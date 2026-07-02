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Чутовен обрат: Белгия изхвърли Сенегал след дузпа в 125-ата мин

Чутовен обрат: Белгия изхвърли Сенегал след дузпа в 125-ата мин

2 Юли, 2026 03:32, обновена 2 Юли, 2026 03:41 1 612 16

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  • сащ-
  • мондиал 2026

Европейците стигнаха до исторически 3:2 след късни голове в редовното време и късен наказателен удар

Чутовен обрат: Белгия изхвърли Сенегал след дузпа в 125-ата мин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният отбор на Белгия сътвори истински подвиг на Световното първенство по футбол 2026.

В изключително драматичен сблъсък от 1/16-финалите, игран на „Сиатъл Стейдиъм“, европейците елиминираха Сенегал с 3:2 след продължения.

Сенегалците изглеждаха сигурни участници в следващата фаза, след като водеха с 2:0 до 86-ата минута с попадения на Хабиб Диара (25') и Исмаила Сар (51'). Белгийският селекционер Руди Гарсия обаче предприе рисковани смени, заменяйки звездите Кевин Де Бройне и Жереми Доку.

  • 86' – Появилият се като резерва Ромелу Лукаку върна надеждите на Белгия.
  • 89' – Капитанът Юри Тилеманс изравни с глава и прати мача в продължения.
  • 125' – Отново Тилеманс донесе победата, отбелязвайки от дузпа след дълго преглеждане на ситуацията с VAR.

С този гол Юри Тилеманс записа името си в историята, отбелязвайки най-късното победно попадение в историята на световните финали (124 минути и 44 секунди). На осминафиналите Белгия очаква победителя от двойката САЩ – Босна и Херцеговина.

Скандалът на терена: Какво се случи в 119-ата минута?

Сблъсъкът вървеше към неизбежни дузпи, когато в 117-ата минута Доди Лукебакио нацели горната греда. Секунди преди това обаче Ламин Камара извърши спорно нарушение, препъвайки капитана Юри Тилеманс в наказателното поле в момент, в който белгиецът пресичаше центриране отляво.

Главният съдия Саид Мартинес първоначално подмина ситуацията, но след сигнал от стаята за видеоповторения (VAR) и дълго разглеждане на монитора край терена, реши да посочи бялата точка.

Това отприщи вълна от недоволство сред сенегалците. Футболистите на африканския тим обградиха рефера, а защитникът Пате Сис се свлече на земята директно върху дузпата в знак на яростен протест, отказвайки да се премести в продължение на няколко минути. Напрежението наложи 7-минутно забавяне на играта, преди Тилеманс най-накрая да получи възможност да стреля. Хладнокръвният белгийски капитан прати топката неспасяемо в горния десен ъгъл на Мори Диау в 124-тата минута и 44-тата секунда.

Селекционерът на Сенегал, Пап Тиав, не скри разочарованието си след края на срещата:

„Когато отсъдиха дузпата, ние имахме свое тълкуване на ситуацията. Вярвахме, че нарушение няма. Играчите опитаха да оспорят решението – това е тяхно право. В крайна сметка дузпата бе изпълнена и точно затова бяхме елиминирани.“

Макар Белгия да държеше топката в 55% от времето, атаките на Сенегал бяха далеч по-опасни. Стойността на очакваните голове (xG) от 2.71 в полза на сенегалците доказва, че те тотално са надигравали белгийската защита, водена от Брандон Мечеле и Артур Теате. Промените на белгийския треньор и включването на Томас Мюние (асистирал за първия гол) и Ромелу Лукаку обаче обърнаха хода на историята.

Източници: ESPN / The Guardian


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЕЛГИЙСКО КОНГО И КОТ Д ВОАР

    7 6 Отговор
    СА БИЛИ КОЛОНИИ НА БЕЛГИЙСКЯ КРАЛ ЛЕОПОЛД ИЬБИЛ МИЛИОНИ ОТ МЕСТНИТЕ И ОТСИЧАЛ РЪЦЕТЕ ОТ РАМЕНЕТЕ ИМ ЗА ДА НЕ КРАДЪТ ДИАМАНТИ И ЗЛАТО ОТ РУДНИЦИТЕ.

    Коментиран от #2, #7

    04:13 02.07.2026

  • 2 Не случайно базата на ЕССР е в белгия

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "БЕЛГИЙСКО КОНГО И КОТ Д ВОАР":

    ..........КОЛОНИАЛИСТИ ..И СЕГА НЮКОЛОНИАЛИСТИ...

    04:14 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдааа

    3 7 Отговор
    Няма лак да не добутват отбора на урсуланците, кой е казал че живота е справедлив?

    06:36 02.07.2026

  • 5 Гран плас

    10 1 Отговор
    Сенегалците правеха маймуждилъци, белгиците играха коректно и заслужено спечелиха.Как може да има хора, които да се радват на унсеп на африкански отбор? Ние да не сме станали Африка? Не, ние сме бетер Африка.

    Коментиран от #9

    07:05 02.07.2026

  • 6 🦁ЩЩД🦁

    2 7 Отговор
    Подобна дузпа и то в 119 минута е Престъпление ! Кратко и ясно.

    07:07 02.07.2026

  • 7 Льовен

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "БЕЛГИЙСКО КОНГО И КОТ Д ВОАР":

    Е, какво като са били колонии? Ние сме взели от Белгия навремето Търновската конституция, орнаменти от Брюксел, организацията на електропреносната мрежа и много други неща....Ама какви "хора".има тук...Никога няма да сме европейци

    07:08 02.07.2026

  • 8 червените дяволи

    8 1 Отговор
    Дузпата за Белгия бе 100%.Заслужена победа на червените дяволи.

    Коментиран от #13

    07:10 02.07.2026

  • 9 Мунчо

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гран плас":

    Както има хора, които са срещу евреите за това, че се борят срещу тероризма и същите подкрепят иранци, муджахидини, Хамас и т.н....абе общо взето "ку-ку"... 🤣

    07:13 02.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Aлфа Вълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "червените дяволи":

    Ситуацията беше разиграна и имаше удар като при авантаж. Такива връщанки "като не стане дай пак" остават горчилка и поставят под съмнение крайния резултат, ако имате гол при удара дали щяха да го отменят и да свирят дузпа?

    Коментиран от #14

    07:33 02.07.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Aлфа Вълкът":

    ако имаше

    07:34 02.07.2026

  • 15 Сандо

    1 1 Отговор
    Чиста дузпа.

    07:39 02.07.2026

  • 16 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Вратарят на Сенегал увисна при втория гол, а онова Мерейра ли беше, дето се мисли за Еден Азар в прайма му, трябваше Сенегал да ги изравнят накрая от свободния удар. Въртя се като муха без глава, не подаде навреме и накрая тръгна да подава на Лукако, който беше покрит, а не на другия дето идва от фланга и пред него и излизаше сам срещу вратаря.
    То финтове, финтове, ама целта им е да се преодолее противника и да се освободиш да тръгнеш или да подадеш, а не въртиш като пумпал кога няма никой около теб.

    07:42 02.07.2026

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