Новини
Свят »
Украйна »
Стратегия на месомелачка! Руските войници оцеляват средно по 20 минути на фронта
  Тема: Украйна

Стратегия на месомелачка! Руските войници оцеляват средно по 20 минути на фронта

1 Юли, 2026 10:08 1 352 87

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • олександър сирски

Британската разузнавателна агенция GCHQ твърди, че близо 500 000 руски войници са убити от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Стратегия на месомелачка! Руските войници оцеляват средно по 20 минути на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Руските войски в някои части на фронтова линия оцеляват между 20 и 35 минути поради зачестилите атаки с дронове, пише "The Independent".

Оценката, цитирана от историка от Оксфорд Питър Франкопан в доклад за Foreign Policy, разкрива все по-опасните условия за руската армия, докато Украйна развива своите способности за дронове.

Москва е обвинявана, че използва стратегия на "месомелачка", при която се изпращат огромен брой войски на украинската фронтова линия в опит бавно да се смелят силно укрепените отбранителни съоръжения на Киев.

Но с доминацията на дронове във войната, Русия губи хора с бързи темпове. Руските сили дават около 30 000 жертви месечно според различни оценки.

Британската разузнавателна агенция GCHQ твърди, че близо 500 000 руски войници са убити от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Според руски военни блогъри средната продължителност на живота на новобранец, от пристигането на тренировъчен полигон до смъртта в бойна зона, е някъде между 10 дни и три седмици, отбелязва Питър Франкопан. По думите му руските войници оцеляват на фронта средно 20-35 минути.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в началото на 2026 г., че над 80% от руските цели са унищожени от украински дронове.

През последните месеци украинските сили засилиха ударите си по рафинерии, депа и маршрути за доставки. Атаките им доведоха до недостиг на гориво в Крим.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    малко да разведрим обстановката...

    10:10 01.07.2026

  • 2 Хер Флик

    16 9 Отговор
    Яяяя, Яяяяяяяя, Гуууууд, ШааааййййсКооопф, Аааалес Капууут, Вундабааааар, Шнееееела, Шприииицееен

    Коментиран от #13, #79

    10:10 01.07.2026

  • 3 хехе

    59 14 Отговор
    па то ако на всеки 20 минути гърмят по един руснак укрите сега щяха да стигнали до Владивосток.

    Коментиран от #7, #17, #51

    10:10 01.07.2026

  • 4 Абе

    54 13 Отговор
    А украинските само 6. Преди 20 дни излезе статия в СНН . Укрите оцеляват само 6 дни. И сега започват фейковете за руснаците. Мухаха Прозрачни и смешни сте

    Коментиран от #6, #22, #24

    10:11 01.07.2026

  • 5 В Киев за три дни

    16 26 Отговор
    ВВП - аз съм ненадминат стратег...

    10:12 01.07.2026

  • 6 Укрите

    28 10 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    6 минути.

    10:12 01.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 16 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    1000км. фронт по 1 загинал ги сложи на ден , на километър(много занижавам)...смятай

    Коментиран от #25

    10:12 01.07.2026

  • 8 Пълни глупости

    40 11 Отговор
    Ако е така, то армията на Русия щеше да има огромни загуби на месец. Да не са имали предвид бандери армията?

    Коментиран от #36, #40, #71

    10:13 01.07.2026

  • 9 Сатана Z

    29 11 Отговор
    В Украйна не останаха мъже да си Еб ат жените.

    10:13 01.07.2026

  • 10 Майко, мила

    32 8 Отговор
    много сте се загрижили за руските войници, браво. Обаче ми е интересно колко карат украинските. 10 минути?

    10:14 01.07.2026

  • 11 Опечален

    23 7 Отговор
    Горките руснаци. Напредват бавно в Украйна с цената на толкова жертви, ако се вярва на атлантическата преса. Войната в Украйна бавно, но сигурно става за тях нова Отечествена война, която ще погуби Украйна

    Коментиран от #32

    10:14 01.07.2026

  • 12 Хайо

    21 5 Отговор
    Не знам руските ,но украинските със сигурност не оцеляват и 5 минути .

    10:14 01.07.2026

  • 13 Укромесоти свърши

    28 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хер Флик":

    Един от най-близките съюзници на Киев спира да приема украински мъже. Затръшна им вратата
    25 юни 2026, 21:31 часа
    Дания вече няма да предоставя временна закрила на украински бежанци от мъжки пол на възраст между 23 и 60 години. Това съобщава Kyiv Independent, позовавайки се на изявление на датското правителство. Изданието отбелязва, че на украинските мъже на възраст между 22 и 60 години е забранено да напускат родината си без основателна причина. По този начин решението на датското правителство има за цел да предотврати избягването на военна служба от украински мъже

    10:14 01.07.2026

  • 14 За 20 минути

    16 6 Отговор
    Руски щурмувал избива поне 20 укъри и се изписва върху труповете им.

    10:16 01.07.2026

  • 15 А укрите

    26 3 Отговор
    Имат жилетки със силово поле и са безсмъртни знаем

    Кой вярва на тия измишльотини и децата не се връзват вече

    10:16 01.07.2026

  • 16 Голите млади жертви

    5 12 Отговор
    на грандоманското бункерно педофилско нищожество

    10:16 01.07.2026

  • 17 Затова Урсула настоя

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    да се връщат всички укри от други държави. Свършило укромесото.

    10:17 01.07.2026

  • 18 Професор

    9 8 Отговор
    Шаломов и Зеленяху успешно унищожават славянското население за да има място за афгани и пакита както на Запад.

    10:17 01.07.2026

  • 19 Механик

    24 5 Отговор
    Яко сте пресолили манджата, обаче.
    С тия 20 мин. направо избихте руснаците. Край! Кьорав руснак не остана.
    Интересно, обаче, кой ви дънди така яко и кой (според Рюте и Урсула) ще напада Европа, след като руснаците карат по 20 мин???

    10:17 01.07.2026

  • 20 Груйо

    7 18 Отговор
    Русия е огромна септична яма и живота на мужиците е със стойността на хлебарка за елита от прдофили сатанисти начело с много ходовото джудже с токчетата

    Коментиран от #46

    10:18 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нищо ново

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Западните медии еднакво се еадват когато загуват и руси, и украинци, и изобщо славяни.
    Запалеяците все още ни смятвт за унтер-хора. Нашенци ходят там само да им слугуват.

    Коментиран от #26

    10:18 01.07.2026

  • 23 Хайо

    8 4 Отговор
    2160 на месец .При 40 км сива зона ако сметнем ,че е истина ,руснаците напредва ,означава ,че Украйна губи между 6 и 10 хиляди .Но излизат данни че при такава месомелачка на 40 км сива зона игрите са други и съвсем различни от западната пропаганда .Руска страна са между 4 и 7 хиляди ,украинска между 15 и 22 хиляди

    Коментиран от #27

    10:18 01.07.2026

  • 24 Може ли заглавие на статията и автор,

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    фейкави мало.уме?

    Коментиран от #29, #35

    10:18 01.07.2026

  • 25 Механик

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако за руснаците фронта е 1000 км. както казваш, то за украинците колко е? По-къс ли е? М?

    Коментиран от #28

    10:19 01.07.2026

  • 26 Споко, в Раша

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "нищо ново":

    почти няма славяни.

    Коментиран от #64

    10:19 01.07.2026

  • 27 Хи хи!

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хайо":

    Верно ли си верваш? 🥳🥳🥳

    10:21 01.07.2026

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    по-дълъг е-удрят цяла РФ с дронове

    10:21 01.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Краварски лъжи

    9 2 Отговор
    Натовците като ги вадите от дупките в укрия оцелял ли са?

    10:22 01.07.2026

  • 31 Русия и САЩ

    5 13 Отговор
    Основната слабост на Руската армия от древността до днес е лошата екипировка и лошата подготовка на руските войници. Най-добрата армия в света е на САЩ, защото освен свръхмодерното им въоръжение и екипировка, американските войници са отлично тренирани и подготвени! Американците спортуват активно и от ранна възраст се научават да боравят с оръжия и да управляват всякакви превозни средства. Американската армия е добре снабдена с храна и не гладува.

    Коментиран от #43, #45, #57

    10:22 01.07.2026

  • 32 Наистина са за ореваване,

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Опечален":

    независимо от западната преса.

    10:23 01.07.2026

  • 33 Жълт парцал

    6 2 Отговор
    5 милиона са веееее. Като чуя английски лекари и английски агенции и разбирам, че отново е включено пожелателното мислене с розова логика....жалка история

    10:23 01.07.2026

  • 34 шаа

    7 1 Отговор
    поредното хайли-лайкли на фракти

    10:23 01.07.2026

  • 35 Пратих ти

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Може ли заглавие на статията и автор,":

    Правоверна пропаганда го изтри. Защо ли? Нещо не им изнася😆

    10:23 01.07.2026

  • 36 гост

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пълни глупости":

    Да напомня стария си коментар , по лично твърдение на любимия ти вожд от над 4 и половина вече години в красная постъпват по НАД 40-45 000 "доброволци" на МЕСЕЦ !!! ВСЕКИ месец !!! Плюс над 800 000 преди това професионални военни и над 250 000 вагнеровци !! Ако не можеш да смяташ станаха над 3,5 МИЛИОНА !!! Къде са питам , къде са ????!!!!! Щото по твърдението на същия в момента да останали 700 000 !!!

    10:23 01.07.2026

  • 37 Истината

    7 2 Отговор
    Украински войници няма на фронта! Те бяха занулени при Бахмут и след това набираха луди, деца и старци за фронта! Руската армия изби около сто милиона украинци досега и към 100-200 хиляди натовски генерали!

    10:23 01.07.2026

  • 38 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    6 3 Отговор
    Поредната пpoстoтия.

    Не си пропилявайте живота с глyпости, приятен ден на всички нормални хора!

    10:24 01.07.2026

  • 39 Гневно мнение

    3 2 Отговор
    Тази вест никак, ама никак не ме радва. Не бива да загиват хора. През 21-и век, на европейския континент, едни християни от бялата раса се бият срещу други християни от бялата раса! При това, и двата народа са славяноезични. Трябва да спре това безумие, колко много хора загинаха, при това повечето от тях са в младежка възраст и си отидоха от този свят преди да са създали свои деца!

    Коментиран от #47

    10:24 01.07.2026

  • 40 Мчи тя има, бре!

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пълни глупости":

    Сега ли разбра?!

    Коментиран от #48

    10:24 01.07.2026

  • 41 Нормално

    3 3 Отговор
    Монголските Zеки: " украинците воюват от км... с дронове , ние щурмуваме с...мясо!! "
    Ного монголския Л ЕШ , ного нЯщо... ЕЙ
    Ееееедехееее

    10:25 01.07.2026

  • 42 Льольо

    6 5 Отговор
    А у-рките колко изкарват

    Коментиран от #49, #50

    10:25 01.07.2026

  • 43 Без име

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Русия и САЩ":

    Како, много американски филми си гледала, ма...

    10:26 01.07.2026

  • 44 Трол

    7 2 Отговор
    По тези сметки на фронта в Украйна трябва да има в момента около трима руснаци.

    10:26 01.07.2026

  • 45 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "Русия и САЩ":

    Цитат: "Най-добрата армия в света е на САЩ, защото освен свръхмодерното им въоръжение и екипировка, американските войници са отлично тренирани и подготвени!"
    -- --
    Не се смейте, имаше 10% съкращения в бюджета на нашата клиника и се принудихме да пуснем много пациенти.

    10:26 01.07.2026

  • 46 Единствената по-голяма яма

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Груйо":

    е тази на майка ти от която си изпълзял

    10:26 01.07.2026

  • 47 Оплачи се на първоизточника Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Гневно мнение":

    Пиши му, скарай му се да спре.
    Никой не е длъжен да си подарява земята на шовинистични кремълски нацисти.

    Нещо фалшивиш с мъката си май.

    10:27 01.07.2026

  • 48 Добре, а що зеленото

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Мчи тя има, бре!":

    Иска мир тогава?

    Коментиран от #54, #55

    10:27 01.07.2026

  • 49 Ае ся

    4 6 Отговор

    До коментар #42 от "Льольо":

    Изкарват...13 год ШИ Бат монгольята от 22 ядрени монгольяк Републики, педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на ядрената С Корея,...у ДОНБАС АааааааХахахаха
    Ши бат монгольята като шкембе у дувар....
    АааааааХахахаха

    10:28 01.07.2026

  • 50 Има украински войници, които са на

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Льольо":

    фронта от 2022 г. с кратки отпуски.
    От рашката армия има оцелели само командири,
    редник не. Или е убит, или е инвалид и вече не става, нефелен е.

    10:29 01.07.2026

  • 51 Не можеш да смяташ,

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Едно денонощие има 24Х60=1440 минути. Руските жертви са 1000-1400 дневно или по една за малко повече на минута. Като знам как се отглежда дете и да губиш по едно за минута е много жалко.

    Коментиран от #80

    10:29 01.07.2026

  • 52 Робин Хорсфол

    5 3 Отговор
    Да и всеки ден свалят по една летяща чиния. Извънземните са в ступор какво става.

    10:31 01.07.2026

  • 53 Гневно мнение

    7 2 Отговор
    Тази вест никак, ама никак не ме радва. Не бива да загиват хора. През 21-и век, на европейския континент, едни християни от бялата раса се бият срещу други християни от бялата раса! При това, и двата народа са славяноезични. Трябва да спре това безумие, колко много хора загинаха, при това повечето от тях са в младежка възраст и си отидоха от този свят преди да са създали свои деца!

    Коментиран от #56

    10:31 01.07.2026

  • 54 Че има ли нормален човек

    5 8 Отговор

    До коментар #48 от "Добре, а що зеленото":

    Освен монголските кремля фашисти ( поробили 22 РЕПУБЛИКИ и 250 националности).. които да искат война?!?
    Ти...де БИЛ ли си?
    Ха-ха-ха

    10:32 01.07.2026

  • 55 Жал му е за руските войничета,

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "Добре, а що зеленото":

    пък им му омръзва да им ги погребва.
    Рашките не си прибират убитите.
    Ще плъзнат болести.
    Украинските баби погребват враговете по християнски обичай. Инак е кошунство.

    10:33 01.07.2026

  • 56 Скатютай се на шефа си

    3 7 Отговор

    До коментар #53 от "Гневно мнение":

    Путин, лицемер!

    10:34 01.07.2026

  • 57 Хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Русия и САЩ":

    Това дето го написа е виц нали, наистина е смешен. Забравил си да отбележиш че краварчетата освен всичко друго са безсмъртни, а патроните им никога не свършват с един пълнител избиват цялата вражеска армия.

    10:36 01.07.2026

  • 58 Тая простотия

    5 1 Отговор
    всеки ден ли ще се мъчите да я пласирате?

    10:37 01.07.2026

  • 59 Анонимен

    3 1 Отговор
    хахахахахаха по-малоумно нещо не успяхте ли да съчините

    10:38 01.07.2026

  • 60 РУСКИЯ ОКУПАТОР

    3 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ НАЛАГА
    ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА .

    10:39 01.07.2026

  • 61 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    И резултатът от тази месомелачка е 1000:30.
    Комбиниран с масова бусификация в страната на месосмилащите.

    10:39 01.07.2026

  • 62 На фронта е патова ситуация

    4 4 Отговор
    и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват. Съотношението убити украинци/руснаци е 1:4.

    Коментиран от #82

    10:40 01.07.2026

  • 63 от Слънчев Бряг

    4 0 Отговор
    Цело лето го удрям на рaзврат! Почернял съм като кюмюрджия! Тук слънцето е по евтино от сенкята! Рускините и украинките си приличат, ама рускините са по разхлaбени! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #81

    10:40 01.07.2026

  • 64 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Споко, в Раша":

    Даа, а в украина е пълно със славяни. Почваме със Зеленски, после слагаме Роберт Мадяр.
    Чак после минаваме на Миндич и Ермак. След това прибавяме "политбюро"-то им - Денис Шмигал, Алексей Резников, Олег Немчинов, Арсен Аваков, Дмитрий Кулеба, Сергей Шкарлет, Владислав Криклий, Вадим Гутцайт
    Все славяни, викаш, а?

    Коментиран от #72

    10:42 01.07.2026

  • 65 Да запитам

    1 1 Отговор
    Колко милиарда станаха убитити?

    10:42 01.07.2026

  • 66 СТАТИЯТА ЩЕ Е НАПЪЛНО ВЯРНА

    3 2 Отговор
    Ако сменете думите "руски войници" със "бандерфашисти"

    10:42 01.07.2026

  • 67 Укра

    2 0 Отговор
    МНОГО СА ,
    САМО 5 СЕК

    10:45 01.07.2026

  • 68 Пръчат

    1 2 Отговор
    Укpите дават три пъти по малко жертви! Те и много не ходят в караманелата. С дрончето, дисплея и джойстика, от разстояние. Културна работа!

    10:48 01.07.2026

  • 69 Стоян Георгиев

    2 3 Отговор
    Ако Русия наистина прави това със своите момчета, то това е престъпление. Първо, обучението на млад войник е минимум 3 месеца, ако искаш да му дадеш шанс за живот. Второ, тази стратегия е углавно престъпление. Колко трудно се отглежда едно момче, мъж, за да го хвърлят на боклука!
    Освен това показва липса на елементарни познания по военно дело. Срамота!

    Коментиран от #74, #85

    10:48 01.07.2026

  • 70 Жалки

    2 1 Отговор
    англ0-(акси.Когато се надуваш да пр ъднеш,а не ти се пър ди,стават бели>ето така става и с тези и техния фронт.Лъжи,лъжи,лъжи.А къде са краинците да питам?А да,забравих-по плажовете и скъпите планински курорти.Вероятно затова и не умират...Поредната мо3ъ4на пръ дня на британските 6итни

    10:49 01.07.2026

  • 71 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пълни глупости":

    Приятелю тя ги има от първи януари 2023 година всякаква информация за числеността на населението на Рассия е държавна тайна, още 2022 година забраниха на близките на загиналите рассияни да публикуват некролози за загиналите "герой". Ако послушаш това което дрънка Путин и имаш познания по математика на ниво трети клас ще ти се изправят косите от ужас като получиш цифрата на загиналите рассияни. А както знаем на Путин докладват само добрите новини лошите му ги спестяват така че получената цифра можеш спокойно да я умножиш по пет. За да започне в Рассия бусофикация (принудителна мобилизация) явно има причина и тя най - вероятно е колосалните загуби

    10:50 01.07.2026

  • 72 Забравяш двама премиери на Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Механик":

    Турчинов и Яценюк.

    10:50 01.07.2026

  • 73 това е БГ политиката

    1 1 Отговор
    според ме са убити над 2 800 000 руснаци,но запада и украйна прекрива цифрите умишлено да не се плаши народа

    Коментиран от #77

    10:50 01.07.2026

  • 74 Стояне,

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Стоян Георгиев":

    пак счупи глуп0мера.Това го правят в Краина!Затова ги събират от улиците,насила.И без обучение,тези 3 месеца дето писа...Нещо по въпроса или си пропуснал този урок?

    10:51 01.07.2026

  • 75 Хаха

    1 1 Отговор
    Глупости пишете!
    Тактиката "таракан" е измислена от Залужни и доразвита от Сирски, реализирана по време на контранаступите!
    Затова при размяната на убити съотношението е 1000:30!

    Коментиран от #78

    10:51 01.07.2026

  • 76 Мисиркий

    1 0 Отговор
    20 секунди, не са ли? Да не сте яли нещо развалено?

    10:52 01.07.2026

  • 77 Зелена еуглена

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "това е БГ политиката":

    Ако бяха убити 2,8 милиона руснаци, Европа и НАТО щяха да оредставляват радиоактивно гробище.

    10:54 01.07.2026

  • 78 Труповете се събират

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Хаха":

    от макар и бавно настъпващите руснаци. Телата остават на завладяната територия, а този който отстъпва откъде да вземе труповете на нападащите. Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират. Върнатите украински войници в чували ( около 25 000) са далеч по-малко от дори от силно занижените данни които призна Зеленски преди няколко месеца (4.2026г.) - 55 000 загинали и още толкова безследно изчезнали. Има съмнения, че има добавени починали или убити украински военопленници. Тия криви сметки, че съотношението на върнатите тела е същото каквото е съотношението на убитите на фронта не се коментира дори и в проруските блогове и коментари, такива сметки правят само нашите путинофили.

    Коментиран от #84, #86

    10:54 01.07.2026

  • 79 Демократична Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хер Флик":

    Горките беженци, скоро ще почнат да ги връщат насила на фронта....Сега е момента да протестират пред украинското посолство..

    10:55 01.07.2026

  • 80 у ред ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Не можеш да смяташ,":

    Тва да не ти е електронна игра?

    10:56 01.07.2026

  • 81 Тъмнокафяво

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "от Слънчев Бряг":

    Смени плажа, че там където си се разположил е заустена канализацията.

    10:56 01.07.2026

  • 82 Розова зона

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "На фронта е патова ситуация":

    В главата ти кънти на кухо, зоната между ушите ти се преминава за две секунди от муха винарка.

    11:00 01.07.2026

  • 83 Някой

    0 0 Отговор
    Дори нещата които казват си противоречат помежду си. Дори като бройки и изчисления. И от къде толкова дронове? Кой и как ги снабдява?
    А дронове се свалят с автомат. Виждал съм видео на движещ се пикап на руснаци и един стоящ отзад го мерна прелитащ до тях и веднага го свали.

    11:00 01.07.2026

  • 84 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Труповете се събират":

    "Това е толкова елементарно, че не знам как някои не го разбират."

    И в коя военна академия или университет "изучи" това "елементарно" нещо бе, селски!?
    "Само" руснаците настъпвали, така ли!? А трите "велики" конранаступа в Херсон, Харковса област, дори в Курска област не е ли" настъпване"и колко руски убити събраха тогава тараканци, че връщат 30, а получават 1000...
    Логиката ти куца, а само кладбищата край Киив са с над 55000 жълтосини знаменца....

    11:01 01.07.2026

  • 85 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Стоян Георгиев":

    Съмняваш ли се? Това е стара руска военна тактика. Пример ВСВ още не могат да преброят труповете. Има много интересни материали за лечението психозата на немски картечари. Ханс просто се е побъркал от това че е убивал с десетки хиляди Ивановци които са вървели срещу картечницата му. А да обучението три месеца струва пари (трябва да ги облечеш, храниш, въоръжиш и да им плащаш заплата три месеца далеч по евтино е да ги хвърлиш на дроновете който оцелее ще се научи сам) а живота на условния Иван нищо не струва. Как го беше казал касапина Жуков "жените ще нараждат други"

    11:02 01.07.2026

  • 86 абе льольо

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Труповете се събират":

    МааалииЙ, толкоз си надъхан, че още малко ще грабнеш аФтомата и айдеее, да освобождаваш Крим! И да не забравиш да си вземеш хаповете!

    11:06 01.07.2026

  • 87 безболезнено с дрон

    1 0 Отговор
    руските гинат като мухи от Украинските дронов!

    11:06 01.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания