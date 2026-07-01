Изабел Гуляр омагьосва феновете с изваяна фигура от екзотичен плаж

Изабел Гуляр, една от най-обсъжданите красавици в света на модата, за пореден път разпали страстите в социалните мрежи.

Очарователната годеница на футболния вратар Кевин Трап не пропусна да зарадва своите над 4 милиона почитатели в Instagram с нова порция зашеметяващи снимки от поредното си екзотично пътешествие.

Снимките, на които Изабел позира в стилен бански костюм, мигновено предизвикаха буря от реакции. Феновете ѝ не спират да shower-ват профила ѝ с лайкове и възторжени коментари, възхищавайки се на нейната перфектна форма и безупречен стил.

Моделът, известен със своята дисциплина и отдаденост към спорта, отново доказа, че неслучайно е сред най-желаните лица на световните модни подиуми. Гуляр не само демонстрира завидна физика, но и вдъхновява последователите си да водят активен и здравословен начин на живот.

С всяка своя публикация тя напомня, че увереността и самочувствието са най-добрите аксесоари за всяка жена. Без съмнение, Изабел Гуляр продължава да бъде символ на красота, елегантност и вдъхновение за милиони по цял свят.