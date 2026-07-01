Стратегия на месомелачка! Руските войници оцеляват средно по 20 минути на фронта

Руските войски в някои части на фронтова линия оцеляват между 20 и 35 минути поради зачестилите атаки с дронове, пише "The Independent".

Оценката, цитирана от историка от Оксфорд Питър Франкопан в доклад за Foreign Policy, разкрива все по-опасните условия за руската армия, докато Украйна развива своите способности за дронове.

Москва е обвинявана, че използва стратегия на "месомелачка", при която се изпращат огромен брой войски на украинската фронтова линия в опит бавно да се смелят силно укрепените отбранителни съоръжения на Киев.

Но с доминацията на дронове във войната, Русия губи хора с бързи темпове. Руските сили дават около 30 000 жертви месечно според различни оценки.

Британската разузнавателна агенция GCHQ твърди, че близо 500 000 руски войници са убити от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Според руски военни блогъри средната продължителност на живота на новобранец, от пристигането на тренировъчен полигон до смъртта в бойна зона, е някъде между 10 дни и три седмици, отбелязва Питър Франкопан. По думите му руските войници оцеляват на фронта средно 20-35 минути.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в началото на 2026 г., че над 80% от руските цели са унищожени от украински дронове.

През последните месеци украинските сили засилиха ударите си по рафинерии, депа и маршрути за доставки. Атаките им доведоха до недостиг на гориво в Крим.