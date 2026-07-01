Казусът с „Баба Алино“ стигна до Бундестага: Германски депутат инспектира "незаконния град" на КУБ

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и депутатът от германския Бундестаг от „Алтернатива за Германия“, Борислав Гаманов, посетиха местността „Баба Алино“ край Варна, където се намира незаконният град на украинската групировка КУБ.
По време на посещението Коста Стоянов заяви, че целта е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна.
„Днес с нас е депутатът от „Алтернатива за Германия“ в Бундестага Борислав Гаманов, който има специалната мисия да дойде, да види, да заснеме и да покаже на депутатите в Бундестага къде отиват част от парите, които те гласуват като помощи за Украйна“, заяви Стоянов.
Борислав Гаманов благодари на Коста Стоянов за разследването по случая и подчерта, че ще постави темата пред германските институции.
„Благодарение на Вас този скандал излезе наяве и аз вече имам възможността, като депутат на германския народ, да проследя случая и да се поинтересувам какво се случва с парите на германския данъкоплатец. Докато в Германия данъците се увеличават и хората плащат все повече, се оказва, че с тези средства украинци си строят луксозни жилища. Това е недопустимо“, заяви Гаманов.
Той допълни, че „Алтернатива за Германия“ е единствената политическа сила в страната, която последователно настоява за контрол върху начина, по който се изразходват средствата на германските граждани.
Коста Стоянов благодари на Борислав Гаманов и на „Алтернатива за Германия“ за подкрепата, като отбеляза, че двете партии са партньори в европейското политическо семейство „Европа на суверенните нации“.
„Говорим за международна организирана престъпна група. Заедно с нашите партньори и евродепутатите от „Европа на суверенните нации“ ще продължим да работим по този случай, докато не бъде разкрита цялата международна схема за пране на пари. Това са средства, които идват от помощите за Украйна, отпускани от Европейския парламент и националните парламенти. Недопустимо е с тези пари да се изграждат незаконни градове и да се извършват незаконни действия на територията на България“, заяви Стоянов.
Той бе категоричен, че всички държави, които предоставят финансова помощ на Украйна, трябва да бъдат уведомени за случая и да знаят за какво се използват средствата на техните данъкоплатци.
Казусът с „Баба Алино“ стигна до Бундестага: Германски депутат инспектира "незаконния град" на КУБ
1 Юли, 2026 09:25 1 591 36
По време на посещението Коста Стоянов от "Възраждане" заяви, че целта е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна
Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и депутатът от германския Бундестаг от „Алтернатива за Германия“, Борислав Гаманов, посетиха местността „Баба Алино“ край Варна, където се намира незаконният град на украинската групировка КУБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #4, #10
09:28 01.07.2026
2 пенсионер от Варна
Коментиран от #23
09:29 01.07.2026
3 Сталин
А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.
Коментиран от #16, #34
09:29 01.07.2026
4 пенсионер от Варна
До коментар #1 от "Трол":това депутатче нокаутира ключко, който също е в далаверата !
09:31 01.07.2026
5 Ще ви спретнат едно колетче
Какви невероятни тъпоъгълници ръководят Европейския съюз.
А батко Тръмп им разбра играта и ги остави в ла.....та след като му дават и на него печалба.
А ние да си плащаме и търпим санкциите
09:33 01.07.2026
6 БРАВО
09:33 01.07.2026
7 Ганя Путинофила
Коментиран от #13
09:34 01.07.2026
8 1001
Коментиран от #12
09:35 01.07.2026
9 Един ден
Коментиран от #28
09:35 01.07.2026
10 Странно
До коментар #1 от "Трол":Кличко не е в мобилизационна възраст?
Коментиран от #35
09:35 01.07.2026
11 Още един русодебил
Доказан агент на руското ГРУ!
Коментиран от #19
09:35 01.07.2026
12 Да точно
До коментар #8 от "1001":Зеленски на мястото на ушито ще сложат.
09:35 01.07.2026
13 Сталин
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Да бе ,Путин дойде и напълни шкафчето с пачки и кюлчета
09:36 01.07.2026
14 По скоро
09:37 01.07.2026
15 Присмехулник
Коментиран от #25
09:37 01.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 КУБ има няколко дела в Украйна
Много дебил в тази бг територия!
09:40 01.07.2026
18 Некаус
Тази терористична организация трябва да се забрани, както и всички други крайнолеви като Израждане!!
Коментиран от #22
09:41 01.07.2026
19 т-п тpoл сорocoиден
До коментар #11 от "Още един русодебил":Ако неврозов е руски агент, значи благомир коцев е копейка и обслужва интересите на руснаците, а това значи че в ПП има и други копейки.
Коментиран от #31
09:43 01.07.2026
20 хахаха
09:44 01.07.2026
21 007 лиценз ту кил
09:44 01.07.2026
22 т-п тpoл сорocoиден
До коментар #18 от "Некаус":А може ли да отразяват изявите на копейки като благомир коцев или длуги копейки в ПП, които са обслужвали руснака неврозов?
09:44 01.07.2026
23 Пенсионерка
До коментар #2 от "пенсионер от Варна":ти от слугинажа на тим ли си бе ?
09:45 01.07.2026
24 Търновец
Коментиран от #27, #30
09:46 01.07.2026
25 Абе
До коментар #15 от "Присмехулник":Не знам, ама язе инспектирах на ма кяти г зо.
09:46 01.07.2026
26 Нали го бутна квартала държавата
09:48 01.07.2026
27 т-п тpoл сорocoиден
До коментар #24 от "Търновец":Питай ПеПедофилите и ДБ за Камчия, като бяха на власт, да цяха разледвали, вместо на правят конституционни буламачи и да перат боко и шишо.
09:49 01.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 оня с коня
09:52 01.07.2026
30 мдамм
До коментар #24 от "Търновец":Тъжно е че и в Търново има соросоиди ама както и да е.
По темата: Камчия има законна сделка и законно строителство, извън защитена територия!
Лукойл - част от бандитската приватизация, дело на СДС в лицето на Костов. Може би най-големият грабеж извършен срещу българският народ от СДС уродите и техните кукловоди. Казвам "може би" защото бъпросният грабеж беше толкова мащабен и всеобхватен че е трудно да се прецени.
09:58 01.07.2026
31 Още един русодебил
До коментар #19 от "т-п тpoл сорocoиден":Ами нали Радев създаде ПП?
10:01 01.07.2026
32 Прочухме се !
Няма Борисов !
Всички Са В Кюпа !
Под Чето Активно Съдействие !
Се Случва Всичко Което Се Случва Тук !
10:07 01.07.2026
33 Община Варна
10:21 01.07.2026
34 нормално
До коментар #3 от "Сталин":Зеленски е най-добре платения комик на планетата. Какво са един милион евро на фона на милиардите, които изсмуква пета година от ЕС?
10:38 01.07.2026
35 Коментар
До коментар #10 от "Странно":Кличко е на 54 а там ги зимат до 60
10:52 01.07.2026
36 Излагат се
10:56 01.07.2026