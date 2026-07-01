Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива

Русия е започнала да внася бензин от Индия на фона на недостиг на горива, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на два източника от индустрията, предава News.bg.

По данни на единия източник от Индия към Русия вече са изпратени около 60 000 метрични тона бензин. Друг източник посочва, че към Русия пътуват два танкера, всеки с товар между 30 000 и 40 000 тона.

Паралелно с това се отчита рекорден внос на руски суров петрол в Индия. През юни повече от половината от целия внос на суров петрол в страната е бил с произход от Русия.

Според отделен източник Москва планира да внася около 400 000 тона бензин месечно от различни държави, включително Беларус.

Данни, цитирани от агенцията, показват, че Беларус е доставила над 70 000 тона бензин на Русия през първата половина на юли - три пъти повече спрямо първата половина на май.