Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива

Русия е започнала да внася бензин от Индия на фона на недостиг на горива, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на два източника от индустрията, предава News.bg.
По данни на единия източник от Индия към Русия вече са изпратени около 60 000 метрични тона бензин. Друг източник посочва, че към Русия пътуват два танкера, всеки с товар между 30 000 и 40 000 тона.
Паралелно с това се отчита рекорден внос на руски суров петрол в Индия. През юни повече от половината от целия внос на суров петрол в страната е бил с произход от Русия.
Според отделен източник Москва планира да внася около 400 000 тона бензин месечно от различни държави, включително Беларус.
Данни, цитирани от агенцията, показват, че Беларус е доставила над 70 000 тона бензин на Русия през първата половина на юли - три пъти повече спрямо първата половина на май.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 вай вай вай
Коментиран от #22
20:57 01.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21, #87
20:57 01.07.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА МРАЗЯТ РУСИЯ И БРАТУШКИТЕ
.....
ЗАЩОТО САМО ТЕ МОГАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ТРЕТИ ПЪТ ОТ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ:)
Коментиран от #117
20:58 01.07.2026
4 Глупава пропаганда
Коментиран от #62
20:58 01.07.2026
5 Нямат край
Коментиран от #12, #27
20:58 01.07.2026
6 ДрайвингПлежър
Русия ще со реши проблема са горивата... киевския терористичен режим никой не може да го спаси!
Коментиран от #38
20:58 01.07.2026
7 Свободен
Изпратиха нефт на индийците, сега купуват от тях бензин на тройна цена!?
Изпратиха мъжете си да умрат в Украйна и внесоха индийци да радват наташките!
Голям цирк са!
Коментиран от #29, #30
20:58 01.07.2026
8 Димо
21:00 01.07.2026
9 1488
Коментиран от #89
21:00 01.07.2026
10 Без име
21:00 01.07.2026
11 ВЕЛИКИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН
ИНДИЯ ЗА РУПИИ.
СЕГА ЩЕ КУПУВА БЕНЗИН
С ДОЛАРИ.
В ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ
НИКОГА НЕ Е ИМАЛО
ТАКЪВ ПРОПАДНЯК КАТО ПУТИН.
Коментиран от #40
21:01 01.07.2026
12 Без име
До коментар #5 от "Нямат край":То и твоето няма.
21:02 01.07.2026
13 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #75
21:02 01.07.2026
14 Кирпича
21:03 01.07.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
.....
ДА ИМА РУСОФОБИЯ :)
ДАЖЕ Е МАЛКО :)
Коментиран от #130
21:03 01.07.2026
16 Няма край путинското унижение
21:04 01.07.2026
17 Голям джумбиш
АХАХАХАХАХАХАХ АХАХАХА
21:06 01.07.2026
18 Хахахаха
Коментиран от #60
21:07 01.07.2026
19 Ел Менчо
21:07 01.07.2026
20 Путлето направо възстанови СССР
Коментиран от #32, #88
21:09 01.07.2026
21 продължавай така
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":всичко ще е наред..не се съмнявай..
Коментиран от #44
21:10 01.07.2026
22 криза, криза, ужас, ужас..
До коментар #1 от "вай вай вай":не се шашкай, пази си нервите .. всичко ще е наред..
21:11 01.07.2026
23 Без име
21:12 01.07.2026
24 Ака Русия беше в Сахара
21:13 01.07.2026
25 Путин е велик!
Западните медии веднага изпаднаха в паника и почнаха да лъжат за някакъв недостиг. Пълна глупост! Великият геостратег просто задейства секретната операция Гангски гамбит, която ще довърши долара веднъж завинаги.
Схемата е брутално проста и затова е гениална:
Русия продава суров петрол на Индия за трилиони рупии.
Индия го рафинира в супер-гориво с кодово име Шакти-95.
Русия купува обратно бензина... пак със същите рупии.
Разбирате ли величието на този затворен кръг? Нито един цент не отива при англосаксонците! Ние напълно зануляваме Федералния резерв чрез новия финансов стандарт Петро-Рупия.
Но икономиката е само началото. Горивото Шакти-95 носи в себе си пречистващата карма на река Ганг. Затова Министерството на транспорта издаде нови инструкции: всеки руски шофьор е длъжен сутрин нежно да прегърне капака на колата си, да подиша от ауспуха и да каже три пъти Ом. Само така октановото число се вдига до 150, а колата постига пълно духовно просветление и започва да се движи безплатно, само на базата на антикапиталистическа вяра!
Западната автоиндустрия е в шок, защото Путин вече обяви и създаването на новия съвместен супер автомобил — Лада-Махараджа! Тя няма кормило, а се управлява с жестове от танци, има вграден багажник за слонове и работи изцяло с духовната енергия на БРИКС.
Проклетата натовска икономика буквално се взривява от завист! Докато Байдън и Шолц си мислят, че ни налагат санкции, Путин
Коментиран от #26, #36, #63, #85, #114
21:13 01.07.2026
26 Путин е велик!
До коментар #25 от "Путин е велик!":Проклетата натовска икономика буквално се взривява от завист! Докато Байдън и Шолц си мислят, че ни налагат санкции, Путин просто превърна нашите бензиностанции в портали към Новия световен ред. Шах, мат, чакри и Боливуд, евроатлантици!
21:14 01.07.2026
27 що бързаш..
До коментар #5 от "Нямат край":10 години може да е така..РФ няма бърза, работа .
Коментиран от #52, #115, #118, #121
21:15 01.07.2026
28 ВЗлатев
21:15 01.07.2026
29 Мишел
До коментар #7 от "Свободен":Бензинът и дизелът от Индия за Русия са на ниски цени, недостижими при никой друг доставчик.
Горивата от Индия се внасят в Русия не от държавата, а от частни фирми, които опитват да направят големи пари от ограниченията с бензина в Крим.
21:15 01.07.2026
30 Буламач
До коментар #7 от "Свободен":Да но за русофила това е многоходова стратегия и борба с нацизма за многополюсен свят срещу европейците дето искали да вземат ресурсите на руснаците, които руснаците пък идкали съвсем евтино дапги продават на европейците.
Коментиран от #95
21:15 01.07.2026
31 Шах и мат
Коментиран от #47
21:16 01.07.2026
32 Пуйло искаше да върне СССР
До коментар #20 от "Путлето направо възстанови СССР":Върна само купоните,опашките и бедноста.По-голям тъпанар от Пуйлото не се е раждал.Дори и в страната на тъпаците -Рашка е трудно да се намери такъв дебил.
Коментиран от #43
21:16 01.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 АКО НЯКОЙ
БЕШЕ КАЗАЛ :
ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН
РУСИЯ ЩЕ ВНАСЯ БЕНЗИН...
ЩЯХА ДА ГО ОБЯВАТ ЗА
НАЙ ЛУДИЯ ЧОВЕК
НА ЗЕМЯТА
И ДА ГО ПРАТЯТ
В ПСИХИАТРИЯТА
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #39
21:17 01.07.2026
35 ха ха ха
21:17 01.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Вацев
21:19 01.07.2026
38 Русия
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":е изостанала и авторитарна държава агресор
21:19 01.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мишел
До коментар #11 от "ВЕЛИКИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН":Фантазираш. Търговията между Русия и Индия е 100% в националните валути.
21:19 01.07.2026
41 КУПОННАТА СИСТЕМА
СА НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ
РУСКАТА КУЛТУРА И БИТ.
СЕГА ВЕЧЕ И
КУПОННАТА СИСТЕМА
И ОПАШКИТЕ ЗА БЕНЗИН
СЕ ПРЕВЪРНАХА В ЕЖЕДНЕВИЕ
ЗА РУСКИТЕ НЕЩАСТНИЦИ
УРАААААА
21:20 01.07.2026
42 Хахаха
Всички го пращат Нахер при... монголския Корабль!
Ха-ха-ха
Коментиран от #49
21:20 01.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "продължавай така":САМО рашизма е способен да внася в Куба захар и във Венецуела-нафта/наСССРа цията беше до там някъде
21:21 01.07.2026
45 ами не е проблем
21:21 01.07.2026
46 ИЛИЯ ТОПУРА
До коментар #39 от "Илия Топура":ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
МОЖЕ ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА.
21:21 01.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ха-ха
Коментиран от #53
21:22 01.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Заблуда на противника
21:22 01.07.2026
51 При путин вече 24 години Русия трябваше
За съжаление рускините не раждаха в русия няма сървър който да обслужва работните станции
Коментиран от #81
21:22 01.07.2026
52 Така е
До коментар #27 от "що бързаш..":за зануляването й няма да се бърза
21:23 01.07.2026
53 При толкова много рускини
До коментар #48 от "Ха-ха":Това е правилния избор
21:23 01.07.2026
54 ГОДИШНАТА ЗАГУБА
ОТ СПЕЦИАЛНАТА СКИДКА
ЗА ГАЗ
КОЙТО КУПУВА КИТАЙ ОТ РУСИЯ
Е САМО 17 МИЛИАРДА ДОЛАРА.
ХАХА хахаха хахаха ХАХАХА
В ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ
НИКОГА НЕ Е ИМАЛО
ТАКЪВ ПРОПАДНЯК КАТО ПУТИН.
21:25 01.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Цеко Бомбардировача
Ееееедехееее
ЗАКРИВАЙ
Ееееедехееее
Коментиран от #66
21:25 01.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Украинците чакат на гюме
21:25 01.07.2026
59 Хаха
Той направи това изявление на събитие, отбелязващо Месеца на ЛГБТ, където беше представен като „икона на лесбийския стил“. Напускащият премиер заяви, че оценява титлата.
„Гордея се, че имаме най-гей парламента. Не мисля, че има друг парламент в света, който е по-гей от този. Фантастично е“, каза премиерът."
👆😅👍🤣😂🫂
21:25 01.07.2026
60 Ха-ха
До коментар #18 от "Хахахаха":Русийката ако не излъжат, кой друг. Индия започва да внася евтин петрол от Венецуела и ще продава банзин на Русийката на двойна цена.!
21:26 01.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ватата
До коментар #4 от "Глупава пропаганда":Да плача ли
Коментиран от #131
21:27 01.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Факт
21:28 01.07.2026
65 А50
21:29 01.07.2026
66 Санде Глухия
До коментар #56 от "Цеко Бомбардировача":Цеко ,лапуркай бре кюстендилски лепилар ,кво ми мучиш !
21:29 01.07.2026
67 До дни цените на хранителните
След седмица... Украинско Ембарго --- монгольята ше ми ядат..ДЕДО ВИЯ
Ееееедехееее
Коментиран от #83
21:30 01.07.2026
68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #63 от "Q -Ресс Tиaа":Ние, феновете на другаря Путин сме по тази част 😘
Коментиран от #73
21:30 01.07.2026
69 аz СВО Победа 81
В.В.Путин е помолил Казахстан за 50 000 тона бензин като хуманитарна помощ.представяте ли си какво е положението е Русия?
🤣🤣🤣
Коментиран от #72, #96
21:31 01.07.2026
70 Индийците като се набутат с
Коментиран от #80
21:31 01.07.2026
71 Ами нормално!
Какво толкова лошо е станало...?!
21:32 01.07.2026
72 Това в...
До коментар #69 от "аz СВО Победа 81":...,,УкрИнформ",го прочете,нали...😉😝🤣?!
21:34 01.07.2026
73 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #68 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Ура!
21:35 01.07.2026
74 1945
Коментиран от #82
21:35 01.07.2026
75 Тия пък
До коментар #13 от "СВО 1 588 дни РЕЗИЛ":Какво чакат ,бензин Нет
21:36 01.07.2026
76 Деффе.Qи.ралл
21:36 01.07.2026
77 Та как беше...
Хихихихихи
Те затва монгольята изкараа Лошадите и катърете
Хихихихихи
21:37 01.07.2026
78 Хахаха
21:37 01.07.2026
79 Приятел в нужда се познава
21:37 01.07.2026
80 Те верно новите зелени дОларе
До коментар #70 от "Индийците като се набутат с":Са пластмасови🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #97
21:37 01.07.2026
81 Путин през 2008
До коментар #51 от "При путин вече 24 години Русия трябваше":Заплатата в РФ през 2020 година ще бъде 2 700 долара..
😂😂😂😂😂😀😀😀
21:37 01.07.2026
82 Дрътия Софианец
До коментар #74 от "1945":СиСи карай си Мерцедеса и да не ти пука на дебелия г333
21:38 01.07.2026
83 Ристе Кьоравото
До коментар #67 от "До дни цените на хранителните":Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс ,квхо ми пелтечиш ,мррршооо !
21:40 01.07.2026
84 Хитлер беше долна мъртва точка
Коментиран от #105
21:40 01.07.2026
85 варваш ли си
До коментар #25 от "Путин е велик!":Не ти дочетох измишльотините ,но е гениална тъпотия.Мислиш ли ,че някой ще ти повярва?
21:40 01.07.2026
86 Това нищо не е
Коментиран от #94
21:40 01.07.2026
87 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И РФ, както СССРе ще се нас.ере!
Коментиран от #122
21:41 01.07.2026
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #20 от "Путлето направо възстанови СССР":Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
21:41 01.07.2026
89 Никой не внася от Русия.
До коментар #9 от "1488":Целият свят е залят от петрол. Русия няма големи залежи на петрол, а и тя в близко бъдеще себе си не може да стабилизира, камо ли да се занимава с изнасяне.
Ето ги топ 7 в света
Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
Канада: 170 млрд. барела
Иран: 158 млрд. барела
Ирак: 145 млрд. барела
Кувейт: 101 млрд. барела
ОАЕ: 97 млрд. барел
Коментиран от #91, #103, #108
21:41 01.07.2026
90 Вие с конкурс ли ги назначавате тия
21:42 01.07.2026
91 Това са безспорни
До коментар #89 от "Никой не внася от Русия.":Факти.
21:44 01.07.2026
92 Не е демократично, гайс 😂
Други силни експлозии се чуха в заводи за производство на компоненти за руските ракети и за ракетно гориво!
А това е на 2000 километра...
Да се готвят Уфа и Пенза - знаете какво се произвежда там, значи ще имате гости, които изпълняват дългосрочни санкции!
21:45 01.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Да ама
До коментар #86 от "Това нищо не е":Малко са клъцнати там
Коментиран от #107, #113
21:46 01.07.2026
95 Мишел
До коментар #30 от "Буламач":С преминаването в долари през 1946 г.на над 90% от международната търговия, към американските банки при всяка операция се начислява процент от оборота. Днес казват, че търговията в долари е под 25%, което означава съществено намаление на печалбите на тези банки.
Коментиран от #101, #109
21:47 01.07.2026
96 да питам
До коментар #69 от "аz СВО Победа 81":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
21:47 01.07.2026
97 Банкнотите трябва да са пластмасови
До коментар #80 от "Те верно новите зелени дОларе":За да могат да се рециклират
Хариените банкноти стават за тапети
21:47 01.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Новия фейсбук
21:49 01.07.2026
100 Другарки
21:49 01.07.2026
101 Дреме ти на путинката
До коментар #95 от "Мишел":Пе.. ДАЛ, пращай 2 бирени бутилки с Бензин на монгольята оти ше уморат..магарищата
Хихихихихи
21:51 01.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Да си тъп не е лесно
До коментар #89 от "Никой не внася от Русия.":САЩ са най-големият износител на петрол в света, следвани плътно от традиционни лидери като Русия и Саудитска Арабия
21:52 01.07.2026
104 Голям
21:53 01.07.2026
105 Четрите такта на двигателя
До коментар #84 от "Хитлер беше долна мъртва точка":Четрите коня на апокалипсиса
Блед ездач на сив кон и след него идваше ада
21:54 01.07.2026
106 И това доживях
21:54 01.07.2026
107 Ем това се търси
До коментар #94 от "Да ама":Сега, питай твоята ако си имате доверие и си казвате честно всичйо
Коментиран от #128
21:57 01.07.2026
108 Мишел
До коментар #89 от "Никой не внася от Русия.":Фантазираш. Днес Русия изнася по 4,13 милиона барела нефт на ден (Инвестор, от днес)
Коментиран от #110, #112
21:58 01.07.2026
109 Ол1гофрен,
До коментар #95 от "Мишел":82,5 от търговското финансиране е в долари.
21:59 01.07.2026
110 Колективен руски крепостен
До коментар #108 от "Мишел":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
22:01 01.07.2026
111 Русия да се
22:02 01.07.2026
112 Изнася. .. вуна
До коментар #108 от "Мишел":Хихихихихи
Бай Доньо му конфискува 31 танкера! Франция - 2! АНГЛИЯ - 1 ! А Украйна му думна 2!
А всички товарни станции на пристанищата...са у ОГИН и ДИМ
Хихихихихи
Беги се надъхвай Петушок
22:02 01.07.2026
113 Е, никой не отрича
До коментар #94 от "Да ама":Че рускините имат вкус и обичат да се глезят с най-хубавото
Коментиран от #120, #124
22:04 01.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 pyшия
22:07 01.07.2026
117 мое
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":та освободя от сетния ти дъх
22:08 01.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Атом от лево
22:10 01.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Голям майтап
До коментар #27 от "що бързаш..":и после още по 10 и още по 10 и той живота ви минал в чакане на светлото розово бъдеще, никой друг освен вас не ви е виновен, за нещастния ви живот, сами сте си го направили такъв. Навални се опита да ви отвори очите, но не вдянахте какво ви говори. Заслужавате си всичките мизе рии, които сами си ги правите. Дано един ден да станете хора, за сега сте зом бирани от руска пропаганда под ч овеци... нямате интернет, нямате информация за света, както през 90 години на миналия век, не сте мръднали и на милиметър в развитието си.
22:12 01.07.2026
122 хи хи хи
До коментар #87 от "Хаха хаха ха":Русия започва внос на бензин, Куба започва внос на захар! Комунистически му работи...
22:15 01.07.2026
123 ха, ха, ха...
Това, колкото и странно да зувучи, е много впечетляващо за една "бензиностанция с ядрени ракети", Днес е зависима от горива, а утре дявол ззнае от какво като си има всичко, но само за да оццелее, а не да просперира. Това да знаеш до къде да се разпростирш е голама философия и който не я умее сам е погубва.
22:17 01.07.2026
124 мани ги тия
До коментар #113 от "Е, никой не отрича":руси албиноси ,за нищо не стават
22:20 01.07.2026
125 Намасте
22:25 01.07.2026
126 Васил
Коментиран от #129
22:26 01.07.2026
127 Писах вече
До коментар #102 от "Шафьоро":Новия фейсбук е по опашките ,за всьо
22:28 01.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Пусин
До коментар #126 от "Васил":Е как ще изнасяме рускини за биологична война
22:35 01.07.2026
130 .....
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Някой вярва ли, че положението в Русия е както го описват жълтопаветните медии? По-зле е.
22:42 01.07.2026
131 Е плачи
До коментар #62 от "Ватата":Пречи ли ти някой?
22:46 01.07.2026