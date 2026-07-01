Стратегия на месомелачка! Руските войници оцеляват средно по 20 минути на фронта

Руските войски в някои части на фронтова линия оцеляват между 20 и 35 минути поради зачестилите атаки с дронове, пише "The Independent".
Оценката, цитирана от историка от Оксфорд Питър Франкопан в доклад за Foreign Policy, разкрива все по-опасните условия за руската армия, докато Украйна развива своите способности за дронове.
Москва е обвинявана, че използва стратегия на "месомелачка", при която се изпращат огромен брой войски на украинската фронтова линия в опит бавно да се смелят силно укрепените отбранителни съоръжения на Киев.
Но с доминацията на дронове във войната, Русия губи хора с бързи темпове. Руските сили дават около 30 000 жертви месечно според различни оценки.
Британската разузнавателна агенция GCHQ твърди, че близо 500 000 руски войници са убити от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.
Според руски военни блогъри средната продължителност на живота на новобранец, от пристигането на тренировъчен полигон до смъртта в бойна зона, е някъде между 10 дни и три седмици, отбелязва Питър Франкопан. По думите му руските войници оцеляват на фронта средно 20-35 минути.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в началото на 2026 г., че над 80% от руските цели са унищожени от украински дронове.
През последните месеци украинските сили засилиха ударите си по рафинерии, депа и маршрути за доставки. Атаките им доведоха до недостиг на гориво в Крим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:10 01.07.2026
2 Хер Флик
Коментиран от #13, #79
10:10 01.07.2026
3 хехе
Коментиран от #7, #17, #51
10:10 01.07.2026
4 Абе
Коментиран от #6, #22, #24
10:11 01.07.2026
5 В Киев за три дни
10:12 01.07.2026
6 Укрите
До коментар #4 от "Абе":6 минути.
10:12 01.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "хехе":1000км. фронт по 1 загинал ги сложи на ден , на километър(много занижавам)...смятай
Коментиран от #25
10:12 01.07.2026
8 Пълни глупости
Коментиран от #36, #40, #71
10:13 01.07.2026
9 Сатана Z
10:13 01.07.2026
10 Майко, мила
10:14 01.07.2026
11 Опечален
Коментиран от #32
10:14 01.07.2026
12 Хайо
10:14 01.07.2026
13 Укромесоти свърши
До коментар #2 от "Хер Флик":Един от най-близките съюзници на Киев спира да приема украински мъже. Затръшна им вратата
25 юни 2026, 21:31 часа
Дания вече няма да предоставя временна закрила на украински бежанци от мъжки пол на възраст между 23 и 60 години. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на изявление на датското правителство. Изданието отбелязва, че на украинските мъже на възраст между 22 и 60 години е забранено да напускат родината си без основателна причина. По този начин решението на датското правителство има за цел да предотврати избягването на военна служба от украински мъже
10:14 01.07.2026
14 За 20 минути
10:16 01.07.2026
15 А укрите
Кой вярва на тия измишльотини и децата не се връзват вече
10:16 01.07.2026
16 Голите млади жертви
10:16 01.07.2026
17 Затова Урсула настоя
До коментар #3 от "хехе":да се връщат всички укри от други държави. Свършило укромесото.
10:17 01.07.2026
18 Професор
10:17 01.07.2026
19 Механик
С тия 20 мин. направо избихте руснаците. Край! Кьорав руснак не остана.
Интересно, обаче, кой ви дънди така яко и кой (според Рюте и Урсула) ще напада Европа, след като руснаците карат по 20 мин???
10:17 01.07.2026
20 Груйо
Коментиран от #46
10:18 01.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нищо ново
До коментар #4 от "Абе":Западните медии еднакво се еадват когато загуват и руси, и украинци, и изобщо славяни.
Запалеяците все още ни смятвт за унтер-хора. Нашенци ходят там само да им слугуват.
Коментиран от #26
10:18 01.07.2026
23 Хайо
Коментиран от #27
10:18 01.07.2026
24 Може ли заглавие на статията и автор,
До коментар #4 от "Абе":фейкави мало.уме?
Коментиран от #29, #35
10:18 01.07.2026
25 Механик
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ако за руснаците фронта е 1000 км. както казваш, то за украинците колко е? По-къс ли е? М?
Коментиран от #28
10:19 01.07.2026
26 Споко, в Раша
До коментар #22 от "нищо ново":почти няма славяни.
Коментиран от #64
10:19 01.07.2026
27 Хи хи!
До коментар #23 от "Хайо":Верно ли си верваш? 🥳🥳🥳
10:21 01.07.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "Механик":по-дълъг е-удрят цяла РФ с дронове
10:21 01.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Краварски лъжи
10:22 01.07.2026
31 Русия и САЩ
Коментиран от #43, #45, #57
10:22 01.07.2026
32 Наистина са за ореваване,
До коментар #11 от "Опечален":независимо от западната преса.
10:23 01.07.2026
33 Жълт парцал
10:23 01.07.2026
34 шаа
10:23 01.07.2026
35 Пратих ти
До коментар #24 от "Може ли заглавие на статията и автор,":Правоверна пропаганда го изтри. Защо ли? Нещо не им изнася😆
10:23 01.07.2026
36 гост
До коментар #8 от "Пълни глупости":Да напомня стария си коментар , по лично твърдение на любимия ти вожд от над 4 и половина вече години в красная постъпват по НАД 40-45 000 "доброволци" на МЕСЕЦ !!! ВСЕКИ месец !!! Плюс над 800 000 преди това професионални военни и над 250 000 вагнеровци !! Ако не можеш да смяташ станаха над 3,5 МИЛИОНА !!! Къде са питам , къде са ????!!!!! Щото по твърдението на същия в момента да останали 700 000 !!!
10:23 01.07.2026
37 Истината
10:23 01.07.2026
38 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Не си пропилявайте живота с глyпости, приятен ден на всички нормални хора!
10:24 01.07.2026
39 Гневно мнение
Коментиран от #47
10:24 01.07.2026
40 Мчи тя има, бре!
До коментар #8 от "Пълни глупости":Сега ли разбра?!
Коментиран от #48
10:24 01.07.2026
41 Нормално
Ного монголския Л ЕШ , ного нЯщо... ЕЙ
Ееееедехееее
10:25 01.07.2026
42 Льольо
Коментиран от #49, #50
10:25 01.07.2026
43 Без име
До коментар #31 от "Русия и САЩ":Како, много американски филми си гледала, ма...
10:26 01.07.2026
44 Трол
10:26 01.07.2026
45 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #31 от "Русия и САЩ":Цитат: "Най-добрата армия в света е на САЩ, защото освен свръхмодерното им въоръжение и екипировка, американските войници са отлично тренирани и подготвени!"
-- --
Не се смейте, имаше 10% съкращения в бюджета на нашата клиника и се принудихме да пуснем много пациенти.
10:26 01.07.2026
46 Единствената по-голяма яма
До коментар #20 от "Груйо":е тази на майка ти от която си изпълзял
10:26 01.07.2026
47 Оплачи се на първоизточника Путин
До коментар #39 от "Гневно мнение":Пиши му, скарай му се да спре.
Никой не е длъжен да си подарява земята на шовинистични кремълски нацисти.
Нещо фалшивиш с мъката си май.
10:27 01.07.2026
48 Добре, а що зеленото
До коментар #40 от "Мчи тя има, бре!":Иска мир тогава?
Коментиран от #54, #55
10:27 01.07.2026
49 Ае ся
До коментар #42 от "Льольо":Изкарват...13 год ШИ Бат монгольята от 22 ядрени монгольяк Републики, педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на ядрената С Корея,...у ДОНБАС АааааааХахахаха
Ши бат монгольята като шкембе у дувар....
АааааааХахахаха
10:28 01.07.2026
50 Има украински войници, които са на
До коментар #42 от "Льольо":фронта от 2022 г. с кратки отпуски.
От рашката армия има оцелели само командири,
редник не. Или е убит, или е инвалид и вече не става, нефелен е.
10:29 01.07.2026
51 Не можеш да смяташ,
До коментар #3 от "хехе":Едно денонощие има 24Х60=1440 минути. Руските жертви са 1000-1400 дневно или по една за малко повече на минута. Като знам как се отглежда дете и да губиш по едно за минута е много жалко.
Коментиран от #80
10:29 01.07.2026
52 Робин Хорсфол
10:31 01.07.2026
53 Гневно мнение
Коментиран от #56
10:31 01.07.2026
54 Че има ли нормален човек
До коментар #48 от "Добре, а що зеленото":Освен монголските кремля фашисти ( поробили 22 РЕПУБЛИКИ и 250 националности).. които да искат война?!?
Ти...де БИЛ ли си?
Ха-ха-ха
10:32 01.07.2026
55 Жал му е за руските войничета,
До коментар #48 от "Добре, а що зеленото":пък им му омръзва да им ги погребва.
Рашките не си прибират убитите.
Ще плъзнат болести.
Украинските баби погребват враговете по християнски обичай. Инак е кошунство.
10:33 01.07.2026
56 Скатютай се на шефа си
До коментар #53 от "Гневно мнение":Путин, лицемер!
10:34 01.07.2026
57 Хахаха
До коментар #31 от "Русия и САЩ":Това дето го написа е виц нали, наистина е смешен. Забравил си да отбележиш че краварчетата освен всичко друго са безсмъртни, а патроните им никога не свършват с един пълнител избиват цялата вражеска армия.
10:36 01.07.2026
58 Тая простотия
10:37 01.07.2026
59 Анонимен
10:38 01.07.2026
60 РУСКИЯ ОКУПАТОР
ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА .
10:39 01.07.2026
61 Тити на Кака
Комбиниран с масова бусификация в страната на месосмилащите.
10:39 01.07.2026
62 На фронта е патова ситуация
Коментиран от #82
10:40 01.07.2026
63 от Слънчев Бряг
Коментиран от #81
10:40 01.07.2026
64 Механик
До коментар #26 от "Споко, в Раша":Даа, а в украина е пълно със славяни. Почваме със Зеленски, после слагаме Роберт Мадяр.
Чак после минаваме на Миндич и Ермак. След това прибавяме "политбюро"-то им - Денис Шмигал, Алексей Резников, Олег Немчинов, Арсен Аваков, Дмитрий Кулеба, Сергей Шкарлет, Владислав Криклий, Вадим Гутцайт
Все славяни, викаш, а?
Коментиран от #72
10:42 01.07.2026
65 Да запитам
10:42 01.07.2026
66 СТАТИЯТА ЩЕ Е НАПЪЛНО ВЯРНА
10:42 01.07.2026
67 Укра
САМО 5 СЕК
10:45 01.07.2026
68 Пръчат
10:48 01.07.2026
69 Стоян Георгиев
Освен това показва липса на елементарни познания по военно дело. Срамота!
Коментиран от #74, #85
10:48 01.07.2026
70 Жалки
10:49 01.07.2026
71 Роко
До коментар #8 от "Пълни глупости":Приятелю тя ги има от първи януари 2023 година всякаква информация за числеността на населението на Рассия е държавна тайна, още 2022 година забраниха на близките на загиналите рассияни да публикуват некролози за загиналите "герой". Ако послушаш това което дрънка Путин и имаш познания по математика на ниво трети клас ще ти се изправят косите от ужас като получиш цифрата на загиналите рассияни. А както знаем на Путин докладват само добрите новини лошите му ги спестяват така че получената цифра можеш спокойно да я умножиш по пет. За да започне в Рассия бусофикация (принудителна мобилизация) явно има причина и тя най - вероятно е колосалните загуби
10:50 01.07.2026
72 Забравяш двама премиери на Украйна
До коментар #64 от "Механик":Турчинов и Яценюк.
10:50 01.07.2026
73 това е БГ политиката
Коментиран от #77
10:50 01.07.2026
74 Стояне,
До коментар #69 от "Стоян Георгиев":пак счупи глуп0мера.Това го правят в Краина!Затова ги събират от улиците,насила.И без обучение,тези 3 месеца дето писа...Нещо по въпроса или си пропуснал този урок?
10:51 01.07.2026
75 Хаха
Тактиката "таракан" е измислена от Залужни и доразвита от Сирски, реализирана по време на контранаступите!
Затова при размяната на убити съотношението е 1000:30!
Коментиран от #78
10:51 01.07.2026
76 Мисиркий
10:52 01.07.2026
77 Зелена еуглена
До коментар #73 от "това е БГ политиката":Ако бяха убити 2,8 милиона руснаци, Европа и НАТО щяха да оредставляват радиоактивно гробище.
10:54 01.07.2026
78 Труповете се събират
До коментар #75 от "Хаха":от макар и бавно настъпващите руснаци. Телата остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували ( около 25 000) са далеч по-малко от дори от силно занижените данни които призна Зеленски преди няколко месеца (4.2026г.) - 55 000 загинали и още толкова безследно изчезнали. Има съмнения, че има добавени починали или убити украински военопленници. Тия криви сметки, че съотношението на върнатите тела е същото каквото е съотношението на убитите на фронта не се коментира дори и в проруските блогове и коментари, такива сметки правят само нашите путинофили.
Коментиран от #84, #86
10:54 01.07.2026
79 Демократична Европа
До коментар #2 от "Хер Флик":Горките беженци, скоро ще почнат да ги връщат насила на фронта....Сега е момента да протестират пред украинското посолство..
10:55 01.07.2026
80 у ред ли си?
До коментар #51 от "Не можеш да смяташ,":Тва да не ти е електронна игра?
10:56 01.07.2026
81 Тъмнокафяво
До коментар #63 от "от Слънчев Бряг":Смени плажа, че там където си се разположил е заустена канализацията.
10:56 01.07.2026
82 Розова зона
До коментар #62 от "На фронта е патова ситуация":В главата ти кънти на кухо, зоната между ушите ти се преминава за две секунди от муха винарка.
11:00 01.07.2026
83 Някой
А дронове се свалят с автомат. Виждал съм видео на движещ се пикап на руснаци и един стоящ отзад го мерна прелитащ до тях и веднага го свали.
11:00 01.07.2026
84 Хаха
До коментар #78 от "Труповете се събират":"Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират."
И в коя военна академия или университет "изучи" това "елементарно" нещо бе, селски!?
"Само" руснаците настъпвали, така ли!? А трите "велики" конранаступа в Херсон, Харковса област, дори в Курска област не е ли" настъпване"и колко руски убити събраха тогава тараканци, че връщат 30, а получават 1000...
Логиката ти куца, а само кладбищата край Киив са с над 55000 жълтосини знаменца....
11:01 01.07.2026
85 Роко
До коментар #69 от "Стоян Георгиев":Съмняваш ли се? Това е стара руска военна тактика. Пример ВСВ още не могат да преброят труповете. Има много интересни материали за лечението психозата на немски картечари. Ханс просто се е побъркал от това че е убивал с десетки хиляди Ивановци които са вървели срещу картечницата му. А да обучението три месеца струва пари (трябва да ги облечеш, храниш, въоръжиш и да им плащаш заплата три месеца далеч по евтино е да ги хвърлиш на дроновете който оцелее ще се научи сам) а живота на условния Иван нищо не струва. Как го беше казал касапина Жуков "жените ще нараждат други"
11:02 01.07.2026
86 абе льольо
До коментар #78 от "Труповете се събират":МааалииЙ, толкоз си надъхан, че още малко ще грабнеш аФтомата и айдеее, да освобождаваш Крим! И да не забравиш да си вземеш хаповете!
11:06 01.07.2026
87 безболезнено с дрон
11:06 01.07.2026