Opel подготвя шокираща метаморфоза за Astra

Следващото поколение на Opel Astra може фундаментално да промени своя генетичен код. Инженерите и стратезите в Рюселсхайм сериозно обмислят напълно да загърбят традиционната и обичана каросерия тип хечбек, за да съсредоточат усилията си върху значително по-практични и многофункционални формати, като в светлината на прожекторите попада версията комби.

Подобен дързък и неочакван сценарий вече беше реализиран успешно от конкурентите от Волфсбург, които оставиха в гамата на новия Passat единствено комби вариант за европейските потребители. Сега Opel изглежда готов да поеме по същия утъпкан коловоз, виждайки огромен пазарен потенциал в по-просторните превозни средства, които са способни да отговорят много по-точно на еволюиращите нужди на съвременните купувачи.

Висшият мениджмънт на марката подчертава, че бъдещата интерпретация на Astra трябва да предлага осезаемо повече вътрешно пространство и да издигне комфорта при дълги преходи на напълно ново равнище. Именно тези ключови характеристики се очаква да залегнат в основата на концепцията за следващата итерация на модела.

Автомобилните анализатори обаче не изключват и друг, още по-любопитен обрат в историята. Напълно възможно е успоредно с класическото комби, на сцената да дебютира и модификация с по-изразен кросоувър характер, заимстваща елементи от SUV сегмента, на който Opel залага все по-силно в последните години.

В момента актуалната електрическа Astra наскоро премина през процес на обновяване, получавайки батерия с капацитет от 58,3 кВтч, осигуряваща пробег от около 450 километра по цикъла WLTP. Въпреки това, от следващото поколение се очаква да направи още една гигантска стъпка напред по отношение на енергийната ефективност и автономността с едно зареждане.

Производството на новото семейство Astra е официално потвърдено в историческия завод на Stellantis в Рюселсхайм, който запазва позицията си на един от ключовите стратегически обекти на групата в Германия. Именно там компанията планира да продължи офанзивата си с модели от следващо поколение, адаптирайки ги към динамичните предпочитания на европейските клиенти и глобалния преход към електрическа мобилност.