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САЩ пратиха 2 000 войници в помощ на Венецуела

САЩ пратиха 2 000 войници в помощ на Венецуела

2 Юли, 2026 06:38, обновена 2 Юли, 2026 06:42 582 5

  • пентагон-
  • венецуела-
  • земетресение-
  • войници

Военни и дронове на Пентагона се включиха в хуманитарните операции след опустошителните земетресения

САЩ пратиха 2 000 войници в помощ на Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът е разположил общо около 2000 американски военнослужещи и специализиран персонал за оказване на спешна хуманитарна помощ във Венецуела.

Действията са в отговор на двете катастрофални земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5, които удариха южноамериканската държава в края на миналата седмица, предаде Reuters.

Според официалната информация от генерал Франсис Донован, командващ [Южното командване на САЩ (SOUTHCOM)](https://en.mehrnews.com/news/245778/US-military-deploys-over 900-personnel-to-Venezuela), в самата Венецуела вече оперират над 900 специалисти. Други близо 800 военнослужещи са позиционирани в регионалните карибски логистични центрове в Пуерто Рико и Кюрасао, а допълнителни морски и въздушни сили подсигуряват логистиката.

Американските сили са фокусирани изцяло върху мисии по търсене и спасяване, възстановяване на инфраструктурата на ключови летища и разпределяне на международни хуманитарни пратки. За нуждите на венецуелските власти Пентагонът е вдигнал във въздуха и поне 4-5 безпилотни летателни апарата MQ-9 Reaper, които предоставят детайлни сателитни данни за разрушенията на терен.

Настоящата хуманитарна мисия бележи исторически дипломатически обрат. Само преди пет месеца – на 3 януари 2026 г. – САЩ проведоха директна военна операция (Absolute Resolve) за залавянето на тогавашния президент Николас Мадуро. Днес Вашингтон работи в тясна координация с временното правителство в Каракас за овладяване на хуманитарната криза. От Пентагона подчертаха, че американската армия няма да остане за постоянно на терен и ще се изтегли веднага след приключване на спасителните дейности.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИВАН

    9 3 Отговор
    От тия отърване няма, помощ от кравари, смехории...

    06:49 02.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Всички изпращат ХУМАНИТАРНИ помощи-
    а янките изпращат .... ВОЕННИ🤔❗

    Коментиран от #4

    07:04 02.07.2026

  • 3 МК 9 са дронове а не сателити...

    2 0 Отговор
    Като пишете поне си прочинайте щуротиите...
    Едните летят ниско а другите в орбита около земята...

    Коментиран от #5

    07:28 02.07.2026

  • 4 Ми то толкова от краволята

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гледат все чуждо да гепят чрез военни действия...
    Не им пука за местното население...
    Важни са ресурсите къде искат да докопат

    07:31 02.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "МК 9 са дронове а не сателити...":

    А дроновете ДРОНОВИ данни ли изпращат 🤔❓

    07:46 02.07.2026