Нюкасъл договори привличането на котдивоарски национал

Нюкасъл договори привличането на крилото на Хофенхайм Базумана Туре, съобщава Фабрицио Романо. Двата клуба са постигнали пълна договорка за трансфера, като се очаква в следващите дни 20-годишният котдивоарец да премине медицински прегледи и да подпише официално със "свраките".

Английският клуб ще плати близо 50 млн. евро за правата на африканеца, като в тази сума влизат и бонусите. Хофенхайм ще запази 10% при следващ трансфер на Туре.

Хофенхайм привлече Базумана Туре в началото на 2025 година от Хамарби. Той записа 45 мача за зинсхаймци, в които вкара 5 гола и направи 13 асистенции.

🚨💥 EXCLUSIVE | Bazoumana Touré to Newcastle - DONE DEAL ✔️



Surprising move out of nowhere. Agreement reached with TSG Hoffenheim. #NUFC



Transfer fee worth €50m + sell-on for promising 20 y/o winger. A record sale for Hoffenheim. @SkySportDE 🇨🇮 pic.twitter.com/9IZVi0HThi