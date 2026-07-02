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Нюкасъл договори привличането на котдивоарски национал

Нюкасъл договори привличането на котдивоарски национал

2 Юли, 2026 05:59 555 0

  • хофенхайм-
  • базумана туре-
  • фабрицио романо-
  • футбол

Двата клуба са постигнали пълна договорка за трансфера, като се очаква в следващите дни 20-годишният котдивоарец да премине медицински прегледи и да подпише официално със "свраките"

Нюкасъл договори привличането на котдивоарски национал - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нюкасъл договори привличането на крилото на Хофенхайм Базумана Туре, съобщава Фабрицио Романо. Двата клуба са постигнали пълна договорка за трансфера, като се очаква в следващите дни 20-годишният котдивоарец да премине медицински прегледи и да подпише официално със "свраките".

Английският клуб ще плати близо 50 млн. евро за правата на африканеца, като в тази сума влизат и бонусите. Хофенхайм ще запази 10% при следващ трансфер на Туре.

Хофенхайм привлече Базумана Туре в началото на 2025 година от Хамарби. Той записа 45 мача за зинсхаймци, в които вкара 5 гола и направи 13 асистенции.


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