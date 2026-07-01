Новини
Спорт »
Световен футбол »
Майкъл Олисе – скритият ас на Франция според Тиери Анри

Майкъл Олисе – скритият ас на Франция според Тиери Анри

1 Юли, 2026 22:25 320 0

  • килиан мбапе-
  • световното първенство-
  • футболист-
  • френския национален отбор-
  • футбол-
  • тиери анри-
  • майкъл олисе

Легендарният нападател разкрива кой е истинският двигател на „петлите“ на Мондиал 2026

Майкъл Олисе – скритият ас на Франция според Тиери Анри - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Докато световните медии не спират да възхваляват Килиан Мбапе за неговите шест гола на Световното първенство през 2026 г., един друг футболист тихомълком се превръща в ключовата фигура на френския национален отбор. Според иконата на френския футбол Тиери Анри, именно Майкъл Олисе е истинският мотор зад успехите на „петлите“.

В интервю, което предизвика вълна от коментари, Анри не спести суперлативите си за младия полузащитник. „Килиан винаги ще бъде фаворит за индивидуалните отличия, благодарение на невероятната си резултатност. Но най-важният играч за Франция е Майкъл Олисе. Той е истинско чудовище – вижда играта по начин, недостижим за останалите“, категоричен е световният шампион от 1998 г.

Анри подчертава, че Олисе не е просто техничен магьосник, а и изключително отговорен в дефанзивен план – нещо, което рядко се среща при играчи с толкова изявени офанзивни качества. „Много футболисти с неговите умения често пренебрегват защитните си задължения, но не и той. Имах честта да работя с него и често се въздържах да не възкликна ‘уау!’. Дори казвах на асистентите си: ‘Видяхте ли това?’ – той е като от друга галактика“, споделя Анри.

С пет асистенции до момента, Майкъл Олисе се утвърждава като незаменим диригент в средата на терена за Франция. Неговата визия, бързина на мисълта и отдаденост го превръщат в скритото оръжие на селекционера, а думите на Анри само затвърждават статута му на новата звезда на „петлите“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове