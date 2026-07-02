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Ромелу Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Ромелу Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

2 Юли, 2026 06:30 950 3

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  • футбол

Стига с тези мачове!

Ромелу Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку сподели впечатленията си след победата над Сенегал с 3:2 след продължения на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Таранът на "червените дяволи" влезе като резерва и отбеляза първия гол за тима си.

„Стига с тези мачове! (смее се.) Беше напрегнато, но дадохме всичко от себе си. Изоставахме в резултата, но показахме характер. Точно това е необходимо в подобни двубои", заяви Лукаку.

"Този отбор на Сенегал е един от най-добрите на турнира. В техническо, физическо и тактическо отношение беше наистина трудно. Но когато усилихме пресата и започнахме да се борим за вторите топки, отборният ни дух се прояви в пълна степен и спечелихме мача", подчерта Лукаку.

"Именно такива победи ни помагат да сплотим отбора още повече“, добави белгиецът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 браво на Белгия

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    Осъществиха една малко спортно чудо. Но слабостите в играта си бяха видни.
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    Коментиран от #3

    07:13 02.07.2026

  • 3 присмял се хърбел на шърбел

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    До коментар #2 от "браво на Белгия":

    От 25 играчи 20 са си чисти белгийци - все едно сме ги извадили от 19 век. Баш на тях кусур да връзваш... Другите 5 дори не са натурализирани ами са роден ив Белгия.
    А как е положението в Лудогорец и другите грандове? С 25 чужденци ще вземат ли по половин точка от предварителните кръгове в ЕКТ?

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