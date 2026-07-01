Изабел Гуляр омагьосва феновете с изваяна фигура от екзотичен плаж

Изабел Гуляр, една от най-обсъжданите красавици в света на модата, за пореден път разпали страстите в социалните мрежи.
Очарователната годеница на футболния вратар Кевин Трап не пропусна да зарадва своите над 4 милиона почитатели в Instagram с нова порция зашеметяващи снимки от поредното си екзотично пътешествие.
Снимките, на които Изабел позира в стилен бански костюм, мигновено предизвикаха буря от реакции. Феновете ѝ не спират да shower-ват профила ѝ с лайкове и възторжени коментари, възхищавайки се на нейната перфектна форма и безупречен стил.
Моделът, известен със своята дисциплина и отдаденост към спорта, отново доказа, че неслучайно е сред най-желаните лица на световните модни подиуми. Гуляр не само демонстрира завидна физика, но и вдъхновява последователите си да водят активен и здравословен начин на живот.
С всяка своя публикация тя напомня, че увереността и самочувствието са най-добрите аксесоари за всяка жена. Без съмнение, Изабел Гуляр продължава да бъде символ на красота, елегантност и вдъхновение за милиони по цял свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хуйко Хуйков, българин
23:14 01.07.2026
3 Нормален
23:15 01.07.2026
4 Гретиния
23:24 01.07.2026
5 Софийски селянин,Пенсионер
Коментиран от #7, #8
23:32 01.07.2026
6 На мен ли тъй ми се струва?!
23:35 01.07.2026
7 Браво
До коментар #5 от "Софийски селянин,Пенсионер":Бе дядка! Това гърчавото е като с чувал!
23:38 01.07.2026
8 МЕЧТАЙ СИ...!
До коментар #5 от "Софийски селянин,Пенсионер":Мечтите поне са безплатни...!
23:48 01.07.2026
9 Баба Гошка
23:54 01.07.2026
10 ван мaaмy
00:12 02.07.2026