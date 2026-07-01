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Украйна нанесе удар по рафинерия на 1300 км от фронта. Зеленски: Нашите санкции достигнаха до Уфа
  Тема: Украйна

Украйна нанесе удар по рафинерия на 1300 км от фронта. Зеленски: Нашите санкции достигнаха до Уфа

1 Юли, 2026 10:24 1 517 93

  • украйна-
  • рафинерия-
  • русия-
  • уфа-
  • петрол-
  • володимир зеленски

Според Зеленски Украйна прилага плана си за ежедневни „санкции“ с голям обсег и той нарече това справедлив отговор на действията на Русия

Украйна нанесе удар по рафинерия на 1300 км от фронта. Зеленски: Нашите санкции достигнаха до Уфа - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е бил нанесен втори удар по руската петролна рафинерия в град Уфа, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„За втори път нашите санкции в отговор на удължаването на войната от страна на Русия достигнаха до петролната рафинерия в Уфа, която е един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. Разстоянието е повече от 1300 километра от фронтовата линия“, написа Зеленски в Телеграм.

Той също така заяви, че украински оръжия са поразили стратегически обект в руската Пензенска област, който разработва и произвежда части за ракетни системи, използвани от руските сили за атаки срещу украински градове и селища.

„Разстоянието до целта е около 600 километра от фронтовата линия“, каза той.

Според Зеленски Украйна прилага плана си за ежедневни „санкции“ с голям обсег и той нарече това справедлив отговор на действията на Русия срещу Украйна.

„Необходим е мир и точно това руското ръководство трябва да осъзнае. Русия трябва да прекрати тази война. И руското ръководство има всяка възможност да направи това. Благодаря на всички украински воини, които гарантират нашата точност с голям обсег“, заяви той.

В Русия кризата с горивата се задълбочава, като властите обмислят да разрешат на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разрешат по-нискокачествен внос на фона на атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии, отбелязва "Индипендънт".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    24 44 Отговор
    лошите момчета бият дето си поискат/ добрите се крият в бункера

    Коментиран от #18, #20, #46

    10:26 01.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    35 10 Отговор
    Не Украйна а Лондон.

    10:26 01.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    20 32 Отговор
    Тоя ми ии6a матушката 😄☝️

    Коментиран от #9

    10:26 01.07.2026

  • 4 Кока кола

    39 10 Отговор
    Нова доставка от Колумбия?!?

    10:26 01.07.2026

  • 5 оня с коня

    38 15 Отговор
    браво ама много напрегнат ми се вижда наркомана? да не би путин да е отзад и без вазелин да го нахендрил?

    Коментиран от #35

    10:27 01.07.2026

  • 6 Без име

    37 11 Отговор
    Ако Русия е толкова зле, с кого смятат да воюват Урсулите длед три години?

    Коментиран от #88

    10:27 01.07.2026

  • 7 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    19 37 Отговор
    Зелю им пръсна халките🤣🤣🤣🤣🤭

    Коментиран от #15, #24, #27, #37

    10:27 01.07.2026

  • 8 оня с коня

    18 1 Отговор
    изобщо не ми пука кои къде бие, важното е като трол да ми падат парите и да ми броят коментарите

    10:27 01.07.2026

  • 9 Тролеизацаия

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Ако те мобилизират, целият личен състав ще те опраши, не се притеснявай.

    10:28 01.07.2026

  • 10 Ами

    16 9 Отговор
    Зеленски научи ли влашкия :)

    Коментиран от #12

    10:29 01.07.2026

  • 11 Шмъркачът

    26 9 Отговор
    Още е жив? Русия не води правилно войната. Да се учи от Иран, Израел и от САЩ...

    10:29 01.07.2026

  • 12 Тоя е смотан

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Хазар. Прави се на некъв "покрайнец".... ама си е наркохазар.

    10:30 01.07.2026

  • 13 Тик так,тик так

    4 11 Отговор
    35 дни...тик так...

    Коментиран от #42

    10:30 01.07.2026

  • 14 ФАКТ

    17 18 Отговор
    Пуслера в бункера го боли фара за рафинерията. Важното е руснаците да стават на пушечно месо за украинските дронове.

    Коментиран от #29, #38

    10:31 01.07.2026

  • 15 Напушени и шарени

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    Ако искате, направете си ежеседмичен гей парад, но не тролите навсякъде. Много е досадно.

    10:31 01.07.2026

  • 16 666

    10 14 Отговор
    Здравейте бав н0 ра 3 виващи русо пите си.

    Коментиран от #52

    10:31 01.07.2026

  • 17 Механик

    7 13 Отговор
    Ууудриии!

    10:31 01.07.2026

  • 18 Путин

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сорос ни нареди да сме "многоходови".

    Коментиран от #75

    10:32 01.07.2026

  • 19 Българин

    10 19 Отговор
    Зеленски им развинти ватнишките тикви.

    Коментиран от #36

    10:33 01.07.2026

  • 20 Немцов

    12 15 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Изказване на Борис Немцов, 2014 г. Путин не е многоходов, а глупав.

    Коментиран от #30, #51

    10:33 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Скоро

    12 7 Отговор
    пак ще реват като им пратят дронове и орешници по Киев и Одеса.

    10:35 01.07.2026

  • 23 БАЙДЪН

    7 6 Отговор
    КЪМ ЗЕЛЕНСКИ:

    ДА ТИ ПРАТЯ САМОЛЕТ ДА ТЕ ЕВАКУИРА.

    ЗЕЛЕНСКИ:

    НЕ МИ ТРЯБВА ПРЕВОЗ

    ДАЙТЕ МИ ОРЪЖИЯ.

    ВЕЧЕ 5 та Година

    Удря РУСИЙКАТА

    ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ

    ПРАВИ Я НА ПОЛИГОН ЗА ТЕСТВАНЕ НА
    ОРЪЖИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    10:35 01.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА

    15 3 Отговор
    Британските терористични атаки по Русия са медийни фоерверки.

    Коментиран от #56, #68

    10:37 01.07.2026

  • 26 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Зеленият нацист-евреин воюва с бензиностанции и магазини като "Пяторочка" с който се снима няколко пъти.
    В същото време труповете на хиляди укръри гният и се вмирисват из нивите на Новорусия.До последният ук-роп!

    10:37 01.07.2026

  • 27 Ба бааааа

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":

    Като гледам неговата е пръсната

    10:38 01.07.2026

  • 28 Удри Зельо!

    5 7 Отговор
    Колкото повече ги удряш толкова повече ти се кефят.Удри!

    Коментиран от #31, #40

    10:39 01.07.2026

  • 29 Факт

    14 6 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Гледай другите сайтове и се просвещавай и учи Руски ще ти трябва

    10:40 01.07.2026

  • 30 И къде е Немцов сега?

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Немцов":

    Кажи ?

    Коментиран от #57

    10:40 01.07.2026

  • 31 9ти септември

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Удри Зельо!":

    Като гледам му се реве защо ли 🤣

    10:41 01.07.2026

  • 32 Бай онзи

    8 5 Отговор
    Тоя на снимката го очаква тежка съдба.

    10:42 01.07.2026

  • 33 Аптекаря

    8 8 Отговор
    Промоция на Райд за третиране на копейки!След тертиране вирват краченцата след 30 секунди.

    10:42 01.07.2026

  • 34 Тиква

    7 4 Отговор
    бандероФашаги при бандера, осраинци вън от европа,никой не ви иска,хиените.

    10:42 01.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дръта чанта

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Той за това риве на умрело

    10:42 01.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цеко

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "ФАКТ":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    Коментиран от #45

    10:43 01.07.2026

  • 39 Зеленият наркоман

    5 5 Отговор
    сънува че оцелява след ядрен взрив.

    10:43 01.07.2026

  • 40 Ама ..май...

    8 5 Отговор

    До коментар #28 от "Удри Зельо!":

    ...Зельо ,,удря" само в този сайт...?!
    На фронта...другият ,,удря"...!

    Коментиран от #62

    10:45 01.07.2026

  • 41 смях в залата

    10 8 Отговор
    Чета коментарите на путинофилите и стигам до извода че са злобни и изнервени което означава че информацията е вярна

    Коментиран от #48, #49, #50

    10:45 01.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Т Живков

    9 3 Отговор
    Само така.Смрът на комунизма!

    10:45 01.07.2026

  • 44 ХиХи

    4 3 Отговор
    Краматорск 4 км, Славянск 8 км, за зеле пари нема

    10:45 01.07.2026

  • 45 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Цеко":

    3000000 бандера фашисти при Шухевич

    10:46 01.07.2026

  • 46 горките педрохнчета

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пишат и сами си отговарят..

    10:47 01.07.2026

  • 47 гошо

    6 4 Отговор
    Малко мръсно чфутско джудже,няма ли кой да те премери и да има мир.

    10:47 01.07.2026

  • 48 Вярна е

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "смях в залата":

    Зелю риве на умрело на всички фронтове укрите напредват посока Полша

    10:47 01.07.2026

  • 49 Казал

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "смях в залата":

    Укропомакът петрохански

    10:47 01.07.2026

  • 50 Мани баце

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "смях в залата":

    Копейките са в несвяст още от нова година,когато приехме еврото.Пък и денонощно бомбят матушката.

    Коментиран от #61

    10:48 01.07.2026

  • 51 Амчи да ти кажа...

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Немцов":

    ...освен Немцов,то и Пригожин правеше разни изказвания...,ама сега къде изчезнаха и двамата...не знам😟?!

    10:48 01.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Някой

    6 4 Отговор
    Те, руснаците, всеки ден ви санкционират по същия начин, но многократно по-яко. Ама си тръгнал да блещиш глупости.

    10:48 01.07.2026

  • 54 ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ

    5 5 Отговор
    РАЗЗИЯ

    ПУТИН НЯМА ДА МИРЯСА.

    ДОСЕГА ДОБРЕ РАБОТИ ПО ВЪПРОСА .

    10:48 01.07.2026

  • 55 Акригтан

    3 2 Отговор
    А руснаците бият вече по бензиностанциите има вече над 200 унищожени .
    Значи са много по напред .

    10:49 01.07.2026

  • 56 стоян

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":

    До 25 ком - другар да не падна Киев па ние не знаем - пета година чакаме да падне Киев а то мюслюманската федерация до есента ще фалира и се разпадне - гледай ,, обманутъй русиянин ,, по ютуб

    10:49 01.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ха ХаХа

    7 3 Отговор
    Дребните укродрончета ги пълнят с керосин захда се вдига пушек и да се създава илюзия че са поразил рафинерия.
    На 5 места това е установено.
    Руските 3М22 Циркон удрят из основи предприятия, а не нанасят леки поражения като дрончетата Зе

    Коментиран от #83

    10:51 01.07.2026

  • 59 хихик

    7 3 Отговор
    Колкото повече братушките побеждават, толкова по-нагла и брутална става пропагандата на прогнилия Запад

    10:51 01.07.2026

  • 60 Жужи

    3 3 Отговор
    Няма бензин и в бункера ми...

    10:51 01.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ама ..май...":

    Отиваш в комсомольская правда,Известия, поглед инфо.Там пише,че Путин след два,ти дня ще прави парад в Киев.😅😅😅

    Коментиран от #73

    10:51 01.07.2026

  • 63 Бай Пунди Говнокомандващия

    5 4 Отговор
    Европа, естествено, нито измръзна, нито влезе във фаза "сички ша омрем" без руски газ и нефт. Но виж, за самата Русия не съм сигурен, че може да устиска без тях. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #69

    10:54 01.07.2026

  • 64 в Уфа

    1 3 Отговор
    "Няма жертви, технологичните процеси не са нарушени: предприятията функционират нормално", коментира ръководителят на Башкирия Радий Хабиров".

    10:54 01.07.2026

  • 65 ФАКТ Е,ЧЕ...

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "ФАКТ":

    ...не отговори на въпроса!
    А где Немцов...?!
    А где Пригожин..?!
    Мммм...?!

    Коментиран от #74

    10:54 01.07.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #80

    10:54 01.07.2026

  • 67 Хммм

    1 3 Отговор
    Какви санкции бе нагло противно джудже?

    10:54 01.07.2026

  • 68 Кореспондент

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":

    На източният фронт нищо ново. Все същите безсмислени ватнишки напъни.

    10:56 01.07.2026

  • 69 Цял свят се смее на провала на ботокса

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.

    10:57 01.07.2026

  • 70 Роки

    2 1 Отговор
    Тупин се оказа идеалният предател за ЦРУ - глупав, неподготвен, корумиран, лесно манипулеруем. Да въвлечеш Русия в технологична война със Запада, избивайки над един милион млади мъже собствен руски и украински народ, трябва да си уникално тъп. Да не говорим за некадърниците от КГБ проспали майдана в Киев, Сирия, Венецуела и какво ли още не. Сега Путионкин ще го гърмят с далекобойни натовски ракети уж украинско производство и свръхмодерни дронове. И нищо няма да посмее да направи на НАТО, понеже парите, имотите, умът, копнежите и сърцето на кремълската буржоазия е била винаги на Запад - подмазване, лиготене и вярване на обещания.

    10:58 01.07.2026

  • 71 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    3 2 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт, а окраинците са просто разходен материал.
    Британците ескалират конфликта с подобни атаки.

    Коментиран от #85, #89

    10:58 01.07.2026

  • 72 Пуси

    2 0 Отговор
    Ще се справим. Още малко и капка бензин няма да остане.

    10:58 01.07.2026

  • 73 НАЛИ?!

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ами":

    А пише ли в ,,УкрИнформ",кога ще връщаш 25% бивша укро-земя,или ти от дивана-не мърдаш?!
    Друг да мре на фронта,а ти само с емотиконки, клишета и лозунги ще воюваш ,,смело от дивана"...?!
    Успех на ,,диванният герой"...!

    10:59 01.07.2026

  • 74 А ГДЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "ФАКТ Е,ЧЕ...":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #76

    10:59 01.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 руzко = боклук

    3 2 Отговор
    БРАВО! България е със Зеле!

    Коментиран от #81

    11:00 01.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хаха

    1 1 Отговор
    Маро слушам едно интервю на Евгени Мураев.Преди да преписваш от украинските факти вземи се ограмоти малко.

    11:01 01.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "руzко = боклук":

    Всичкото помак е с наркохазарина

    11:02 01.07.2026

  • 82 Спете спокойно москвичи

    3 0 Отговор
    СВО на територията на русия?

    11:02 01.07.2026

  • 83 Саша Грей

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ХаХа":

    А пък снимките от сателитите на поразени рафинерии, на опашки на бензиностанции са генерирани с AI! Така казаха по руската телевизия.

    11:02 01.07.2026

  • 84 Механик

    2 2 Отговор
    Зеленски им сцепи камизолките!

    Коментиран от #86

    11:03 01.07.2026

  • 85 за 3 дни ?

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Голем напредък за руските крепости под окото на дроновете?!?!?

    Коментиран от #91

    11:03 01.07.2026

  • 86 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Механик":

    Налапал е наркоуродът на Медведев грейзера

    11:04 01.07.2026

  • 87 Бойко

    1 0 Отговор
    Глупости, нанесли удар... Русия всеки момент ще превземе цяла Украйна и фашистите ще престанат да съществуват. Спрете с тези измислени информации за жертви, рафинерии и руската икономика! Русия е велика сила и ще завземе цяла Европа! Ще избие фашистите до крак. Да живее Путин!

    Коментиран от #92

    11:04 01.07.2026

  • 88 С име

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Без име":

    С никого! Просто няма да има такава държава Русия. Каквото повикало, това се обадило!

    11:05 01.07.2026

  • 89 Урсула фон Пфайзер!

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Нема се пуАшите братя украинци!
    Казала съм-
    ЕС ще ви налива пари и оръжия-
    ,,До последният Украинец!"!
    А сега ще ви налея и свежа плът,връщайки дезертьорите,избягали в страните от ЕС...!

    11:05 01.07.2026

  • 90 Няма край руският позор

    0 1 Отговор
    Няма!!!

    11:05 01.07.2026

  • 91 Александър Арестович

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "за 3 дни ?":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    11:06 01.07.2026

  • 92 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Бойко":

    Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.

    11:06 01.07.2026

  • 93 Няма край руският позор

    0 0 Отговор
    Няма!!!

    11:06 01.07.2026

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