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От "Възраждане" алармират: „Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София

От "Възраждане" алармират: „Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София

1 Юли, 2026 11:21 2 657 50

  • възраждане-
  • баба алино-
  • софия

Става дума за район „Връбница“, където е установено незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метри, заяви в Народното събрание народният представител Деян Николов

От "Възраждане" алармират: „Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София – този път в район „Връбница“, където е установено незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метри. Това заяви пред журналисти в Народното събрание народният представител от „Възраждане“ Деян Николов, цитиран от dariknews.bg.

По думите му служител на районната администрация е установил редица нарушения през последната година.

„Инж. Георгиев, който работи в община „Връбница“, през последната една година е установил редица нарушения – огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа“, заяви Николов.

Той допълни, че според партията има документи, които сочат към корупционни практики.

„Има редица документи, които според нас доказват корупционни практики“, каза още народният представител.

Инж. Иван Георгиев заяви, че за 100-те си работни дни в район „Връбница“ е установил множество нарушения.

„За този период са образувани 67 наказателни производства и са съставени около 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията – незаконно строителство, установено с констативни актове, по които сме започнали съответните производства като служители по контрола на строителството. Проблемът е, че тези производства не получават продължение от кмета на района. Кметът на „Връбница“ не иска да подписва заповедите. Например откриваме обект, на който се извършва незаконно строителство, а заповедта за спиране трябва да бъде издадена до три дни. Вместо това тя не се подписва с месеци, дори повече от година. Затова се обърнахме към г-н Терзиев“, заяви Георгиев.

Той обяви, че са подадени към ГДБОП 16 преписки. Информация е дадена и на прокуратурата.

Георгиев обяви, че има заплаха за живота му. Вратата му е била запечатана със строителна пяна преди няколко месеца.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 7 Отговор
    Спокойно, това ще са казарми.

    11:25 01.07.2026

  • 2 Бай Коста

    29 5 Отговор
    - Баба Алино е куче-касичка на Зеленски. Парите от криминалния анклав край Златни са потъвали директно в джоба на наркохунтата през куриерката Маман Олеся.
    - Комисионни е имало за целия вертикал на властта - от правителството, през варненската община, до регулаторите, службите за сигурност, прокуратурата и полицията.
    - Баба Алино е схема, покровителствана от сглобката ГЕРБ - ППДБ. Рушветът за Росен Желязков е хотел "Хаяши", за Борисов - новострояща се резиденция край Иваняне, Банкя.
    - Лично Борисов и Пеевски са разпоредили на шефа на ДАНС Деньо Денев да отмени заповедта за експулсиране на строителния бос Невзоров.
    - Чрез подставени лица в Баба Алино са притежавали имоти висши политици от ДПС и ДБ.
    - В полите на Витоша се стяга втори подобен украински анклав, протежиран от софийския кмет. Изсича се гора, налива се бетон, вадят се разрешителни, обявени са цени на зелено.

    Коментиран от #11, #19, #36, #45

    11:27 01.07.2026

  • 3 вариант 3 баба алино

    28 0 Отговор
    Цяло яз Жребчево да стена се застроено така заряди корупцията в държавата го крият ,защитава и си затваря очите.Там закони не ги ловят.Всичко е застроето незаконно отичат се мръсните води в язовира и другите нямат достъп до пътиша и бряг.Опасали са с бариери и недопускат никой като истински мафиоти.

    Коментиран от #13

    11:28 01.07.2026

  • 4 честен ционист

    12 3 Отговор
    Къде ще е «Маленькая Одесса» да купувма на зелено и аз?

    11:30 01.07.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    15 22 Отговор
    Добре, че "откри" топлата вода...
    То цялата държава е "Баба Алино" от 1944г та до сега - от както комунягите дерибействат

    Коментиран от #16, #28

    11:32 01.07.2026

  • 6 СЛЕДИТЕ ОСТАВАТ

    19 2 Отговор
    ВСИЧКИ МАНТИНЕЛИ И СТРОИТЕЛСТВА ВОДЯТ КЪМ БАНКЯ.НАЙ ГОЛЕМИТЕ АЙДУЦИ СА ЕСТЕСТВЕНО ОКОЛО МЕТРОПОЛИЯТА.ЧАКАМЕ ДЕМЕРДЖИЕВ

    Коментиран от #14

    11:34 01.07.2026

  • 7 Хе-хе

    7 13 Отговор
    Аз си мисля, че е общнски съветник, пък той бил депутат!??! Я, проверете!!! Като управляваха тиквите, никакви сигнали нямаше, Възраждане само маркираха срамежлива опозиционност, а сега уж и те считат Крим за руски град, а нападат идеолога на тази теория - президента !

    Коментиран от #17

    11:34 01.07.2026

  • 8 на кой са тея бизнеси . канесебето крият

    14 1 Отговор
    200 офиса, 30 къщи , 10 блока . то излиза 1 милярд евро . на пазара са 2 . явно не са знаели . нямало сигнали . и те с път нов, вода, ток . голяма работа . то и в украйна е така . бързат . за 2 г 128 мезонето къщи с всичко и без книжа . че и продадени на 70 проценти . лошо нещо . може охрана на възраждане . сега някои вече нямат . седи охраната и нищо не прави . 200 000 евро за 7 месеца . и в америка е подобна работата . уж ранцхо а строили 3 хотела с казина и басеини и без пуп .

    11:36 01.07.2026

  • 9 Дзак

    19 0 Отговор
    Щом и на нискобюджетния Връбница са хвърлили око, явленията са много разпространени

    Коментиран от #41

    11:36 01.07.2026

  • 10 Дедовото

    20 1 Отговор
    Казвам ви...Държавната администрация е най-голямата МАФИЯ в държавата. Няма ли масово съд и затвор за тези лица, няма да има оправия. Те създават корупционните практики...от тях тръгва всичко. Разбира се говоря от кмет до последния редови служител отговорен за издаване и подписване на документи фалшифициращи истинските обстоятелства.

    11:36 01.07.2026

  • 11 Е СЕГА

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Коста":

    ще се види, дали комисионните са потекли и към новото правителство! Мдаааа....

    11:36 01.07.2026

  • 12 Трол

    7 0 Отговор
    Няма как да има Баба Алино, а да няма и Дядо Алино.

    Коментиран от #27

    11:38 01.07.2026

  • 13 Нали са

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "вариант 3 баба алино":

    новото правителство на румбата ще ги оправи :)))

    11:38 01.07.2026

  • 14 Към Драгалевци

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЛЕДИТЕ ОСТАВАТ":

    са повече!

    11:39 01.07.2026

  • 15 цялата държава

    10 2 Отговор
    е баба алино под ръководството на червените кхмери

    Коментиран от #50

    11:40 01.07.2026

  • 16 Ха ХаХа

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    Укропомашки фалшификации.
    Строил съм къща по време на комунизма.
    Общината би колчетата преди да рием основите.
    Редовно идваха да проверяват дали строителството е по проекта.
    Тъпак петрохански

    Коментиран от #26, #42

    11:40 01.07.2026

  • 17 Възраждане

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хе-хе":

    бият тревога и сезират всички институции още от миналата година бе! Са ще го видиме и румбата, дали е с айдуците на дпс и герб, пп-дб или да.

    11:40 01.07.2026

  • 18 прокурор

    3 1 Отговор
    местя го!

    11:43 01.07.2026

  • 19 Чума

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Коста":

    Осъзнай кой век си! По добре в полите на Витоша способните хора от елита, успелите хора да строят красиви палати, околкото да се играят ненужни сантиментални пиеси на Яворов! Ако дойдат чужденците къде ще ги посрещнете и какво ще им покажете - срутен дом на някой пуритан неудачник или в построените от лоши момчета резиденции, конаци, палати, хотели и къщи за гости! Спрете с този нихиизъм, оставете хората да творят! Като напавят достатъчно, направете един хубав нов 9 септември и им национализирайте имотите!

    11:44 01.07.2026

  • 20 Нали са

    2 3 Отговор
    Кой е турил минус, че новото правителство на румбата ще ги оправи? Няма, нали :)) Знаех си!

    11:44 01.07.2026

  • 21 Фори

    3 9 Отговор
    Възраждане са хулигани до един. Не може да им се вярва.

    Коментиран от #25, #29

    11:46 01.07.2026

  • 22 Питане

    5 2 Отговор
    Въпроса ми е директно към сFin Ята.
    Той все пак е флагмана на турчеещите се българи !
    "Баба" -. какво означава, мило отроче на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ???
    Маминка сто на сто знае - те там всичко знаеха, сега също знаят, защото комунистическия флаг гордо се развява в 1944г и никакъв "вятър на промяната" не може да го свали...
    ЗА СЕГА...
    Хората настояват за ЛУСТРАЦИЯ, - те закриват комисията по досиетата...
    Ленин и наместника му - Тарабата са живи.... "СЛАВА" !!!

    Коментиран от #24, #31

    11:46 01.07.2026

  • 23 Чума

    3 6 Отговор
    Възраждане какво са построили законно за толкова години политикантстване - нищо! Само дома - вила на лидера Кузмич с партийните боноси!

    Коментиран от #30

    11:50 01.07.2026

  • 24 кръвожаден комундел

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Питане":

    ние сме на всеки километар!!!

    11:50 01.07.2026

  • 25 до фори

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    """""Възраждане са хулигани до един. Не може да им се вярва. """"" ------- Не можеш или не искаш??? Знаеш ли кой пръв Алармира за незаконната сеч и строителство край Варна???? Не знаеш??? Ами провери, бе!!!!!

    11:51 01.07.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Чав ка ти е "изрила" АК. ъла, комуняго!
    Както другите партиини секретари и ти не знаеш, че основи се КОПАЯТ !!!
    Дано на някой кинопреглед се видял от къде се държат кирка и лопата, но явно не си разбрал същината 🤣

    11:52 01.07.2026

  • 27 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Баба Алино е побългарено Татко Али. Това е все едно казваме на Доналд - Дончо.

    11:54 01.07.2026

  • 28 де го чукаш, де се пука,

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    ама толкова си може. Виж му само името.Виж стил, изящество. И разбира се, намеса на "комунягите", макар че точно такива НАЙ-много пишат днес срещу тях. Но така се размива темата и истинските виновници няма да бъдат разкрити. И ти си се бори с "комунягите", чиито наследници днес те управляват и доведоха до Петрохан и незаконните строежи плюс другите зулуми. Дори про100киро се засрами и напусна политиката. Пък ти си говори. Сигурно си на 100 години щом помниш "комунягите" и "разрухата" им.

    11:54 01.07.2026

  • 29 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фори":

    Нали имате нови приятели!

    11:55 01.07.2026

  • 30 До ч ума

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Чума":

    Как мислиш, бе, Ч умо, как щяха да реагират и какво биха предприели Мигновенно ако твоите Идоли, на които се кланяш - Тиквата и особенно Шишо Магнита - имаха преки доказателства за "незаконен строеж" на Коста???

    Коментиран от #37

    11:57 01.07.2026

  • 31 друго питане

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Питане":

    Кои са тези хора, които искат лустрация и КОЛКО ХОРА ДОСЕГА БЯХА ЛУСТРОСАНИ от евроатлантиците у нас, достойни комунистически наследници???? Или карай, да изпълняваш повелята на невроатлантиците.

    Коментиран от #46

    11:57 01.07.2026

  • 32 Защо по е не му сложите по български име

    2 0 Отговор
    Това ми прилича на турско уркаинско.

    11:58 01.07.2026

  • 33 Витошкото строителство

    3 0 Отговор
    Много хубаво ще бъде, когато застроят плътно Витоша планина! Нощно време ще бъде цялата осветена от дворците на дери-дери-беите.

    11:59 01.07.2026

  • 34 Леле - леле ! 🤔

    2 1 Отговор
    Ако не да Възраждане , евроатлантиците съвсем ще се удавят в калта на корупцията и кражбите си . Че и цяла България завличат !

    12:01 01.07.2026

  • 35 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Абе доста се далавериизлизат на яве на ПП-ДБ-то..., Баба Алино (кмето на Варна техен), Петрохангейт, Сметта, а сега и ново разкритие за ннезаконен строеж край София (чий е мета на Софето????)

    12:02 01.07.2026

  • 36 истината

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Коста":

    Затова Бойко постави чадър над Коцев.Това строителство без протекциите на ГЕРБ би било невъзможно.Всички знаят,но страха е голям.

    12:05 01.07.2026

  • 37 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "До ч ума":

    Не са ми идоли, но са по земни и реални, близки до хората, познават психологията на масата, оценяват таланта и градивното! Щяха да ги накарат да си платят, то така и е станало, тез мероприятия не са от вчера! По добре противозаконен градеж, отколкото законна пустош! Ти като се качваш на магестралата, интересуваш ли се дали е строена изрядно или видя хубавия път и давай...! Защо не подкараш през трънаците, където всичко е девствена гора!

    12:06 01.07.2026

  • 38 Реклама за Б.Г.

    4 0 Отговор
    Привличаме чуждестранни инвеститори,за да им бутаме къщите.

    12:06 01.07.2026

  • 39 Александър 3

    3 1 Отговор
    Ако Радев си мисли че ще замаже очите на избирателите само с едно сваляне на охраната мноооого се лъже !

    12:08 01.07.2026

  • 40 Безправен

    2 2 Отговор
    За сметка на това кметът на Дианабад подписва всичко и разрешава незаконни строежи. В района има и строежи, които имат решения от съда за събаряне от 15 и повече години, има много строежи без разрешителни и никой не ги пипа защото потенциален електорат на ГЕрБ

    12:10 01.07.2026

  • 41 Хоп...

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Не явления,а практики.В глухата провинция всеки строи както си иска.Там е другата България.Администрацията е всемогъща.Системата е настроена така,че да източва населението по различни начини и способи.Цар далеко,бог високо.Зависими са дори от дърва,ток,вода,а вече и от път.Защото пътищата от едно време без подръжка се изгубиха.

    12:15 01.07.2026

  • 42 "Другарю"

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Техника в с. Горубляне - Петров Д. срещу подписа си за гаража на "Тексим", забивайки колчетата, вдигна огромната си свадба !!!
    Само подпис за 3-4 секунди...
    Идеалите са умрели повсеместно на 08.09.1944 г. На 09.09 1944 властта ви бе дадена от Красная, а вие, неуки те и гладните я изстискахте като лимон.
    Аз визирам факти, а ти плуваш в облака на Фейсбук

    12:16 01.07.2026

  • 43 дундьо2026

    1 0 Отговор
    а ми тия водорасли да се скрият някъде м/у мазутните
    петна!

    12:17 01.07.2026

  • 44 до ч ума

    1 1 Отговор
    Ваххх...., Тикватъ и Шишо Магнита с "таланти" а Градивното??? Че, имат "таланти" спор нема - държавата и народа пропищяха от тях, та, затуй за пореден път им биха шута! За магистралите не на Тикватъ (известен сред електората и с прякора "Асфалтъ") не се ли срамуваш да говориш??? Качество - 0, цена - Космическа!!! Нещо за БДЖ-то ни да кажеш и да ги похвалиш???

    12:18 01.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Питане

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "друго питане":

    КОЙ от досегашните ни "ръководители" няма червена партийна членска книжка от БКП ???
    КОМУНИСТ НА СЕБЕ СИ ЛУСТРАЦИЯ ПРАВИ ЛИ ???
    Но, срещу другите - след 09.09 1944 - НАРОДЕН СЪД и разстрели без съд и присъда

    12:23 01.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Къде отиде професионализма!

    1 0 Отговор
    Значи във Варна някакъв дошъл и почнал да строи незаконно и с размах. Пак с размах раздавал подкупи наляво и надясно и от долу до горе. В София под носа на законодатели, министри и кметове същото. Но ето ви пример от Пловдив, как постъпват големите играчи, професионално. В жилищен район Тракия трябваше да има огромен парк. Вместо да го реализират, промениха първо Общия усъройствен план, после застроителния план, одобриха всичко и съвсем законно застроиха цялата територия с 60 еднакви блока. Нарекоха го “Резиденшъл парк”. Парк обаче няма, скандал няма, парите са поделени, всички са доволни.

    12:28 01.07.2026

  • 49 Васко масълцето от ДСто

    2 0 Отговор
    И аз като Блажко корумпето нищо не съм чул, нищо не съм видял!

    12:33 01.07.2026

  • 50 Поздравления!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "цялата държава":

    Топ коментар! И абсолютно верен!

    12:52 01.07.2026

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