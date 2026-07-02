САЩ пратиха 2 000 войници в помощ на Венецуела

Пентагонът е разположил общо около 2000 американски военнослужещи и специализиран персонал за оказване на спешна хуманитарна помощ във Венецуела.
Действията са в отговор на двете катастрофални земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха южноамериканската държава в края на миналата седмица, предаде Reuters.
Според официалната информация от генерал Франсис Донован, командващ [Южното командване на САЩ (SOUTHCOM)](https://en.mehrnews.com/news/245778/US-military-deploys-over 900-personnel-to-Venezuela), в самата Венецуела вече оперират над 900 специалисти. Други близо 800 военнослужещи са позиционирани в регионалните карибски логистични центрове в Пуерто Рико и Кюрасао, а допълнителни морски и въздушни сили подсигуряват логистиката.
Американските сили са фокусирани изцяло върху мисии по търсене и спасяване, възстановяване на инфраструктурата на ключови летища и разпределяне на международни хуманитарни пратки. За нуждите на венецуелските власти Пентагонът е вдигнал във въздуха и поне 4-5 безпилотни летателни апарата MQ-9 Reaper, които предоставят детайлни сателитни данни за разрушенията на терен.
Настоящата хуманитарна мисия бележи исторически дипломатически обрат. Само преди пет месеца – на 3 януари 2026 г. – САЩ проведоха директна военна операция (Absolute Resolve) за залавянето на тогавашния президент Николас Мадуро. Днес Вашингтон работи в тясна координация с временното правителство в Каракас за овладяване на хуманитарната криза. От Пентагона подчертаха, че американската армия няма да остане за постоянно на терен и ще се изтегли веднага след приключване на спасителните дейности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИВАН
06:49 02.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а янките изпращат .... ВОЕННИ🤔❗
Коментиран от #4
07:04 02.07.2026
3 МК 9 са дронове а не сателити...
Едните летят ниско а другите в орбита около земята...
Коментиран от #5
07:28 02.07.2026
4 Ми то толкова от краволята
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гледат все чуждо да гепят чрез военни действия...
Не им пука за местното население...
Важни са ресурсите къде искат да докопат
07:31 02.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "МК 9 са дронове а не сателити...":А дроновете ДРОНОВИ данни ли изпращат 🤔❓
07:46 02.07.2026