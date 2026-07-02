Чутовен обрат: Белгия изхвърли Сенегал след дузпа в 125-ата мин

Националният отбор на Белгия сътвори истински подвиг на Световното първенство по футбол 2026.

В изключително драматичен сблъсък от 1/16-финалите, игран на „Сиатъл Стейдиъм“, европейците елиминираха Сенегал с 3:2 след продължения.

Сенегалците изглеждаха сигурни участници в следващата фаза, след като водеха с 2:0 до 86-ата минута с попадения на Хабиб Диара (25') и Исмаила Сар (51'). Белгийският селекционер Руди Гарсия обаче предприе рисковани смени, заменяйки звездите Кевин Де Бройне и Жереми Доку.

86' – Появилият се като резерва Ромелу Лукаку върна надеждите на Белгия.

– Появилият се като резерва Ромелу Лукаку върна надеждите на Белгия. 89' – Капитанът Юри Тилеманс изравни с глава и прати мача в продължения.

– Капитанът Юри Тилеманс изравни с глава и прати мача в продължения. 125' – Отново Тилеманс донесе победата, отбелязвайки от дузпа след дълго преглеждане на ситуацията с VAR.

С този гол Юри Тилеманс записа името си в историята, отбелязвайки най-късното победно попадение в историята на световните финали (124 минути и 44 секунди). На осминафиналите Белгия очаква победителя от двойката САЩ – Босна и Херцеговина.

Скандалът на терена: Какво се случи в 119-ата минута?

Сблъсъкът вървеше към неизбежни дузпи, когато в 117-ата минута Доди Лукебакио нацели горната греда. Секунди преди това обаче Ламин Камара извърши спорно нарушение, препъвайки капитана Юри Тилеманс в наказателното поле в момент, в който белгиецът пресичаше центриране отляво.

Главният съдия Саид Мартинес първоначално подмина ситуацията, но след сигнал от стаята за видеоповторения (VAR) и дълго разглеждане на монитора край терена, реши да посочи бялата точка.

Това отприщи вълна от недоволство сред сенегалците. Футболистите на африканския тим обградиха рефера, а защитникът Пате Сис се свлече на земята директно върху дузпата в знак на яростен протест, отказвайки да се премести в продължение на няколко минути. Напрежението наложи 7-минутно забавяне на играта, преди Тилеманс най-накрая да получи възможност да стреля. Хладнокръвният белгийски капитан прати топката неспасяемо в горния десен ъгъл на Мори Диау в 124-тата минута и 44-тата секунда.

Селекционерът на Сенегал, Пап Тиав, не скри разочарованието си след края на срещата:

„Когато отсъдиха дузпата, ние имахме свое тълкуване на ситуацията. Вярвахме, че нарушение няма. Играчите опитаха да оспорят решението – това е тяхно право. В крайна сметка дузпата бе изпълнена и точно затова бяхме елиминирани.“

Макар Белгия да държеше топката в 55% от времето, атаките на Сенегал бяха далеч по-опасни. Стойността на очакваните голове (xG) от 2.71 в полза на сенегалците доказва, че те тотално са надигравали белгийската защита, водена от Брандон Мечеле и Артур Теате. Промените на белгийския треньор и включването на Томас Мюние (асистирал за първия гол) и Ромелу Лукаку обаче обърнаха хода на историята.

Източници: ESPN / The Guardian