Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Волейбол »
Волейболните национали до 22 години с второ поражение на европейското в Португалия

Волейболните национали до 22 години с второ поражение на европейското в Португалия

1 Юли, 2026 22:51 498 1

  • националният отбор-
  • българия-
  • волейбол-
  • европейското първенство-
  • албуфейра-
  • португалия-
  • даниел пеев

България загуби шансове за класиране напред в турнира

Волейболните национали до 22 години с второ поражение на европейското в Португалия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по волейбол за мъже под 22 години допусна второ поражение на Европейското първенство в Албуфейра (Португалия), след като отстъпи на Франция с 1:3 (25:19, 16:25, 15:25, 18:25).

За двубоя селекционерът Даниел Пеев заложи на нестандартна схема без номинален диагонал. България започна срещата с трима посрещачи - Жасмин Величков, Николай Иванов и Огнян Христов.

Националите стартираха по отличен начин. Силна серия от начален удар на Виктор Жеков осигури аванс от 9:5, а българският тим демонстрира високо ниво във всички елементи на играта. Стабилното посрещане (44% перфектно) даде възможност за разнообразна и ефективна организация в атака, а французите така и не намериха отговор на играта на „лъвовете“. България заслужено спечели първия гейм с 25:19.

Франция реагира още в началото на втората част. След равностойно начало и изравняване при 5:5, дошло след добри начални удари на Костадин Козелов и две последователни успешни блокади, съперникът постепенно повиши ефективността си на сервис. Това затрудни организацията в българската игра и позволи на „петлите“ да натрупат комфортен аванс от 16:10 в средата на гейма. До края французите не изпуснаха инициативата и изравниха след 25:16.

Третият гейм започна неприятно за българския тим. При резултат 3:2 Виктор Жеков и Николай Иванов се сблъскаха тежко при опит да спасят топката. След инцидента Иванов получи контузия и бе принуден да напусне терена, а на негово място се появи Константин Манолев.

До десетата точка двата отбора вървяха равностойно, но серия от сервиси на Дюфо Роси, който през тази година беше част и от мъжкия национален отбор на Франция във Волейболната лига на нациите, даде възможност на съперника да се откъсне до 14:10. Французите запазиха високото си ниво до края и поведоха с 2:1 след 25:15.

Подобно бе развитието и на четвъртата част. След равностойно начало до десетата точка Франция отново показа по-стабилна игра в защита и по-висока ефективност в нападение. Серия от четири поредни точки даде аванс от 14:10, който се оказа решаващ. Българският тим опита да се върне в срещата, но съперникът не допусна обрат и затвори мача след 25:18.

Най-резултатен за България бе Жасмин Величков с 15 точки. Отличен мач изигра и Костадин Козелов, който завърши с 13 точки, включително впечатляващите пет успешни блокади.

След поражението, второ поред на шампионата след загубата от Италия в първия кръг, България загуби шансове за класиране напред в турнира. Последният двубой на националите е утре от 17:00 часа срещу Чехия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Галфоните пак се изложиха като кифладжии разбираш ли вобще голем маитап 🤣

    23:17 01.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове