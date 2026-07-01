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Изабел Гуляр омагьосва феновете с изваяна фигура от екзотичен плаж

Изабел Гуляр омагьосва феновете с изваяна фигура от екзотичен плаж

1 Юли, 2026 23:12 866 10

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  • модата-
  • социалните мрежи-
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  • кевин трап-
  • почитатели-
  • instagram

Бразилският модел отново приковава вниманието в социалните мрежи с горещи кадри от ваканцията си

Изабел Гуляр омагьосва феновете с изваяна фигура от екзотичен плаж - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изабел Гуляр, една от най-обсъжданите красавици в света на модата, за пореден път разпали страстите в социалните мрежи.

Очарователната годеница на футболния вратар Кевин Трап не пропусна да зарадва своите над 4 милиона почитатели в Instagram с нова порция зашеметяващи снимки от поредното си екзотично пътешествие.

Снимките, на които Изабел позира в стилен бански костюм, мигновено предизвикаха буря от реакции. Феновете ѝ не спират да shower-ват профила ѝ с лайкове и възторжени коментари, възхищавайки се на нейната перфектна форма и безупречен стил.

Моделът, известен със своята дисциплина и отдаденост към спорта, отново доказа, че неслучайно е сред най-желаните лица на световните модни подиуми. Гуляр не само демонстрира завидна физика, но и вдъхновява последователите си да водят активен и здравословен начин на живот.

С всяка своя публикация тя напомня, че увереността и самочувствието са най-добрите аксесоари за всяка жена. Без съмнение, Изабел Гуляр продължава да бъде символ на красота, елегантност и вдъхновение за милиони по цял свят.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хуйко Хуйков, българин

    0 0 Отговор
    Да и ... на нея!

    23:14 01.07.2026

  • 3 Нормален

    0 0 Отговор
    4.5V батерия - наборите ще разберат...

    23:15 01.07.2026

  • 4 Гретиния

    1 0 Отговор
    Късно е чадо, да беше пуснал материала преди да се контузя! Реших да си изгладя презерватива, натиснах силно с горещата ютия, но.........бях забравил да си извадя чекура от него...

    23:24 01.07.2026

  • 5 Софийски селянин,Пенсионер

    1 2 Отговор
    Тази скокла и се четат ребрата като на дръглива кобила,но иначе ще го п о е м е до м @ к@ ри те..

    Коментиран от #7, #8

    23:32 01.07.2026

  • 6 На мен ли тъй ми се струва?!

    1 1 Отговор
    Ама това бедро изглежда-досущ като ...червей...🙄!

    23:35 01.07.2026

  • 7 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Бе дядка! Това гърчавото е като с чувал!

    23:38 01.07.2026

  • 8 МЕЧТАЙ СИ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Мечтите поне са безплатни...!

    23:48 01.07.2026

  • 9 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Таз щека нали си има вече богат тъппккачч. За кой си рекламира голотиите? Де боййй, разтропани бран тии.

    23:54 01.07.2026

  • 10 ван мaaмy

    0 0 Отговор
    Какъв е тоя чадър....

    00:12 02.07.2026

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