07:35 02.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Гундяев
До коментар #85 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Затова всеки утрепан руснак отива в рая.
07:38 02.07.2026
99 Рублевка
07:39 02.07.2026
100 Варненец
07:41 02.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 А ИСТИНАТА Е
07:44 02.07.2026
103 Шопо
До коментар #4 от "Госあ":Закарпатието е унгарска територия а Лвов полска сега е момента да си ги вземат.
07:44 02.07.2026