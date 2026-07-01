Казусът с „Баба Алино“ стигна до Бундестага: Германски депутат инспектира "незаконния град" на КУБ

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и депутатът от германския Бундестаг от „Алтернатива за Германия“, Борислав Гаманов, посетиха местността „Баба Алино“ край Варна, където се намира незаконният град на украинската групировка КУБ.

По време на посещението Коста Стоянов заяви, че целта е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна.

„Днес с нас е депутатът от „Алтернатива за Германия“ в Бундестага Борислав Гаманов, който има специалната мисия да дойде, да види, да заснеме и да покаже на депутатите в Бундестага къде отиват част от парите, които те гласуват като помощи за Украйна“, заяви Стоянов.

Борислав Гаманов благодари на Коста Стоянов за разследването по случая и подчерта, че ще постави темата пред германските институции.

„Благодарение на Вас този скандал излезе наяве и аз вече имам възможността, като депутат на германския народ, да проследя случая и да се поинтересувам какво се случва с парите на германския данъкоплатец. Докато в Германия данъците се увеличават и хората плащат все повече, се оказва, че с тези средства украинци си строят луксозни жилища. Това е недопустимо“, заяви Гаманов.

Той допълни, че „Алтернатива за Германия“ е единствената политическа сила в страната, която последователно настоява за контрол върху начина, по който се изразходват средствата на германските граждани.

Коста Стоянов благодари на Борислав Гаманов и на „Алтернатива за Германия“ за подкрепата, като отбеляза, че двете партии са партньори в европейското политическо семейство „Европа на суверенните нации“.

„Говорим за международна организирана престъпна група. Заедно с нашите партньори и евродепутатите от „Европа на суверенните нации“ ще продължим да работим по този случай, докато не бъде разкрита цялата международна схема за пране на пари. Това са средства, които идват от помощите за Украйна, отпускани от Европейския парламент и националните парламенти. Недопустимо е с тези пари да се изграждат незаконни градове и да се извършват незаконни действия на територията на България“, заяви Стоянов.

Той бе категоричен, че всички държави, които предоставят финансова помощ на Украйна, трябва да бъдат уведомени за случая и да знаят за какво се използват средствата на техните данъкоплатци.

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