Защо в Швеция връщат плащанията с пари в брой

В Швеция вече почти не се чува дрънченето на монети, защото в скандинавската държава почти всичко се плаща с карта – дори сладоледа от будката на ъгъла. Мнозина плащат дигитално, повечето директно с мобилния си телефон. Често няма и друг вариант, защото в много магазини висят табели, на които пише: „Не приемаме кеш“.
Плащанията трябва да са възможни и без интернет
Бьорн Ериксон вижда в това проблем за потребителите: „Смятам, че хората сами трябва да решават. Който иска да плаща по електронен път, нека го прави. Но все пак трябва да има възможност да се плаща с налични пари, ако човек желае", казва той в репортаж на германската обществена медия АРД.
Жителят на Стокхолм отдавна се бори за запазването на наличните пари. Сега това е приоритет и за шведското правителство. От днес (1 юли) влиза в сила нов закон за паричните средства, който задължава магазините за хранителни стоки и аптеките отново да приемат монети и банкноти.
Това е важна стъпка в правилния момент, смята Елин Ритола от Шведската централна банка. „Поради новата геополитическа обстановка паричните средства отново придобиват по-голямо значение. Става въпрос за сигурност, за това да има начини за плащане, които да функционират дори когато например интернетът или електрозахранването прекъснат", цитира аргументите му германската обществена медия.
Препоръка за 1 000 крони в брой
И шведското правителство разглежда парите в брой като вид предпазна мярка за кризисни ситуации. Агенцията за гражданска защита препоръчва: всички възрастни трябва винаги да имат у дома около 1 000 крони в брой (около 90 евро). В случай на криза тази сума би била достатъчна, за да се закупят поне най-необходимите неща.
Много шведи дори не разполагат с толкова, тъй като от години не плащат с пари в брой, а изключително с карта или чрез Swish – шведска система за онлайн плащания. „Бих казал, че Швеция е страна, чието население е доста положително настроено към технологиите. Мнозина приеха с ентусиазъм тези нови практични решения“, казва Ритола.
Става въпрос и за социална интеграция
Но да разчиташ единствено на цифрови плащания също може да бъде риск. Шведите осъзнаха това през 2021 г., когато след кибератака общо 800 филиала на супермаркети в цялата страна бяха блокирани. За Бьорн Ериксон и неговата инициатива за запазване на физическите пари не става въпрос само за сигурност, а и за социална интеграция.
„Мнозина изпитват затруднения с дигиталните плащания, например хората с увреждания и възрастните хора“, казва той. За него новият закон е първа стъпка в правилната посока. Той се радва, че поне в супермаркета и в аптеката вече отново може да плаща с налични пари без проблеми, посочва още АРД.
Автор: Шарлоте Литген (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #42
13:07 01.07.2026
2 Ами
13:08 01.07.2026
3 Дедо Поп
13:09 01.07.2026
4 Сзо
Коментиран от #7
13:11 01.07.2026
5 хаха
А балкано-ориенталците само ще циврят как някой лош дошъл отнякъде и ги бил накарал насила.
13:12 01.07.2026
6 Дедо Поп
Та протестирам аз срещу нашия селски кмет дето държи и магазина и кръчмата. Взема само пари в брой! Не може ли и той като един съвременен търговец да направи още по един тезгях на самообслужване и хората там сами да си пишат вересиите в тефтера, а?
13:14 01.07.2026
7 криза при тях
До коментар #4 от "Сзо":И криза при нас са 2 различни неща.
13:15 01.07.2026
8 пълна тъпня
От 6 години не съм теглил пари. Всичко през телефона и съм оцелял.
Коментиран от #11, #14, #17, #20, #21, #41, #43, #44
13:18 01.07.2026
9 ДА НЕ БИ ДА Е ЗАЩОТО
13:19 01.07.2026
10 Трол
13:21 01.07.2026
11 Дедо Поп
До коментар #8 от "пълна тъпня":Ти си прави каквото знаеш ама не си налагай мнението на другите!
Коментиран от #19
13:23 01.07.2026
12 Без
13:24 01.07.2026
13 От чужбина
Разбира се, че трябва, задължително е едно общество да има независима система за разплащания. Представете си, че просто няма ток за дълго време. Няма и генератори. Тогава не работят и касите и електронните разплащания и хладилниците... нищо. Все пак с парите кеш можете да си купите поне консерви или сухи храни. Т.е имате шанс за оцеляване. НЕ си мислете, че спирането на тока и интернета е невъзможно за дълъг период от време. Напълно възможно е. При война, при атомен взрив, на около всичката електроника се поврежда. Радиуса на тези повреди зависи от взрива и защитата на самата електроника. Старите, ламповите радиа и телевизори оцеляват, но те вече са вън от употреба. Даже вече няма аналогови сигнали за тях.
13:24 01.07.2026
14 Кривчо
До коментар #8 от "пълна тъпня":А кат ти спрат водата за две седмици какво ще кажеш за външните тоалетни?
Коментиран от #16
13:24 01.07.2026
15 Дзак
Коментиран от #30
13:25 01.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стоян
До коментар #8 от "пълна тъпня":Виж сега, основната причина е националната сигурност и подготовката на страната за кризи, кибератаки или военен конфликт, също с необходимостта от защита на уязвимите социални групи.
Какво става например ако спре мобилния Интернет? Или не можеш да си заредиш телефона? Или някой ти го хакне?
Точно. Шведите са го осъзнали и затова връщат и физическите пари.
Коментиран от #25
13:28 01.07.2026
18 По същество
13:28 01.07.2026
19 пълна тъпня
До коментар #11 от "Дедо Поп":Хората там си искат дигиталната валута, а им налагат хартията. Та... Ко каза?
Коментиран от #37
13:28 01.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 От чужбина
До коментар #8 от "пълна тъпня":В случай на война и спиране на тока и водата за дълъг период ... Къде ще акаш бе? Ще стискаш до тъмно и ще търсиш храсталаците.
Коментиран от #24, #27
13:30 01.07.2026
22 Аз съм
13:33 01.07.2026
23 Ами
Коментиран от #28
13:33 01.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 От чужбина
До коментар #17 от "Стоян":Според мен не само кеша трябва да остане. Трябва да имаме радио-излъчване на предишните си честоти, на средни и дори и на къси вълни. Аналогови сигнали. Става въпрос за поддържане само на една държавна радиостанция и телевизия. Все някъде по къщите е останало старо радио, дори лампово или стария ВЕФ. Така хората ще могат да получават някаква информация дори ако интернета го няма.
13:39 01.07.2026
26 пълна тъпня
Коментиран от #46
13:40 01.07.2026
27 отговорих ти вече
До коментар #21 от "От чужбина":Чети. Да се запасиш с тоалетна хартия ей..
Коментиран от #31
13:41 01.07.2026
28 От чужбина
До коментар #23 от "Ами":Принципно да, но почти всеки ще има някакъв кеш в къщи. А и щом нещата почнат да се сго в няс ват, всеки ще поизтегли и ще държи повече кеш.
13:42 01.07.2026
29 Луд
Коментиран от #32
13:44 01.07.2026
30 Анонимен
До коментар #15 от "Дзак":Тарифа за витрината - 5 Евро. Бира малка 3.5 Евро. Сметка 12.
Коментиран от #45
13:44 01.07.2026
31 От чужбина
До коментар #27 от "отговорих ти вече":А-а-а, ще ти препоръчам да изгледаш сериите на филма на Влади Въргала "Шменти капели- ЛЕГЕНДАТА". Там има един овчар, който имаше нужда от аАртия, за да не ползва вълната от овците.
Коментиран от #34, #35
13:47 01.07.2026
32 Серсемин
До коментар #29 от "Луд":И те се дигитализират. Ще ти поднася апарата за плащане, електронно, безкасово.
13:50 01.07.2026
33 Хаха
Коментиран от #36
13:50 01.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 аха
До коментар #33 от "Хаха":А касата работи
13:55 01.07.2026
37 Кардамск обяснява
До коментар #19 от "пълна тъпня":Никой не налага хартията ,бе паве тъпо!!
Просто се дава още една възможност за плащане.
Коментиран от #40
13:56 01.07.2026
38 Борката
Плащайте!
14:04 01.07.2026
39 хаха
14:10 01.07.2026
40 верно ли бе павр тъпо
До коментар #37 от "Кардамск обяснява":94% цифрово ма им ,"давали възможност" - която и до сега са имали но НЕ СА Я ИСКАЛИ. Ма не било налагане КЪМ ФИРМИТЕ. ЧЕТИ БЕ статията бе.
14:13 01.07.2026
41 Коко
До коментар #8 от "пълна тъпня":Като си оцелял голяма работа си направил заминавай за Швеция не давай акъл тук.
14:18 01.07.2026
42 хаха
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ъ? Златна нишка? Тя пък каква стойност ще има? 0.001г злато за 0.01 евро на банкнота 100 евро? Най-ценното е, когато валутата е ОБЕЗПЕЧЕНА СЪС ЗЛАТО. След 1970те вече няма такава валута, обаче. Преди това е било лесно- отиваш в банката с 1лв и там трябва да ти дадат примерно 0.5гр злато. Тогава и инфлацията освен при много тежки войни е била 0 с векове. То и сега, ако се гледа в злато, заплащане на хората, хляб, жилища и т.н. могат да се съпоставят грубо 1:1 с цените още от Римската Империя. Говорим грубото сравнение заплащане в злато / сега пари обърнати в злато за ден труд, нова дреха, жилище, обичайното ядене за ден на среден човек и т.н.
Държавите отказват обезпечението, защото то е проблем за политиците и харченето от бюджета. С инфлацията(т.е. обезценката на валутата/в древността да намаляват златото в монетите и да слагат други метали да разреждат) дългът се топи В РЕАЛНА СТОЙНОСТ, а приходите от данъци скачат. Днес теглиш 1 милиард / 10 тона злато, утре плащаш 1 милиард, но той вече е 5 тона злато. Всъщност е същото като с кредитните ни милионери 90те- изчезнаха рязко, защото с надуването на долара изплатиха всичко за жълти стотинки на цена народът да гладува. Теглиш 10 000 000 при 1:2, т.е. 5 000 000 долара, връщаш 30 000 000 с лихвите на курс 3000, т.е. 10 000 долара. Печалба 4 990 000 долара за теб и банкера, който ти е дал кредита.
14:19 01.07.2026
43 хаха
До коментар #8 от "пълна тъпня":Да. Сега си представи голямо земетресение в София и за седмица да няма ток и онлайн и картови плащания. Как ще купиш хляб да ядеш?
14:20 01.07.2026
44 Георги
До коментар #8 от "пълна тъпня":все едно да кажа, че от 10 години не съм ползвал градски транспорт значи трябва да се спре! Или обратното, от 10 години ползвам само градски, значи колите трябва да се забранят!
14:25 01.07.2026
45 Дзак
До коментар #30 от "Анонимен":Номерът е в зареждането на витрината. Съдържателката донасяше нови ястия, а момичетата сервираха бира и кафе и правеха сметката.
14:29 01.07.2026
46 Да си спомним Гърция
До коментар #26 от "пълна тъпня":когато нямаха право да ползват парите си, защото държавата е в криза. Лимита мисля беше 300 евро седмично. Ако имаш две деца - какво правиш..... Дигиталните пари са средство за контрол, да не кажа робство.
14:32 01.07.2026