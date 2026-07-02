САЩ пратиха 2 000 войници в помощ на Венецуела

Пентагонът е разположил общо около 2000 американски военнослужещи и специализиран персонал за оказване на спешна хуманитарна помощ във Венецуела.

Действията са в отговор на двете катастрофални земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха южноамериканската държава в края на миналата седмица, предаде Reuters.

Според официалната информация от генерал Франсис Донован, командващ [Южното командване на САЩ (SOUTHCOM)](https://en.mehrnews.com/news/245778/US-military-deploys-over 900-personnel-to-Venezuela), в самата Венецуела вече оперират над 900 специалисти. Други близо 800 военнослужещи са позиционирани в регионалните карибски логистични центрове в Пуерто Рико и Кюрасао, а допълнителни морски и въздушни сили подсигуряват логистиката.

Американските сили са фокусирани изцяло върху мисии по търсене и спасяване, възстановяване на инфраструктурата на ключови летища и разпределяне на международни хуманитарни пратки. За нуждите на венецуелските власти Пентагонът е вдигнал във въздуха и поне 4-5 безпилотни летателни апарата MQ-9 Reaper, които предоставят детайлни сателитни данни за разрушенията на терен.

Настоящата хуманитарна мисия бележи исторически дипломатически обрат. Само преди пет месеца – на 3 януари 2026 г. – САЩ проведоха директна военна операция (Absolute Resolve) за залавянето на тогавашния президент Николас Мадуро. Днес Вашингтон работи в тясна координация с временното правителство в Каракас за овладяване на хуманитарната криза. От Пентагона подчертаха, че американската армия няма да остане за постоянно на терен и ще се изтегли веднага след приключване на спасителните дейности.