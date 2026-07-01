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Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива

Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива

1 Юли, 2026 20:56 1 486 131

  • русия-
  • бензин-
  • индия-
  • недостиг-
  • горива-
  • внос на бензин

Доставки от Индия и Беларус нарастват, а Москва планира стотици хиляди тонове месечен внос

Русия започва внос на бензин от Индия заради недостиг на горива - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е започнала да внася бензин от Индия на фона на недостиг на горива, съобщава „Ройтерс“, позовавайки се на два източника от индустрията, предава News.bg.

По данни на единия източник от Индия към Русия вече са изпратени около 60 000 метрични тона бензин. Друг източник посочва, че към Русия пътуват два танкера, всеки с товар между 30 000 и 40 000 тона.

Паралелно с това се отчита рекорден внос на руски суров петрол в Индия. През юни повече от половината от целия внос на суров петрол в страната е бил с произход от Русия.

Според отделен източник Москва планира да внася около 400 000 тона бензин месечно от различни държави, включително Беларус.

Данни, цитирани от агенцията, показват, че Беларус е доставила над 70 000 тона бензин на Русия през първата половина на юли - три пъти повече спрямо първата половина на май.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вай вай вай

    60 8 Отговор
    пълна катастрофа

    Коментиран от #22

    20:57 01.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    57 8 Отговор
    аз никога не съм се съмнявал в РФ-наследника на наСССРА

    Коментиран от #21, #87

    20:57 01.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 45 Отговор
    НОРМАЛНО Е ДС , УБО, ЦАРЯ И ЦК НА БКП
    ДА МРАЗЯТ РУСИЯ И БРАТУШКИТЕ
    .....
    ЗАЩОТО САМО ТЕ МОГАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ТРЕТИ ПЪТ ОТ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ:)

    Коментиран от #117

    20:58 01.07.2026

  • 4 Глупава пропаганда

    20 54 Отговор
    Все ще има някой глупак да се радва!

    Коментиран от #62

    20:58 01.07.2026

  • 5 Нямат край

    66 22 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #12, #27

    20:58 01.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    18 60 Отговор
    E И?!
    Русия ще со реши проблема са горивата... киевския терористичен режим никой не може да го спаси!

    Коментиран от #38

    20:58 01.07.2026

  • 7 Свободен

    61 23 Отговор
    Тия наистина разсмяха света!
    Изпратиха нефт на индийците, сега купуват от тях бензин на тройна цена!?
    Изпратиха мъжете си да умрат в Украйна и внесоха индийци да радват наташките!
    Голям цирк са!

    Коментиран от #29, #30

    20:58 01.07.2026

  • 8 Димо

    46 17 Отговор
    Е това не е възможно! Най мощната страна в света, най-големия производител на горива,всичко най най, според нашите копейки да внася горива! В руския рай май не било толкова хубаво?!

    21:00 01.07.2026

  • 9 1488

    8 33 Отговор
    а еСС отде ше внася сигурно от марс

    Коментиран от #89

    21:00 01.07.2026

  • 10 Без име

    10 30 Отговор
    А украински дрон е паднал в Трабзон, но мълчите.

    21:00 01.07.2026

  • 11 ВЕЛИКИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН

    46 10 Отговор
    ПРОДАВА НЕФТ НА
    ИНДИЯ ЗА РУПИИ.

    СЕГА ЩЕ КУПУВА БЕНЗИН

    С ДОЛАРИ.

    В ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ

    НИКОГА НЕ Е ИМАЛО

    ТАКЪВ ПРОПАДНЯК КАТО ПУТИН.

    Коментиран от #40

    21:01 01.07.2026

  • 12 Без име

    4 20 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    То и твоето няма.

    21:02 01.07.2026

  • 13 СВО 1 588 дни РЕЗИЛ

    38 7 Отговор
    Няма бнос на бензин - има (спомени от началото на 90-те години на миналия век в България).

    Коментиран от #75

    21:02 01.07.2026

  • 14 Кирпича

    44 11 Отговор
    След това започва внос на брашно , ориз , гумени цървули, ватенки, падението им е без прецедент , до тук ги докара полуидиота Путин .

    21:03 01.07.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 36 Отговор
    НОРМАЛНО Е КОГАТО ФОН ХАБСБУРГ, ХРИСТО ГРОЗЕВ, ПЕТЪР МАНДЖУКОВ, ПРИНЦ КИРИЛ, МОНИКА И ШИШИ
    ВЛАДЕЯТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
    .....
    ДА ИМА РУСОФОБИЯ :)
    ДАЖЕ Е МАЛКО :)

    Коментиран от #130

    21:03 01.07.2026

  • 16 Няма край путинското унижение

    36 9 Отговор
    Няма.

    21:04 01.07.2026

  • 17 Голям джумбиш

    23 4 Отговор
    АХАХАХАХАХАХАХ АХАХАХА АХАХАХАХАХАХАХ
    АХАХАХАХАХАХАХ АХАХАХА

    21:06 01.07.2026

  • 18 Хахахаха

    37 9 Отговор
    Ама вие да не мислите, че Индия продава друг бензин? Ами не! Руски петрол рафиниран и продаден обратно по-скъпо на раша. Ееееее умни са рашите, спор няма.

    Коментиран от #60

    21:07 01.07.2026

  • 19 Ел Менчо

    31 8 Отговор
    Познавам няколко изпържени русофила.Или са тотал щета или са се запътили натам.

    21:07 01.07.2026

  • 20 Путлето направо възстанови СССР

    38 9 Отговор
    Няма бензин, но има купони...ама няма бензин...Кво толкоз.Те са свикнали да нямат.

    Коментиран от #32, #88

    21:09 01.07.2026

  • 21 продължавай така

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    всичко ще е наред..не се съмнявай..

    Коментиран от #44

    21:10 01.07.2026

  • 22 криза, криза, ужас, ужас..

    3 16 Отговор

    До коментар #1 от "вай вай вай":

    не се шашкай, пази си нервите .. всичко ще е наред..

    21:11 01.07.2026

  • 23 Без име

    7 9 Отговор
    Елиту много активно слага лайкове на дежурния.

    21:12 01.07.2026

  • 24 Ака Русия беше в Сахара

    30 5 Отговор
    И пясък щеше да внася.

    21:13 01.07.2026

  • 25 Путин е велик!

    16 18 Отговор
    Всичко върви СТРОГО по план!
    Западните медии веднага изпаднаха в паника и почнаха да лъжат за някакъв недостиг. Пълна глупост! Великият геостратег просто задейства секретната операция Гангски гамбит, която ще довърши долара веднъж завинаги.
    Схемата е брутално проста и затова е гениална:

    Русия продава суров петрол на Индия за трилиони рупии.
    Индия го рафинира в супер-гориво с кодово име Шакти-95.
    Русия купува обратно бензина... пак със същите рупии.

    Разбирате ли величието на този затворен кръг? Нито един цент не отива при англосаксонците! Ние напълно зануляваме Федералния резерв чрез новия финансов стандарт Петро-Рупия.
    Но икономиката е само началото. Горивото Шакти-95 носи в себе си пречистващата карма на река Ганг. Затова Министерството на транспорта издаде нови инструкции: всеки руски шофьор е длъжен сутрин нежно да прегърне капака на колата си, да подиша от ауспуха и да каже три пъти Ом. Само така октановото число се вдига до 150, а колата постига пълно духовно просветление и започва да се движи безплатно, само на базата на антикапиталистическа вяра!
    Западната автоиндустрия е в шок, защото Путин вече обяви и създаването на новия съвместен супер автомобил — Лада-Махараджа! Тя няма кормило, а се управлява с жестове от танци, има вграден багажник за слонове и работи изцяло с духовната енергия на БРИКС.
    Проклетата натовска икономика буквално се взривява от завист! Докато Байдън и Шолц си мислят, че ни налагат санкции, Путин

    Коментиран от #26, #36, #63, #85, #114

    21:13 01.07.2026

  • 26 Путин е велик!

    15 15 Отговор

    До коментар #25 от "Путин е велик!":

    Проклетата натовска икономика буквално се взривява от завист! Докато Байдън и Шолц си мислят, че ни налагат санкции, Путин просто превърна нашите бензиностанции в портали към Новия световен ред. Шах, мат, чакри и Боливуд, евроатлантици!

    21:14 01.07.2026

  • 27 що бързаш..

    12 15 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    10 години може да е така..РФ няма бърза, работа .

    Коментиран от #52, #115, #118, #121

    21:15 01.07.2026

  • 28 ВЗлатев

    18 4 Отговор
    Пхахаххаахаха...недостиг на горива...хихихи

    21:15 01.07.2026

  • 29 Мишел

    6 21 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Бензинът и дизелът от Индия за Русия са на ниски цени, недостижими при никой друг доставчик.
    Горивата от Индия се внасят в Русия не от държавата, а от частни фирми, които опитват да направят големи пари от ограниченията с бензина в Крим.

    21:15 01.07.2026

  • 30 Буламач

    17 8 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Да но за русофила това е многоходова стратегия и борба с нацизма за многополюсен свят срещу европейците дето искали да вземат ресурсите на руснаците, които руснаците пък идкали съвсем евтино дапги продават на европейците.

    Коментиран от #95

    21:15 01.07.2026

  • 31 Шах и мат

    23 6 Отговор
    Многхходовият хибридник пиздюхин пак хвърли публиката в амок. Първо изнася на безценица после внася същото десетократно по-скъпо. Има нещо в предвид..

    Коментиран от #47

    21:16 01.07.2026

  • 32 Пуйло искаше да върне СССР

    24 6 Отговор

    До коментар #20 от "Путлето направо възстанови СССР":

    Върна само купоните,опашките и бедноста.По-голям тъпанар от Пуйлото не се е раждал.Дори и в страната на тъпаците -Рашка е трудно да се намери такъв дебил.

    Коментиран от #43

    21:16 01.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 АКО НЯКОЙ

    28 6 Отговор
    НЯКОГА

    БЕШЕ КАЗАЛ :

    ЩЕ ДОЙДЕ ДЕН
    РУСИЯ ЩЕ ВНАСЯ БЕНЗИН...

    ЩЯХА ДА ГО ОБЯВАТ ЗА

    НАЙ ЛУДИЯ ЧОВЕК

    НА ЗЕМЯТА
    И ДА ГО ПРАТЯТ
    В ПСИХИАТРИЯТА

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #39

    21:17 01.07.2026

  • 35 ха ха ха

    10 22 Отговор
    Пълни глупости на Ройтерс

    21:17 01.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Вацев

    23 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    21:19 01.07.2026

  • 38 Русия

    25 5 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    е изостанала и авторитарна държава агресор

    21:19 01.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мишел

    7 17 Отговор

    До коментар #11 от "ВЕЛИКИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТИН":

    Фантазираш. Търговията между Русия и Индия е 100% в националните валути.

    21:19 01.07.2026

  • 41 КУПОННАТА СИСТЕМА

    24 6 Отговор
    И ОПАШКИТЕ ЗА ХЛЯБ

    СА НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ

    РУСКАТА КУЛТУРА И БИТ.

    СЕГА ВЕЧЕ И

    КУПОННАТА СИСТЕМА

    И ОПАШКИТЕ ЗА БЕНЗИН

    СЕ ПРЕВЪРНАХА В ЕЖЕДНЕВИЕ

    ЗА РУСКИТЕ НЕЩАСТНИЦИ


    УРАААААА

    21:20 01.07.2026

  • 42 Хахаха

    15 4 Отговор
    Хиляди обръщения от крепостняците монголья към У йло ТРИДНЕВНИЯ!
    Всички го пращат Нахер при... монголския Корабль!
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #49

    21:20 01.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 5 Отговор

    До коментар #21 от "продължавай така":

    САМО рашизма е способен да внася в Куба захар и във Венецуела-нафта/наСССРа цията беше до там някъде

    21:21 01.07.2026

  • 45 ами не е проблем

    5 9 Отговор
    да внася този който има в изобилие и после може да го връща безпроблемно

    21:21 01.07.2026

  • 46 ИЛИЯ ТОПУРА

    10 3 Отговор

    До коментар #39 от "Илия Топура":

    ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    МОЖЕ ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА.

    21:21 01.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха-ха

    19 7 Отговор
    Русийката винаги хваща средния. Това е аксиома.!

    Коментиран от #53

    21:22 01.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Заблуда на противника

    12 5 Отговор
    Брилянтен ход на брилянтен стратег.На това се казва Многоходов.Не може го пипнеш от никъде.

    21:22 01.07.2026

  • 51 При путин вече 24 години Русия трябваше

    12 5 Отговор
    Да са близо един милиард руснаЧета
    За съжаление рускините не раждаха в русия няма сървър който да обслужва работните станции

    Коментиран от #81

    21:22 01.07.2026

  • 52 Така е

    12 4 Отговор

    До коментар #27 от "що бързаш..":

    за зануляването й няма да се бърза

    21:23 01.07.2026

  • 53 При толкова много рускини

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ха-ха":

    Това е правилния избор

    21:23 01.07.2026

  • 54 ГОДИШНАТА ЗАГУБА

    15 6 Отговор
    НА РУСИЯ

    ОТ СПЕЦИАЛНАТА СКИДКА

    ЗА ГАЗ

    КОЙТО КУПУВА КИТАЙ ОТ РУСИЯ

    Е САМО 17 МИЛИАРДА ДОЛАРА.

    ХАХА хахаха хахаха ХАХАХА

    В ИСТОРИЯТА НА РУСИЯ

    НИКОГА НЕ Е ИМАЛО

    ТАКЪВ ПРОПАДНЯК КАТО ПУТИН.

    21:25 01.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Цеко Бомбардировача

    13 4 Отговор
    И Тоа бензин не стига до бензиностанциите монголски,.. ЗСУ пи.. ЗДЯТ цистерните и жп композициите та ги..кинат !
    Ееееедехееее
    ЗАКРИВАЙ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #66

    21:25 01.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Украинците чакат на гюме

    14 5 Отговор
    Танкерите пълни с бензин

    21:25 01.07.2026

  • 59 Хаха

    5 11 Отговор
    "Много се гордея, че имаме най-гей парламента“ – така премиерът Киър Стармър обобщи времето си на власт във Великобритания.
    Той направи това изявление на събитие, отбелязващо Месеца на ЛГБТ, където беше представен като „икона на лесбийския стил“. Напускащият премиер заяви, че оценява титлата.
    „Гордея се, че имаме най-гей парламента. Не мисля, че има друг парламент в света, който е по-гей от този. Фантастично е“, каза премиерът."
    👆😅👍🤣😂🫂

    21:25 01.07.2026

  • 60 Ха-ха

    14 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    Русийката ако не излъжат, кой друг. Индия започва да внася евтин петрол от Венецуела и ще продава банзин на Русийката на двойна цена.!

    21:26 01.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ватата

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Глупава пропаганда":

    Да плача ли

    Коментиран от #131

    21:27 01.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Факт

    14 7 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли за бензин на Индия, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    21:28 01.07.2026

  • 65 А50

    5 15 Отговор
    Щом на бензиноколонката с ракети свърши бензина и ракетите и продължава да бие на бойното поле, сметаите колко е зле целокупното натю

    21:29 01.07.2026

  • 66 Санде Глухия

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "Цеко Бомбардировача":

    Цеко ,лапуркай бре кюстендилски лепилар ,кво ми мучиш !

    21:29 01.07.2026

  • 67 До дни цените на хранителните

    14 4 Отговор
    Стоки и п ЕДЕРАЦИЯТА стават..Космос! Хихихихихи
    След седмица... Украинско Ембарго --- монгольята ше ми ядат..ДЕДО ВИЯ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #83

    21:30 01.07.2026

  • 68 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    18 4 Отговор

    До коментар #63 от "Q -Ресс Tиaа":

    Ние, феновете на другаря Путин сме по тази част 😘

    Коментиран от #73

    21:30 01.07.2026

  • 69 аz СВО Победа 81

    13 5 Отговор
    Още един детайл!
    В.В.Путин е помолил Казахстан за 50 000 тона бензин като хуманитарна помощ.представяте ли си какво е положението е Русия?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #72, #96

    21:31 01.07.2026

  • 70 Индийците като се набутат с

    4 7 Отговор
    Микропластмаса от нефтопродукти и почнат да умират ще се чудят откъде им е дошло

    Коментиран от #80

    21:31 01.07.2026

  • 71 Ами нормално!

    6 9 Отговор
    С години Русия изнася за Индия,редно е жеста да се върне...!
    Какво толкова лошо е станало...?!

    21:32 01.07.2026

  • 72 Това в...

    3 8 Отговор

    До коментар #69 от "аz СВО Победа 81":

    ...,,УкрИнформ",го прочете,нали...😉😝🤣?!

    21:34 01.07.2026

  • 73 Хомосексуалисти за Путин

    11 1 Отговор

    До коментар #68 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Ура!

    21:35 01.07.2026

  • 74 1945

    15 2 Отговор
    че за какво им е бензин на руснаците, като нямат части да си ремонтират москвичите

    Коментиран от #82

    21:35 01.07.2026

  • 75 Тия пък

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "СВО 1 588 дни РЕЗИЛ":

    Какво чакат ,бензин Нет

    21:36 01.07.2026

  • 76 Деффе.Qи.ралл

    1 4 Отговор
    Аз пък днес за втори път издрусах крушата и се забърсах с любимата ми Е Мека

    21:36 01.07.2026

  • 77 Та как беше...

    14 2 Отговор
    Че веке не се сещам,...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон! ?!?!? А...беГзина...НЕТ !
    Хихихихихи
    Те затва монгольята изкараа Лошадите и катърете
    Хихихихихи

    21:37 01.07.2026

  • 78 Хахаха

    12 2 Отговор
    Бензиностанция без бензин... Закривай!

    21:37 01.07.2026

  • 79 Приятел в нужда се познава

    6 1 Отговор
    Костадин ще даде бензин,той е принципен,не е като еврог....те.тои мъж.

    21:37 01.07.2026

  • 80 Те верно новите зелени дОларе

    0 4 Отговор

    До коментар #70 от "Индийците като се набутат с":

    Са пластмасови🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #97

    21:37 01.07.2026

  • 81 Путин през 2008

    11 1 Отговор

    До коментар #51 от "При путин вече 24 години Русия трябваше":

    Заплатата в РФ през 2020 година ще бъде 2 700 долара..
    😂😂😂😂😂😀😀😀

    21:37 01.07.2026

  • 82 Дрътия Софианец

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "1945":

    СиСи карай си Мерцедеса и да не ти пука на дебелия г333

    21:38 01.07.2026

  • 83 Ристе Кьоравото

    1 6 Отговор

    До коментар #67 от "До дни цените на хранителните":

    Лап Пай У Йотт бре горноджумайски хъесосс ,квхо ми пелтечиш ,мррршооо !

    21:40 01.07.2026

  • 84 Хитлер беше долна мъртва точка

    10 1 Отговор
    Пут.н ще бъде горна мъртва точка

    Коментиран от #105

    21:40 01.07.2026

  • 85 варваш ли си

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Путин е велик!":

    Не ти дочетох измишльотините ,но е гениална тъпотия.Мислиш ли ,че някой ще ти повярва?

    21:40 01.07.2026

  • 86 Това нищо не е

    11 0 Отговор
    Той Путин изнася рускини за Анталия и после внася от там русначета

    Коментиран от #94

    21:40 01.07.2026

  • 87 Хаха хаха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И РФ, както СССРе ще се нас.ере!

    Коментиран от #122

    21:41 01.07.2026

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Путлето направо възстанови СССР":

    Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    21:41 01.07.2026

  • 89 Никой не внася от Русия.

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Целият свят е залят от петрол. Русия няма големи залежи на петрол, а и тя в близко бъдеще себе си не може да стабилизира, камо ли да се занимава с изнасяне.

    Ето ги топ 7 в света

    Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
    Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
    Канада: 170 млрд. барела
    Иран: 158 млрд. барела
    Ирак: 145 млрд. барела
    Кувейт: 101 млрд. барела
    ОАЕ: 97 млрд. барел

    Коментиран от #91, #103, #108

    21:41 01.07.2026

  • 90 Вие с конкурс ли ги назначавате тия

    2 6 Отговор
    По данни на единия източник, ...Друг източник посочва, че ..., Според отделен източник

    21:42 01.07.2026

  • 91 Това са безспорни

    7 0 Отговор

    До коментар #89 от "Никой не внася от Русия.":

    Факти.

    21:44 01.07.2026

  • 92 Не е демократично, гайс 😂

    10 3 Отговор
    Днес точно в 12,02 минути, украинско време в град Курган се разнесоха няколко много силни взрива в Курганмашзавод.
    Други силни експлозии се чуха в заводи за производство на компоненти за руските ракети и за ракетно гориво!
    А това е на 2000 километра...
    Да се готвят Уфа и Пенза - знаете какво се произвежда там, значи ще имате гости, които изпълняват дългосрочни санкции!

    21:45 01.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Да ама

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Това нищо не е":

    Малко са клъцнати там

    Коментиран от #107, #113

    21:46 01.07.2026

  • 95 Мишел

    2 7 Отговор

    До коментар #30 от "Буламач":

    С преминаването в долари през 1946 г.на над 90% от международната търговия, към американските банки при всяка операция се начислява процент от оборота. Днес казват, че търговията в долари е под 25%, което означава съществено намаление на печалбите на тези банки.

    Коментиран от #101, #109

    21:47 01.07.2026

  • 96 да питам

    10 1 Отговор

    До коментар #69 от "аz СВО Победа 81":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    21:47 01.07.2026

  • 97 Банкнотите трябва да са пластмасови

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Те верно новите зелени дОларе":

    За да могат да се рециклират
    Хариените банкноти стават за тапети

    21:47 01.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Новия фейсбук

    8 1 Отговор
    В Русия е чакането по опашки

    21:49 01.07.2026

  • 100 Другарки

    8 1 Отговор
    И другари бензин нет орешников колкото искаш.Те руската федерация много са напред имат ракетно гориво да слагат в москвичите и ладите.

    21:49 01.07.2026

  • 101 Дреме ти на путинката

    6 1 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    Пе.. ДАЛ, пращай 2 бирени бутилки с Бензин на монгольята оти ше уморат..магарищата
    Хихихихихи

    21:51 01.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Да си тъп не е лесно

    2 5 Отговор

    До коментар #89 от "Никой не внася от Русия.":

    САЩ са най-големият износител на петрол в света, следвани плътно от традиционни лидери като Русия и Саудитска Арабия

    21:52 01.07.2026

  • 104 Голям

    7 1 Отговор
    В бензиностанцията с ракети няма ракети, а сега и бензин няма... скоро бензиностанцията ще я закрият, щото скоро няма да има и каквода се яде... те ядрените бомби не стават за ядене... скоро ще има аламинут - Путин на шиш, че то гладно не се стои.

    21:53 01.07.2026

  • 105 Четрите такта на двигателя

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хитлер беше долна мъртва точка":

    Четрите коня на апокалипсиса
    Блед ездач на сив кон и след него идваше ада

    21:54 01.07.2026

  • 106 И това доживях

    7 1 Отговор
    Жива да не бях. Скоро сме при... СССР

    21:54 01.07.2026

  • 107 Ем това се търси

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Да ама":

    Сега, питай твоята ако си имате доверие и си казвате честно всичйо

    Коментиран от #128

    21:57 01.07.2026

  • 108 Мишел

    1 7 Отговор

    До коментар #89 от "Никой не внася от Русия.":

    Фантазираш. Днес Русия изнася по 4,13 милиона барела нефт на ден (Инвестор, от днес)

    Коментиран от #110, #112

    21:58 01.07.2026

  • 109 Ол1гофрен,

    6 1 Отговор

    До коментар #95 от "Мишел":

    82,5 от търговското финансиране е в долари.

    21:59 01.07.2026

  • 110 Колективен руски крепостен

    5 1 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    22:01 01.07.2026

  • 111 Русия да се

    0 4 Отговор
    Вземе в ръце и да смачка гнидите, че накрая руснаците ще смачкат управляващите ги глупаци!

    22:02 01.07.2026

  • 112 Изнася. .. вуна

    5 1 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Хихихихихи
    Бай Доньо му конфискува 31 танкера! Франция - 2! АНГЛИЯ - 1 ! А Украйна му думна 2!
    А всички товарни станции на пристанищата...са у ОГИН и ДИМ
    Хихихихихи
    Беги се надъхвай Петушок

    22:02 01.07.2026

  • 113 Е, никой не отрича

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Да ама":

    Че рускините имат вкус и обичат да се глезят с най-хубавото

    Коментиран от #120, #124

    22:04 01.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 pyшия

    4 0 Отговор
    вяликая смэхдэржава

    22:07 01.07.2026

  • 117 мое

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    та освободя от сетния ти дъх

    22:08 01.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Атом от лево

    5 1 Отговор
    Тасак от десно 🤣🤣🤣🤣що стана с рашката 🤣🤣има атом ама я направиха пияна ушанка 🤣🤣🤣 за кво им е то яатом подводници самолети кат стана на посмешиште от едни летящи пласмаси

    22:10 01.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Голям майтап

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "що бързаш..":

    и после още по 10 и още по 10 и той живота ви минал в чакане на светлото розово бъдеще, никой друг освен вас не ви е виновен, за нещастния ви живот, сами сте си го направили такъв. Навални се опита да ви отвори очите, но не вдянахте какво ви говори. Заслужавате си всичките мизе рии, които сами си ги правите. Дано един ден да станете хора, за сега сте зом бирани от руска пропаганда под ч овеци... нямате интернет, нямате информация за света, както през 90 години на миналия век, не сте мръднали и на милиметър в развитието си.

    22:12 01.07.2026

  • 122 хи хи хи

    7 1 Отговор

    До коментар #87 от "Хаха хаха ха":

    Русия започва внос на бензин, Куба започва внос на захар! Комунистически му работи...

    22:15 01.07.2026

  • 123 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    "Русия започва внос на бензин, планира стотици хиляди тонове месечен внос"

    Това, колкото и странно да зувучи, е много впечетляващо за една "бензиностанция с ядрени ракети", Днес е зависима от горива, а утре дявол ззнае от какво като си има всичко, но само за да оццелее, а не да просперира. Това да знаеш до къде да се разпростирш е голама философия и който не я умее сам е погубва.

    22:17 01.07.2026

  • 124 мани ги тия

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Е, никой не отрича":

    руси албиноси ,за нищо не стават

    22:20 01.07.2026

  • 125 Намасте

    2 1 Отговор
    Индийският бензин е най-индийският бензин на света.

    22:25 01.07.2026

  • 126 Васил

    1 1 Отговор
    Зеленски като удари и нефтените находища няма да има какво и да изнасят.

    Коментиран от #129

    22:26 01.07.2026

  • 127 Писах вече

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Шафьоро":

    Новия фейсбук е по опашките ,за всьо

    22:28 01.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Пусин

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Васил":

    Е как ще изнасяме рускини за биологична война

    22:35 01.07.2026

  • 130 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Някой вярва ли, че положението в Русия е както го описват жълтопаветните медии? По-зле е.

    22:42 01.07.2026

  • 131 Е плачи

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ватата":

    Пречи ли ти някой?

    22:46 01.07.2026

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