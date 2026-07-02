Чутовен обрат: Белгия изхвърли Сенегал след дузпа в 125-ата мин

Националният отбор на Белгия сътвори истински подвиг на Световното първенство по футбол 2026.
В изключително драматичен сблъсък от 1/16-финалите, игран на „Сиатъл Стейдиъм“, европейците елиминираха Сенегал с 3:2 след продължения.
Сенегалците изглеждаха сигурни участници в следващата фаза, след като водеха с 2:0 до 86-ата минута с попадения на Хабиб Диара (25') и Исмаила Сар (51'). Белгийският селекционер Руди Гарсия обаче предприе рисковани смени, заменяйки звездите Кевин Де Бройне и Жереми Доку.
- 86' – Появилият се като резерва Ромелу Лукаку върна надеждите на Белгия.
- 89' – Капитанът Юри Тилеманс изравни с глава и прати мача в продължения.
- 125' – Отново Тилеманс донесе победата, отбелязвайки от дузпа след дълго преглеждане на ситуацията с VAR.
С този гол Юри Тилеманс записа името си в историята, отбелязвайки най-късното победно попадение в историята на световните финали (124 минути и 44 секунди). На осминафиналите Белгия очаква победителя от двойката САЩ – Босна и Херцеговина.
Скандалът на терена: Какво се случи в 119-ата минута?
Сблъсъкът вървеше към неизбежни дузпи, когато в 117-ата минута Доди Лукебакио нацели горната греда. Секунди преди това обаче Ламин Камара извърши спорно нарушение, препъвайки капитана Юри Тилеманс в наказателното поле в момент, в който белгиецът пресичаше центриране отляво.
Главният съдия Саид Мартинес първоначално подмина ситуацията, но след сигнал от стаята за видеоповторения (VAR) и дълго разглеждане на монитора край терена, реши да посочи бялата точка.
Това отприщи вълна от недоволство сред сенегалците. Футболистите на африканския тим обградиха рефера, а защитникът Пате Сис се свлече на земята директно върху дузпата в знак на яростен протест, отказвайки да се премести в продължение на няколко минути. Напрежението наложи 7-минутно забавяне на играта, преди Тилеманс най-накрая да получи възможност да стреля. Хладнокръвният белгийски капитан прати топката неспасяемо в горния десен ъгъл на Мори Диау в 124-тата минута и 44-тата секунда.
Селекционерът на Сенегал, Пап Тиав, не скри разочарованието си след края на срещата:
„Когато отсъдиха дузпата, ние имахме свое тълкуване на ситуацията. Вярвахме, че нарушение няма. Играчите опитаха да оспорят решението – това е тяхно право. В крайна сметка дузпата бе изпълнена и точно затова бяхме елиминирани.“
Макар Белгия да държеше топката в 55% от времето, атаките на Сенегал бяха далеч по-опасни. Стойността на очакваните голове (xG) от 2.71 в полза на сенегалците доказва, че те тотално са надигравали белгийската защита, водена от Брандон Мечеле и Артур Теате. Промените на белгийския треньор и включването на Томас Мюние (асистирал за първия гол) и Ромелу Лукаку обаче обърнаха хода на историята.
Източници: ESPN / The Guardian
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БЕЛГИЙСКО КОНГО И КОТ Д ВОАР
Коментиран от #2, #7
04:13 02.07.2026
2 Не случайно базата на ЕССР е в белгия
До коментар #1 от "БЕЛГИЙСКО КОНГО И КОТ Д ВОАР":..........КОЛОНИАЛИСТИ ..И СЕГА НЮКОЛОНИАЛИСТИ...
04:14 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мдааа
06:36 02.07.2026
5 Гран плас
Коментиран от #9
07:05 02.07.2026
6 🦁ЩЩД🦁
07:07 02.07.2026
7 Льовен
До коментар #1 от "БЕЛГИЙСКО КОНГО И КОТ Д ВОАР":Е, какво като са били колонии? Ние сме взели от Белгия навремето Търновската конституция, орнаменти от Брюксел, организацията на електропреносната мрежа и много други неща....Ама какви "хора".има тук...Никога няма да сме европейци
07:08 02.07.2026
8 червените дяволи
Коментиран от #13
07:10 02.07.2026
9 Мунчо
До коментар #5 от "Гран плас":Както има хора, които са срещу евреите за това, че се борят срещу тероризма и същите подкрепят иранци, муджахидини, Хамас и т.н....абе общо взето "ку-ку"... 🤣
07:13 02.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Aлфа Вълкът
До коментар #8 от "червените дяволи":Ситуацията беше разиграна и имаше удар като при авантаж. Такива връщанки "като не стане дай пак" остават горчилка и поставят под съмнение крайния резултат, ако имате гол при удара дали щяха да го отменят и да свирят дузпа?
Коментиран от #14
07:33 02.07.2026
14 Aлфа Вълкът
До коментар #13 от "Aлфа Вълкът":ако имаше
07:34 02.07.2026
15 Сандо
07:39 02.07.2026
16 Aлфа Вълкът
То финтове, финтове, ама целта им е да се преодолее противника и да се освободиш да тръгнеш или да подадеш, а не въртиш като пумпал кога няма никой около теб.
07:42 02.07.2026