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Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

1 Юли, 2026 13:03 2 506 46

  • пари в брой-
  • пари-
  • швеция-
  • банкноти

Плащане с монети и банкноти? В Швеция това е абсолютна рядкост – в скандинавската държава хората се разплащат безкасово.

Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Швеция вече почти не се чува дрънченето на монети, защото в скандинавската държава почти всичко се плаща с карта – дори сладоледа от будката на ъгъла. Мнозина плащат дигитално, повечето директно с мобилния си телефон. Често няма и друг вариант, защото в много магазини висят табели, на които пише: „Не приемаме кеш“.

Плащанията трябва да са възможни и без интернет

Бьорн Ериксон вижда в това проблем за потребителите: „Смятам, че хората сами трябва да решават. Който иска да плаща по електронен път, нека го прави. Но все пак трябва да има възможност да се плаща с налични пари, ако човек желае", казва той в репортаж на германската обществена медия АРД.

Жителят на Стокхолм отдавна се бори за запазването на наличните пари. Сега това е приоритет и за шведското правителство. От днес (1 юли) влиза в сила нов закон за паричните средства, който задължава магазините за хранителни стоки и аптеките отново да приемат монети и банкноти.

Това е важна стъпка в правилния момент, смята Елин Ритола от Шведската централна банка. „Поради новата геополитическа обстановка паричните средства отново придобиват по-голямо значение. Става въпрос за сигурност, за това да има начини за плащане, които да функционират дори когато например интернетът или електрозахранването прекъснат", цитира аргументите му германската обществена медия.

Препоръка за 1 000 крони в брой

И шведското правителство разглежда парите в брой като вид предпазна мярка за кризисни ситуации. Агенцията за гражданска защита препоръчва: всички възрастни трябва винаги да имат у дома около 1 000 крони в брой (около 90 евро). В случай на криза тази сума би била достатъчна, за да се закупят поне най-необходимите неща.

Много шведи дори не разполагат с толкова, тъй като от години не плащат с пари в брой, а изключително с карта или чрез Swish – шведска система за онлайн плащания. „Бих казал, че Швеция е страна, чието население е доста положително настроено към технологиите. Мнозина приеха с ентусиазъм тези нови практични решения“, казва Ритола.

Става въпрос и за социална интеграция

Но да разчиташ единствено на цифрови плащания също може да бъде риск. Шведите осъзнаха това през 2021 г., когато след кибератака общо 800 филиала на супермаркети в цялата страна бяха блокирани. За Бьорн Ериксон и неговата инициатива за запазване на физическите пари не става въпрос само за сигурност, а и за социална интеграция.

„Мнозина изпитват затруднения с дигиталните плащания, например хората с увреждания и възрастните хора“, казва той. За него новият закон е първа стъпка в правилната посока. Той се радва, че поне в супермаркета и в аптеката вече отново може да плаща с налични пари без проблеми, посочва още АРД.

Автор: Шарлоте Литген (АРД)


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 5 Отговор
    а най-сигурно е , банкнотата да има златна нишка , но човечеството трабва още доста време , да се учи от грешките си///ние построихме пирамида , но не на Хеопс

    Коментиран от #42

    13:07 01.07.2026

  • 2 Ами

    29 8 Отговор
    защото не са в еврозоната на фалиралите брюкселски роби и си имат шведска крона

    13:08 01.07.2026

  • 3 Дедо Поп

    18 1 Отговор
    А у нас поради липса на пари ще започне натуралната търговия!

    13:09 01.07.2026

  • 4 Сзо

    28 1 Отговор
    около 90 евро). В случай на криза тази сума би била достатъчна, за да се закупят поне най-необходимите неща. В България за 90 евро нищо не можеш да купиш

    Коментиран от #7

    13:11 01.07.2026

  • 5 хаха

    13 1 Отговор
    Ами защото не са като безполезните балкано-ориенталци. Разбрали са че са сбъркали и се поправят.

    А балкано-ориенталците само ще циврят как някой лош дошъл отнякъде и ги бил накарал насила.

    13:12 01.07.2026

  • 6 Дедо Поп

    20 0 Отговор
    Гледам по големите вериги са оставили по две-три касиерки и другото е на самообслужване!
    Та протестирам аз срещу нашия селски кмет дето държи и магазина и кръчмата. Взема само пари в брой! Не може ли и той като един съвременен търговец да направи още по един тезгях на самообслужване и хората там сами да си пишат вересиите в тефтера, а?

    13:14 01.07.2026

  • 7 криза при тях

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сзо":

    И криза при нас са 2 различни неща.

    13:15 01.07.2026

  • 8 пълна тъпня

    2 38 Отговор
    Това е взе едно да кажеш да върнем външните тоалетни на двора, щото новите можели да се запушат, а в двора не.
    От 6 години не съм теглил пари. Всичко през телефона и съм оцелял.

    Коментиран от #11, #14, #17, #20, #21, #41, #43, #44

    13:18 01.07.2026

  • 9 ДА НЕ БИ ДА Е ЗАЩОТО

    24 0 Отговор
    Като стане войната и спре тока електронните пари не работят.

    13:19 01.07.2026

  • 10 Трол

    10 3 Отговор
    Защото шведите са агенти на Кремъл.

    13:21 01.07.2026

  • 11 Дедо Поп

    21 0 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    Ти си прави каквото знаеш ама не си налагай мнението на другите!

    Коментиран от #19

    13:23 01.07.2026

  • 12 Без

    14 1 Отговор
    електричество безналичните плащания не работят. А ЕС се е запътил към катастрофа именно в този сектор на икономиката. Иначе е вярно, че са удобно и бързо средство за плащане, разбира се на цената на далеч по-голям контрол и проследяване от страна на банковите институции и държавните власти.

    13:24 01.07.2026

  • 13 От чужбина

    15 1 Отговор
    Шведите са почнали да поумняват!
    Разбира се, че трябва, задължително е едно общество да има независима система за разплащания. Представете си, че просто няма ток за дълго време. Няма и генератори. Тогава не работят и касите и електронните разплащания и хладилниците... нищо. Все пак с парите кеш можете да си купите поне консерви или сухи храни. Т.е имате шанс за оцеляване. НЕ си мислете, че спирането на тока и интернета е невъзможно за дълъг период от време. Напълно възможно е. При война, при атомен взрив, на около всичката електроника се поврежда. Радиуса на тези повреди зависи от взрива и защитата на самата електроника. Старите, ламповите радиа и телевизори оцеляват, но те вече са вън от употреба. Даже вече няма аналогови сигнали за тях.

    13:24 01.07.2026

  • 14 Кривчо

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    А кат ти спрат водата за две седмици какво ще кажеш за външните тоалетни?

    Коментиран от #16

    13:24 01.07.2026

  • 15 Дзак

    8 0 Отговор
    На вратата на една хубава бирария в Берлин имаше надпис: Приемаме само Кеш. Две витрини на самообслужване - за манджи и за сладкиши. Опитах от техните салати и двойна порция борш.

    Коментиран от #30

    13:25 01.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стоян

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    Виж сега, основната причина е националната сигурност и подготовката на страната за кризи, кибератаки или военен конфликт, също с необходимостта от защита на уязвимите социални групи.
    Какво става например ако спре мобилния Интернет? Или не можеш да си заредиш телефона? Или някой ти го хакне?
    Точно. Шведите са го осъзнали и затова връщат и физическите пари.

    Коментиран от #25

    13:28 01.07.2026

  • 18 По същество

    5 3 Отговор
    иде реч за едно и също нещо - плащане. За бизнесът е несъмнено по-лесно да оперира с безкасови плащания. За потребителите също, стига да са готови да жертват поверителността на плащанията с банкноти и монети.

    13:28 01.07.2026

  • 19 пълна тъпня

    0 14 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо Поп":

    Хората там си искат дигиталната валута, а им налагат хартията. Та... Ко каза?

    Коментиран от #37

    13:28 01.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 От чужбина

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    В случай на война и спиране на тока и водата за дълъг период ... Къде ще акаш бе? Ще стискаш до тъмно и ще търсиш храсталаците.

    Коментиран от #24, #27

    13:30 01.07.2026

  • 22 Аз съм

    6 7 Отговор
    свикнал да плащам дигитално навсякъде, или с кредитна карта от телефон или с QR код, но и винаги си държа едни $50 ако някоя баба в някоя лавка не взима карти. Нека кеша съществува като вариант но оставете хората сами да решат какво предпочитат -- повечето предпочитат да плащат през телефона

    13:33 01.07.2026

  • 23 Ами

    10 3 Отговор
    при продължително прекъсване на електрозахранването и интернета и банкоматите ще блокират и ще затруднят плащанията в брой. Същото е.

    Коментиран от #28

    13:33 01.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От чужбина

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Стоян":

    Според мен не само кеша трябва да остане. Трябва да имаме радио-излъчване на предишните си честоти, на средни и дори и на къси вълни. Аналогови сигнали. Става въпрос за поддържане само на една държавна радиостанция и телевизия. Все някъде по къщите е останало старо радио, дори лампово или стария ВЕФ. Така хората ще могат да получават някаква информация дори ако интернета го няма.

    13:39 01.07.2026

  • 26 пълна тъпня

    0 11 Отговор
    За разкика от повечето от вас които 90те години са се клатили на топло в дисагите на бащите си - аз съм го живял. Всички с пари под дюшеците го издухаха като таратор 1:1000, а тези които обменихме валута си купихме по 2 апартамента после. Помня опашките пред Чеинчбюрата, курса им и таксите им.. Това с дигиталната валута не е проблем

    Коментиран от #46

    13:40 01.07.2026

  • 27 отговорих ти вече

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "От чужбина":

    Чети. Да се запасиш с тоалетна хартия ей..

    Коментиран от #31

    13:41 01.07.2026

  • 28 От чужбина

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Принципно да, но почти всеки ще има някакъв кеш в къщи. А и щом нещата почнат да се сго в няс ват, всеки ще поизтегли и ще държи повече кеш.

    13:42 01.07.2026

  • 29 Луд

    3 0 Отговор
    Това е да се отърват от просяци.Няма на галета по светофарите,Няма седнали Руманеско мангалеско пред магазините.

    Коментиран от #32

    13:44 01.07.2026

  • 30 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дзак":

    Тарифа за витрината - 5 Евро. Бира малка 3.5 Евро. Сметка 12.

    Коментиран от #45

    13:44 01.07.2026

  • 31 От чужбина

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "отговорих ти вече":

    А-а-а, ще ти препоръчам да изгледаш сериите на филма на Влади Въргала "Шменти капели- ЛЕГЕНДАТА". Там има един овчар, който имаше нужда от аАртия, за да не ползва вълната от овците.

    Коментиран от #34, #35

    13:47 01.07.2026

  • 32 Серсемин

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Луд":

    И те се дигитализират. Ще ти поднася апарата за плащане, електронно, безкасово.

    13:50 01.07.2026

  • 33 Хаха

    6 0 Отговор
    Като спре тока и картите умират.

    Коментиран от #36

    13:50 01.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 аха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хаха":

    А касата работи

    13:55 01.07.2026

  • 37 Кардамск обяснява

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "пълна тъпня":

    Никой не налага хартията ,бе паве тъпо!!
    Просто се дава още една възможност за плащане.

    Коментиран от #40

    13:56 01.07.2026

  • 38 Борката

    4 0 Отговор
    С плащането с карти, храним две крупни хамерикански банки! Всички тези плащания минават през тях, а келепира, пак при тях!
    Плащайте!

    14:04 01.07.2026

  • 39 хаха

    1 0 Отговор
    Тия сега се сетили покрай геополитическата обстановка... А природата? Какво става при бедствия като наводнения, земетресения? Ако заради ВЕИ при облак да скрие слънцето няма ток? Ако хакери пробият системата за плащания? Ако вирус спре компютрите на банките? Без кеш е супер до първия проблем с интернета. Е, ние вървим смело по пътя към цифрово евро и забрана на кеша или поне да направят над 50-100 евро плащания престъпление.... Засега шампионите в ЕС по забрани са на лимит 500, но във времето въпреки инфлацията го намаляват- от 1000 евро, на 500 евро и т.н.

    14:10 01.07.2026

  • 40 верно ли бе павр тъпо

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Кардамск обяснява":

    94% цифрово ма им ,"давали възможност" - която и до сега са имали но НЕ СА Я ИСКАЛИ. Ма не било налагане КЪМ ФИРМИТЕ. ЧЕТИ БЕ статията бе.

    14:13 01.07.2026

  • 41 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    Като си оцелял голяма работа си направил заминавай за Швеция не давай акъл тук.

    14:18 01.07.2026

  • 42 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ъ? Златна нишка? Тя пък каква стойност ще има? 0.001г злато за 0.01 евро на банкнота 100 евро? Най-ценното е, когато валутата е ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС ЗЛАТО. След 1970те вече няма такава валута, обаче. Преди това е било лесно- отиваш в банката с 1лв и там трябва да ти дадат примерно 0.5гр злато. Тогава и инфлацията освен при много тежки войни е била 0 с векове. То и сега, ако се гледа в злато, заплащане на хората, хляб, жилища и т.н. могат да се съпоставят грубо 1:1 с цените още от Римската Империя. Говорим грубото сравнение заплащане в злато / сега пари обърнати в злато за ден труд, нова дреха, жилище, обичайното ядене за ден на среден човек и т.н.
    Държавите отказват обезпечението, защото то е проблем за политиците и харченето от бюджета. С инфлацията(т.е. обезценката на валутата/в древността да намаляват златото в монетите и да слагат други метали да разреждат) дългът се топи В РЕАЛНА СТОЙНОСТ, а приходите от данъци скачат. Днес теглиш 1 милиард / 10 тона злато, утре плащаш 1 милиард, но той вече е 5 тона злато. Всъщност е същото като с кредитните ни милионери 90те- изчезнаха рязко, защото с надуването на долара изплатиха всичко за жълти стотинки на цена народът да гладува. Теглиш 10 000 000 при 1:2, т.е. 5 000 000 долара, връщаш 30 000 000 с лихвите на курс 3000, т.е. 10 000 долара. Печалба 4 990 000 долара за теб и банкера, който ти е дал кредита.

    14:19 01.07.2026

  • 43 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    Да. Сега си представи голямо земетресение в София и за седмица да няма ток и онлайн и картови плащания. Как ще купиш хляб да ядеш?

    14:20 01.07.2026

  • 44 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "пълна тъпня":

    все едно да кажа, че от 10 години не съм ползвал градски транспорт значи трябва да се спре! Или обратното, от 10 години ползвам само градски, значи колите трябва да се забранят!

    14:25 01.07.2026

  • 45 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Номерът е в зареждането на витрината. Съдържателката донасяше нови ястия, а момичетата сервираха бира и кафе и правеха сметката.

    14:29 01.07.2026

  • 46 Да си спомним Гърция

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "пълна тъпня":

    когато нямаха право да ползват парите си, защото държавата е в криза. Лимита мисля беше 300 евро седмично. Ако имаш две деца - какво правиш..... Дигиталните пари са средство за контрол, да не кажа робство.

    14:32 01.07.2026

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