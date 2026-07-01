Майкъл Олисе – скритият ас на Франция според Тиери Анри

Докато световните медии не спират да възхваляват Килиан Мбапе за неговите шест гола на Световното първенство през 2026 г., един друг футболист тихомълком се превръща в ключовата фигура на френския национален отбор. Според иконата на френския футбол Тиери Анри, именно Майкъл Олисе е истинският мотор зад успехите на „петлите“.

В интервю, което предизвика вълна от коментари, Анри не спести суперлативите си за младия полузащитник. „Килиан винаги ще бъде фаворит за индивидуалните отличия, благодарение на невероятната си резултатност. Но най-важният играч за Франция е Майкъл Олисе. Той е истинско чудовище – вижда играта по начин, недостижим за останалите“, категоричен е световният шампион от 1998 г.

Анри подчертава, че Олисе не е просто техничен магьосник, а и изключително отговорен в дефанзивен план – нещо, което рядко се среща при играчи с толкова изявени офанзивни качества. „Много футболисти с неговите умения често пренебрегват защитните си задължения, но не и той. Имах честта да работя с него и често се въздържах да не възкликна ‘уау!’. Дори казвах на асистентите си: ‘Видяхте ли това?’ – той е като от друга галактика“, споделя Анри.

С пет асистенции до момента, Майкъл Олисе се утвърждава като незаменим диригент в средата на терена за Франция. Неговата визия, бързина на мисълта и отдаденост го превръщат в скритото оръжие на селекционера, а думите на Анри само затвърждават статута му на новата звезда на „петлите“.