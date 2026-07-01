Украйна нанесе удар по рафинерия на 1300 км от фронта. Зеленски: Нашите санкции достигнаха до Уфа

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е бил нанесен втори удар по руската петролна рафинерия в град Уфа, предаде Укринформ, съобщи БТА.
„За втори път нашите санкции в отговор на удължаването на войната от страна на Русия достигнаха до петролната рафинерия в Уфа, която е един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. Разстоянието е повече от 1300 километра от фронтовата линия“, написа Зеленски в Телеграм.
Той също така заяви, че украински оръжия са поразили стратегически обект в руската Пензенска област, който разработва и произвежда части за ракетни системи, използвани от руските сили за атаки срещу украински градове и селища.
„Разстоянието до целта е около 600 километра от фронтовата линия“, каза той.
Според Зеленски Украйна прилага плана си за ежедневни „санкции“ с голям обсег и той нарече това справедлив отговор на действията на Русия срещу Украйна.
„Необходим е мир и точно това руското ръководство трябва да осъзнае. Русия трябва да прекрати тази война. И руското ръководство има всяка възможност да направи това. Благодаря на всички украински воини, които гарантират нашата точност с голям обсег“, заяви той.
В Русия кризата с горивата се задълбочава, като властите обмислят да разрешат на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разрешат по-нискокачествен внос на фона на атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии, отбелязва "Индипендънт".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18, #20, #46
10:26 01.07.2026
2 Последния Софиянец
10:26 01.07.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #9
10:26 01.07.2026
4 Кока кола
10:26 01.07.2026
5 оня с коня
Коментиран от #35
10:27 01.07.2026
6 Без име
Коментиран от #88
10:27 01.07.2026
7 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
Коментиран от #15, #24, #27, #37
10:27 01.07.2026
8 оня с коня
10:27 01.07.2026
9 Тролеизацаия
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Ако те мобилизират, целият личен състав ще те опраши, не се притеснявай.
10:28 01.07.2026
10 Ами
Коментиран от #12
10:29 01.07.2026
11 Шмъркачът
10:29 01.07.2026
12 Тоя е смотан
До коментар #10 от "Ами":Хазар. Прави се на некъв "покрайнец".... ама си е наркохазар.
10:30 01.07.2026
13 Тик так,тик так
Коментиран от #42
10:30 01.07.2026
14 ФАКТ
Коментиран от #29, #38
10:31 01.07.2026
15 Напушени и шарени
До коментар #7 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":Ако искате, направете си ежеседмичен гей парад, но не тролите навсякъде. Много е досадно.
10:31 01.07.2026
16 666
Коментиран от #52
10:31 01.07.2026
17 Механик
10:31 01.07.2026
18 Путин
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сорос ни нареди да сме "многоходови".
Коментиран от #75
10:32 01.07.2026
19 Българин
Коментиран от #36
10:33 01.07.2026
20 Немцов
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Изказване на Борис Немцов, 2014 г. Путин не е многоходов, а глупав.
Коментиран от #30, #51
10:33 01.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Скоро
10:35 01.07.2026
23 БАЙДЪН
ДА ТИ ПРАТЯ САМОЛЕТ ДА ТЕ ЕВАКУИРА.
ЗЕЛЕНСКИ:
НЕ МИ ТРЯБВА ПРЕВОЗ
ДАЙТЕ МИ ОРЪЖИЯ.
ВЕЧЕ 5 та Година
Удря РУСИЙКАТА
ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ
ПРАВИ Я НА ПОЛИГОН ЗА ТЕСТВАНЕ НА
ОРЪЖИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
10:35 01.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА
Коментиран от #56, #68
10:37 01.07.2026
26 Сатана Z
В същото време труповете на хиляди укръри гният и се вмирисват из нивите на Новорусия.До последният ук-роп!
10:37 01.07.2026
27 Ба бааааа
До коментар #7 от "Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....":Като гледам неговата е пръсната
10:38 01.07.2026
28 Удри Зельо!
Коментиран от #31, #40
10:39 01.07.2026
29 Факт
До коментар #14 от "ФАКТ":Гледай другите сайтове и се просвещавай и учи Руски ще ти трябва
10:40 01.07.2026
30 И къде е Немцов сега?
До коментар #20 от "Немцов":Кажи ?
Коментиран от #57
10:40 01.07.2026
31 9ти септември
До коментар #28 от "Удри Зельо!":Като гледам му се реве защо ли 🤣
10:41 01.07.2026
32 Бай онзи
10:42 01.07.2026
33 Аптекаря
10:42 01.07.2026
34 Тиква
10:42 01.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дръта чанта
До коментар #19 от "Българин":Той за това риве на умрело
10:42 01.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Цеко
До коментар #14 от "ФАКТ":Много руска смрадт измре.Много нещо.
Коментиран от #45
10:43 01.07.2026
39 Зеленият наркоман
10:43 01.07.2026
40 Ама ..май...
До коментар #28 от "Удри Зельо!":...Зельо ,,удря" само в този сайт...?!
На фронта...другият ,,удря"...!
Коментиран от #62
10:45 01.07.2026
41 смях в залата
Коментиран от #48, #49, #50
10:45 01.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Т Живков
10:45 01.07.2026
44 ХиХи
10:45 01.07.2026
45 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Цеко":3000000 бандера фашисти при Шухевич
10:46 01.07.2026
46 горките педрохнчета
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пишат и сами си отговарят..
10:47 01.07.2026
47 гошо
10:47 01.07.2026
48 Вярна е
До коментар #41 от "смях в залата":Зелю риве на умрело на всички фронтове укрите напредват посока Полша
10:47 01.07.2026
49 Казал
До коментар #41 от "смях в залата":Укропомакът петрохански
10:47 01.07.2026
50 Мани баце
До коментар #41 от "смях в залата":Копейките са в несвяст още от нова година,когато приехме еврото.Пък и денонощно бомбят матушката.
Коментиран от #61
10:48 01.07.2026
51 Амчи да ти кажа...
До коментар #20 от "Немцов":...освен Немцов,то и Пригожин правеше разни изказвания...,ама сега къде изчезнаха и двамата...не знам😟?!
10:48 01.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Някой
10:48 01.07.2026
54 ДОКАТО НЕ УНИЩОЖИ
ПУТИН НЯМА ДА МИРЯСА.
ДОСЕГА ДОБРЕ РАБОТИ ПО ВЪПРОСА .
10:48 01.07.2026
55 Акригтан
Значи са много по напред .
10:49 01.07.2026
56 стоян
До коментар #25 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":До 25 ком - другар да не падна Киев па ние не знаем - пета година чакаме да падне Киев а то мюслюманската федерация до есента ще фалира и се разпадне - гледай ,, обманутъй русиянин ,, по ютуб
10:49 01.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ха ХаХа
На 5 места това е установено.
Руските 3М22 Циркон удрят из основи предприятия, а не нанасят леки поражения като дрончетата Зе
Коментиран от #83
10:51 01.07.2026
59 хихик
10:51 01.07.2026
60 Жужи
10:51 01.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ами
До коментар #40 от "Ама ..май...":Отиваш в комсомольская правда,Известия, поглед инфо.Там пише,че Путин след два,ти дня ще прави парад в Киев.😅😅😅
Коментиран от #73
10:51 01.07.2026
63 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #69
10:54 01.07.2026
64 в Уфа
10:54 01.07.2026
65 ФАКТ Е,ЧЕ...
До коментар #57 от "ФАКТ":...не отговори на въпроса!
А где Немцов...?!
А где Пригожин..?!
Мммм...?!
Коментиран от #74
10:54 01.07.2026
66 Дон Корлеоне
Коментиран от #80
10:54 01.07.2026
67 Хммм
10:54 01.07.2026
68 Кореспондент
До коментар #25 от "КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ФРОНТА":На източният фронт нищо ново. Все същите безсмислени ватнишки напъни.
10:56 01.07.2026
69 Цял свят се смее на провала на ботокса
До коментар #63 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали.
10:57 01.07.2026
70 Роки
10:58 01.07.2026
71 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Британците ескалират конфликта с подобни атаки.
Коментиран от #85, #89
10:58 01.07.2026
72 Пуси
10:58 01.07.2026
73 НАЛИ?!
До коментар #62 от "Ами":А пише ли в ,,УкрИнформ",кога ще връщаш 25% бивша укро-земя,или ти от дивана-не мърдаш?!
Друг да мре на фронта,а ти само с емотиконки, клишета и лозунги ще воюваш ,,смело от дивана"...?!
Успех на ,,диванният герой"...!
10:59 01.07.2026
74 А ГДЕ
До коментар #65 от "ФАКТ Е,ЧЕ...":МОЧАТА?
Коментиран от #76
10:59 01.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 руzко = боклук
Коментиран от #81
11:00 01.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Хаха
11:01 01.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ха ХаХа
До коментар #77 от "руzко = боклук":Всичкото помак е с наркохазарина
11:02 01.07.2026
82 Спете спокойно москвичи
11:02 01.07.2026
83 Саша Грей
До коментар #58 от "Ха ХаХа":А пък снимките от сателитите на поразени рафинерии, на опашки на бензиностанции са генерирани с AI! Така казаха по руската телевизия.
11:02 01.07.2026
84 Механик
Коментиран от #86
11:03 01.07.2026
85 за 3 дни ?
До коментар #71 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Голем напредък за руските крепости под окото на дроновете?!?!?
Коментиран от #91
11:03 01.07.2026
86 Ха ХаХа
До коментар #84 от "Механик":Налапал е наркоуродът на Медведев грейзера
11:04 01.07.2026
87 Бойко
Коментиран от #92
11:04 01.07.2026
88 С име
До коментар #6 от "Без име":С никого! Просто няма да има такава държава Русия. Каквото повикало, това се обадило!
11:05 01.07.2026
89 Урсула фон Пфайзер!
До коментар #71 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Нема се пуАшите братя украинци!
Казала съм-
ЕС ще ви налива пари и оръжия-
,,До последният Украинец!"!
А сега ще ви налея и свежа плът,връщайки дезертьорите,избягали в страните от ЕС...!
11:05 01.07.2026
90 Няма край руският позор
11:05 01.07.2026
91 Александър Арестович
До коментар #85 от "за 3 дни ?":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
11:06 01.07.2026
92 Така е
До коментар #87 от "Бойко":Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.
11:06 01.07.2026
93 Няма край руският позор
11:06 01.07.2026