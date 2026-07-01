От "Възраждане" алармират: „Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София

„Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София – този път в район „Връбница“, където е установено незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метри. Това заяви пред журналисти в Народното събрание народният представител от „Възраждане“ Деян Николов, цитиран от dariknews.bg.
По думите му служител на районната администрация е установил редица нарушения през последната година.
„Инж. Георгиев, който работи в община „Връбница“, през последната една година е установил редица нарушения – огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа“, заяви Николов.
Той допълни, че според партията има документи, които сочат към корупционни практики.
„Има редица документи, които според нас доказват корупционни практики“, каза още народният представител.
Инж. Иван Георгиев заяви, че за 100-те си работни дни в район „Връбница“ е установил множество нарушения.
„За този период са образувани 67 наказателни производства и са съставени около 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията – незаконно строителство, установено с констативни актове, по които сме започнали съответните производства като служители по контрола на строителството. Проблемът е, че тези производства не получават продължение от кмета на района. Кметът на „Връбница“ не иска да подписва заповедите. Например откриваме обект, на който се извършва незаконно строителство, а заповедта за спиране трябва да бъде издадена до три дни. Вместо това тя не се подписва с месеци, дори повече от година. Затова се обърнахме към г-н Терзиев“, заяви Георгиев.
Той обяви, че са подадени към ГДБОП 16 преписки. Информация е дадена и на прокуратурата.
Георгиев обяви, че има заплаха за живота му. Вратата му е била запечатана със строителна пяна преди няколко месеца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:25 01.07.2026
2 Бай Коста
- Комисионни е имало за целия вертикал на властта - от правителството, през варненската община, до регулаторите, службите за сигурност, прокуратурата и полицията.
- Баба Алино е схема, покровителствана от сглобката ГЕРБ - ППДБ. Рушветът за Росен Желязков е хотел "Хаяши", за Борисов - новострояща се резиденция край Иваняне, Банкя.
- Лично Борисов и Пеевски са разпоредили на шефа на ДАНС Деньо Денев да отмени заповедта за експулсиране на строителния бос Невзоров.
- Чрез подставени лица в Баба Алино са притежавали имоти висши политици от ДПС и ДБ.
- В полите на Витоша се стяга втори подобен украински анклав, протежиран от софийския кмет. Изсича се гора, налива се бетон, вадят се разрешителни, обявени са цени на зелено.
Коментиран от #11, #19, #36, #45
11:27 01.07.2026
3 вариант 3 баба алино
Коментиран от #13
11:28 01.07.2026
4 честен ционист
11:30 01.07.2026
5 АГАТ а Кристи
То цялата държава е "Баба Алино" от 1944г та до сега - от както комунягите дерибействат
Коментиран от #16, #28
11:32 01.07.2026
6 СЛЕДИТЕ ОСТАВАТ
Коментиран от #14
11:34 01.07.2026
7 Хе-хе
Коментиран от #17
11:34 01.07.2026
8 на кой са тея бизнеси . канесебето крият
11:36 01.07.2026
9 Дзак
Коментиран от #41
11:36 01.07.2026
10 Дедовото
11:36 01.07.2026
11 Е СЕГА
До коментар #2 от "Бай Коста":ще се види, дали комисионните са потекли и към новото правителство! Мдаааа....
11:36 01.07.2026
12 Трол
Коментиран от #27
11:38 01.07.2026
13 Нали са
До коментар #3 от "вариант 3 баба алино":новото правителство на румбата ще ги оправи :)))
11:38 01.07.2026
14 Към Драгалевци
До коментар #6 от "СЛЕДИТЕ ОСТАВАТ":са повече!
11:39 01.07.2026
15 цялата държава
Коментиран от #50
11:40 01.07.2026
16 Ха ХаХа
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":Укропомашки фалшификации.
Строил съм къща по време на комунизма.
Общината би колчетата преди да рием основите.
Редовно идваха да проверяват дали строителството е по проекта.
Тъпак петрохански
Коментиран от #26, #42
11:40 01.07.2026
17 Възраждане
До коментар #7 от "Хе-хе":бият тревога и сезират всички институции още от миналата година бе! Са ще го видиме и румбата, дали е с айдуците на дпс и герб, пп-дб или да.
11:40 01.07.2026
18 прокурор
11:43 01.07.2026
19 Чума
До коментар #2 от "Бай Коста":Осъзнай кой век си! По добре в полите на Витоша способните хора от елита, успелите хора да строят красиви палати, околкото да се играят ненужни сантиментални пиеси на Яворов! Ако дойдат чужденците къде ще ги посрещнете и какво ще им покажете - срутен дом на някой пуритан неудачник или в построените от лоши момчета резиденции, конаци, палати, хотели и къщи за гости! Спрете с този нихиизъм, оставете хората да творят! Като напавят достатъчно, направете един хубав нов 9 септември и им национализирайте имотите!
11:44 01.07.2026
20 Нали са
11:44 01.07.2026
21 Фори
Коментиран от #25, #29
11:46 01.07.2026
22 Питане
Той все пак е флагмана на турчеещите се българи !
"Баба" -. какво означава, мило отроче на ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ???
Маминка сто на сто знае - те там всичко знаеха, сега също знаят, защото комунистическия флаг гордо се развява в 1944г и никакъв "вятър на промяната" не може да го свали...
ЗА СЕГА...
Хората настояват за ЛУСТРАЦИЯ, - те закриват комисията по досиетата...
Ленин и наместника му - Тарабата са живи.... "СЛАВА" !!!
Коментиран от #24, #31
11:46 01.07.2026
23 Чума
Коментиран от #30
11:50 01.07.2026
24 кръвожаден комундел
До коментар #22 от "Питане":ние сме на всеки километар!!!
11:50 01.07.2026
25 до фори
До коментар #21 от "Фори":"""""Възраждане са хулигани до един. Не може да им се вярва. """"" ------- Не можеш или не искаш??? Знаеш ли кой пръв Алармира за незаконната сеч и строителство край Варна???? Не знаеш??? Ами провери, бе!!!!!
11:51 01.07.2026
26 АГАТ а Кристи
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Чав ка ти е "изрила" АК. ъла, комуняго!
Както другите партиини секретари и ти не знаеш, че основи се КОПАЯТ !!!
Дано на някой кинопреглед се видял от къде се държат кирка и лопата, но явно не си разбрал същината 🤣
11:52 01.07.2026
27 честен ционист
До коментар #12 от "Трол":Баба Алино е побългарено Татко Али. Това е все едно казваме на Доналд - Дончо.
11:54 01.07.2026
28 де го чукаш, де се пука,
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":ама толкова си може. Виж му само името.Виж стил, изящество. И разбира се, намеса на "комунягите", макар че точно такива НАЙ-много пишат днес срещу тях. Но така се размива темата и истинските виновници няма да бъдат разкрити. И ти си се бори с "комунягите", чиито наследници днес те управляват и доведоха до Петрохан и незаконните строежи плюс другите зулуми. Дори про100киро се засрами и напусна политиката. Пък ти си говори. Сигурно си на 100 години щом помниш "комунягите" и "разрухата" им.
11:54 01.07.2026
29 Дзак
До коментар #21 от "Фори":Нали имате нови приятели!
11:55 01.07.2026
30 До ч ума
До коментар #23 от "Чума":Как мислиш, бе, Ч умо, как щяха да реагират и какво биха предприели Мигновенно ако твоите Идоли, на които се кланяш - Тиквата и особенно Шишо Магнита - имаха преки доказателства за "незаконен строеж" на Коста???
Коментиран от #37
11:57 01.07.2026
31 друго питане
До коментар #22 от "Питане":Кои са тези хора, които искат лустрация и КОЛКО ХОРА ДОСЕГА БЯХА ЛУСТРОСАНИ от евроатлантиците у нас, достойни комунистически наследници???? Или карай, да изпълняваш повелята на невроатлантиците.
Коментиран от #46
11:57 01.07.2026
32 Защо по е не му сложите по български име
11:58 01.07.2026
33 Витошкото строителство
11:59 01.07.2026
34 Леле - леле ! 🤔
12:01 01.07.2026
35 Теслатъ
12:02 01.07.2026
36 истината
До коментар #2 от "Бай Коста":Затова Бойко постави чадър над Коцев.Това строителство без протекциите на ГЕРБ би било невъзможно.Всички знаят,но страха е голям.
12:05 01.07.2026
37 Чума
До коментар #30 от "До ч ума":Не са ми идоли, но са по земни и реални, близки до хората, познават психологията на масата, оценяват таланта и градивното! Щяха да ги накарат да си платят, то така и е станало, тез мероприятия не са от вчера! По добре противозаконен градеж, отколкото законна пустош! Ти като се качваш на магестралата, интересуваш ли се дали е строена изрядно или видя хубавия път и давай...! Защо не подкараш през трънаците, където всичко е девствена гора!
12:06 01.07.2026
38 Реклама за Б.Г.
12:06 01.07.2026
39 Александър 3
12:08 01.07.2026
40 Безправен
12:10 01.07.2026
41 Хоп...
До коментар #9 от "Дзак":Не явления,а практики.В глухата провинция всеки строи както си иска.Там е другата България.Администрацията е всемогъща.Системата е настроена така,че да източва населението по различни начини и способи.Цар далеко,бог високо.Зависими са дори от дърва,ток,вода,а вече и от път.Защото пътищата от едно време без подръжка се изгубиха.
12:15 01.07.2026
42 "Другарю"
До коментар #16 от "Ха ХаХа":Техника в с. Горубляне - Петров Д. срещу подписа си за гаража на "Тексим", забивайки колчетата, вдигна огромната си свадба !!!
Само подпис за 3-4 секунди...
Идеалите са умрели повсеместно на 08.09.1944 г. На 09.09 1944 властта ви бе дадена от Красная, а вие, неуки те и гладните я изстискахте като лимон.
Аз визирам факти, а ти плуваш в облака на Фейсбук
12:16 01.07.2026
43 дундьо2026
петна!
12:17 01.07.2026
44 до ч ума
12:18 01.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Питане
До коментар #31 от "друго питане":КОЙ от досегашните ни "ръководители" няма червена партийна членска книжка от БКП ???
КОМУНИСТ НА СЕБЕ СИ ЛУСТРАЦИЯ ПРАВИ ЛИ ???
Но, срещу другите - след 09.09 1944 - НАРОДЕН СЪД и разстрели без съд и присъда
12:23 01.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Къде отиде професионализма!
12:28 01.07.2026
49 Васко масълцето от ДСто
12:33 01.07.2026
50 Поздравления!
До коментар #15 от "цялата държава":Топ коментар! И абсолютно верен!
12:52 01.07.2026