Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Варна »
Казусът с „Баба Алино“ стигна до Бундестага: Германски депутат инспектира "незаконния град" на КУБ

Казусът с „Баба Алино“ стигна до Бундестага: Германски депутат инспектира "незаконния град" на КУБ

1 Юли, 2026 09:25 1 591 36

  • баба алино-
  • бундестаг-
  • германски депутат-
  • инспекция-
  • незаконен град

По време на посещението Коста Стоянов от "Възраждане" заяви, че целта е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна

Казусът с „Баба Алино“ стигна до Бундестага: Германски депутат инспектира "незаконния град" на КУБ - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и депутатът от германския Бундестаг от „Алтернатива за Германия“, Борислав Гаманов, посетиха местността „Баба Алино“ край Варна, където се намира незаконният град на украинската групировка КУБ.
По време на посещението Коста Стоянов заяви, че целта е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна.
„Днес с нас е депутатът от „Алтернатива за Германия“ в Бундестага Борислав Гаманов, който има специалната мисия да дойде, да види, да заснеме и да покаже на депутатите в Бундестага къде отиват част от парите, които те гласуват като помощи за Украйна“, заяви Стоянов.
Борислав Гаманов благодари на Коста Стоянов за разследването по случая и подчерта, че ще постави темата пред германските институции.
„Благодарение на Вас този скандал излезе наяве и аз вече имам възможността, като депутат на германския народ, да проследя случая и да се поинтересувам какво се случва с парите на германския данъкоплатец. Докато в Германия данъците се увеличават и хората плащат все повече, се оказва, че с тези средства украинци си строят луксозни жилища. Това е недопустимо“, заяви Гаманов.
Той допълни, че „Алтернатива за Германия“ е единствената политическа сила в страната, която последователно настоява за контрол върху начина, по който се изразходват средствата на германските граждани.
Коста Стоянов благодари на Борислав Гаманов и на „Алтернатива за Германия“ за подкрепата, като отбеляза, че двете партии са партньори в европейското политическо семейство „Европа на суверенните нации“.
„Говорим за международна организирана престъпна група. Заедно с нашите партньори и евродепутатите от „Европа на суверенните нации“ ще продължим да работим по този случай, докато не бъде разкрита цялата международна схема за пране на пари. Това са средства, които идват от помощите за Украйна, отпускани от Европейския парламент и националните парламенти. Недопустимо е с тези пари да се изграждат незаконни градове и да се извършват незаконни действия на територията на България“, заяви Стоянов.
Той бе категоричен, че всички държави, които предоставят финансова помощ на Украйна, трябва да бъдат уведомени за случая и да знаят за какво се използват средствата на техните данъкоплатци.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    9 47 Отговор
    Това депутатче Кличко ще го нокаутира с един удар.

    Коментиран от #4, #10

    09:28 01.07.2026

  • 2 пенсионер от Варна

    47 8 Отговор
    перат парите на зелю ! разсмърдя се на вкиснало до Бундестага !

    Коментиран от #23

    09:29 01.07.2026

  • 3 Сталин

    45 4 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.

    Коментиран от #16, #34

    09:29 01.07.2026

  • 4 пенсионер от Варна

    33 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    това депутатче нокаутира ключко, който също е в далаверата !

    09:31 01.07.2026

  • 5 Ще ви спретнат едно колетче

    29 2 Отговор
    с особена любов и загриженост към евродепутатите. А за тези на върха в Брюксел има сериозни отчисления от помощта отпускане на окраинката и те така са нагазили в зеленото блато че не смеят да кажат истината нито да откажат последващи отчисления.
    Какви невероятни тъпоъгълници ръководят Европейския съюз.
    А батко Тръмп им разбра играта и ги остави в ла.....та след като му дават и на него печалба.
    А ние да си плащаме и търпим санкциите

    09:33 01.07.2026

  • 6 БРАВО

    31 5 Отговор
    Нека да видят немските данъкоплатци какво прави с парите им киевската хунта!

    09:33 01.07.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    9 29 Отговор
    Нашите руски еничари злепоставят България пред цял свят!

    Коментиран от #13

    09:34 01.07.2026

  • 8 1001

    24 1 Отговор
    Да де тия искат украйна в ЕУ. Най-корумпираната държава. Всячески искат да съсипят този съюз.

    Коментиран от #12

    09:35 01.07.2026

  • 9 Един ден

    19 4 Отговор
    Само АФД биха могли да ни спасят от чумата, монтирана от ционистите в Брюксел.

    Коментиран от #28

    09:35 01.07.2026

  • 10 Странно

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Кличко не е в мобилизационна възраст?

    Коментиран от #35

    09:35 01.07.2026

  • 11 Още един русодебил

    10 19 Отговор
    Невзоров е етнически руснак от Одеса!
    Доказан агент на руското ГРУ!

    Коментиран от #19

    09:35 01.07.2026

  • 12 Да точно

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "1001":

    Зеленски на мястото на ушито ще сложат.

    09:35 01.07.2026

  • 13 Сталин

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Да бе ,Путин дойде и напълни шкафчето с пачки и кюлчета

    09:36 01.07.2026

  • 14 По скоро

    9 19 Отговор
    Нито Коста Стоянов е български депутат нито Гаманов немски.Путинисти са, което е равносилно на обич към Русия,а не към собствената си държава!

    09:37 01.07.2026

  • 15 Присмехулник

    6 9 Отговор
    Та какво точно "инспектира" този германски депутат?!

    Коментиран от #25

    09:37 01.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 КУБ има няколко дела в Украйна

    15 3 Отговор
    за корупция!
    Много дебил в тази бг територия!

    09:40 01.07.2026

  • 18 Некаус

    7 19 Отговор
    Защо въобще журналята отразявате тази руска подлога АзГ?
    Тази терористична организация трябва да се забрани, както и всички други крайнолеви като Израждане!!

    Коментиран от #22

    09:41 01.07.2026

  • 19 т-п тpoл сорocoиден

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Още един русодебил":

    Ако неврозов е руски агент, значи благомир коцев е копейка и обслужва интересите на руснаците, а това значи че в ПП има и други копейки.

    Коментиран от #31

    09:43 01.07.2026

  • 20 хахаха

    5 10 Отговор
    Да беше извикал и Митрофанова,че да е пълен цирк!

    09:44 01.07.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    14 3 Отговор
    Вчера се прибирах от морето към София. На магистралата при Сливен задминах колона от около 50 еднотипни коли с временни български номера, брандирани с украински знамена и надпис "Легион свобода Росии". В България действа въоръжена бандеровска паравоенна организация

    09:44 01.07.2026

  • 22 т-п тpoл сорocoиден

    6 5 Отговор

    До коментар #18 от "Некаус":

    А може ли да отразяват изявите на копейки като благомир коцев или длуги копейки в ПП, които са обслужвали руснака неврозов?

    09:44 01.07.2026

  • 23 Пенсионерка

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "пенсионер от Варна":

    ти от слугинажа на тим ли си бе ?

    09:45 01.07.2026

  • 24 Търновец

    5 6 Отговор
    Няма лошо да се направи и Германско разследване - но защо не разследват и комплекса Камчия - защо беше почти без пари подарен на Русите и какво е участието на Станка Шопова - вярно ли е че тя сменя формата на собственост? А като тръгнат да разследват и в Бургас - защо Нефтохима който имаше прогнозна оценка за най малкото 6 милиарда долара беше продаден за мижави милиони на Лук Ойл - през 1999 за 59% от ценните книжа на Нефтохима Русите платиха 81 милиона долара , беше ли Мултигруп конкурент на Лукойл и има ли връзка с убийството на Илия Павлов през 2003.

    Коментиран от #27, #30

    09:46 01.07.2026

  • 25 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Присмехулник":

    Не знам, ама язе инспектирах на ма кяти г зо.

    09:46 01.07.2026

  • 26 Нали го бутна квартала държавата

    3 2 Отговор
    Сега па ше развеждали тоя и оня

    09:48 01.07.2026

  • 27 т-п тpoл сорocoиден

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Търновец":

    Питай ПеПедофилите и ДБ за Камчия, като бяха на власт, да цяха разледвали, вместо на правят конституционни буламачи и да перат боко и шишо.

    09:49 01.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 оня с коня

    1 3 Отговор
    немците казаха:ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    09:52 01.07.2026

  • 30 мдамм

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Търновец":

    Тъжно е че и в Търново има соросоиди ама както и да е.
    По темата: Камчия има законна сделка и законно строителство, извън защитена територия!
    Лукойл - част от бандитската приватизация, дело на СДС в лицето на Костов. Може би най-големият грабеж извършен срещу българският народ от СДС уродите и техните кукловоди. Казвам "може би" защото бъпросният грабеж беше толкова мащабен и всеобхватен че е трудно да се прецени.

    09:58 01.07.2026

  • 31 Още един русодебил

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "т-п тpoл сорocoиден":

    Ами нали Радев създаде ПП?

    10:01 01.07.2026

  • 32 Прочухме се !

    3 1 Отговор
    Няма Радев !

    Няма Борисов !

    Всички Са В Кюпа !

    Под Чето Активно Съдействие !

    Се Случва Всичко Което Се Случва Тук !

    10:07 01.07.2026

  • 33 Община Варна

    4 0 Отговор
    Това не са жилища, а подпорни съоръжения, които чуждестранен инвеститор е построил по европейска програма и с европейско финансиране в застрашени от свлачища район!

    10:21 01.07.2026

  • 34 нормално

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Зеленски е най-добре платения комик на планетата. Какво са един милион евро на фона на милиардите, които изсмуква пета година от ЕС?

    10:38 01.07.2026

  • 35 Коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Странно":

    Кличко е на 54 а там ги зимат до 60

    10:52 01.07.2026

  • 36 Излагат се

    2 0 Отговор
    копейките! Украинец "строи", германец "инспектира" Викнете Урсуло!

    10:56 01.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове