Украйна нанесе удар по рафинерия на 1300 км от фронта. Зеленски: Нашите санкции достигнаха до Уфа

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че е бил нанесен втори удар по руската петролна рафинерия в град Уфа, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„За втори път нашите санкции в отговор на удължаването на войната от страна на Русия достигнаха до петролната рафинерия в Уфа, която е един от най-големите производители на смазочни материали в Русия. Разстоянието е повече от 1300 километра от фронтовата линия“, написа Зеленски в Телеграм.

Той също така заяви, че украински оръжия са поразили стратегически обект в руската Пензенска област, който разработва и произвежда части за ракетни системи, използвани от руските сили за атаки срещу украински градове и селища.

„Разстоянието до целта е около 600 километра от фронтовата линия“, каза той.

Според Зеленски Украйна прилага плана си за ежедневни „санкции“ с голям обсег и той нарече това справедлив отговор на действията на Русия срещу Украйна.

„Необходим е мир и точно това руското ръководство трябва да осъзнае. Русия трябва да прекрати тази война. И руското ръководство има всяка възможност да направи това. Благодаря на всички украински воини, които гарантират нашата точност с голям обсег“, заяви той.

В Русия кризата с горивата се задълбочава, като властите обмислят да разрешат на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разрешат по-нискокачествен внос на фона на атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии, отбелязва "Индипендънт".