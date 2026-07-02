Ромелу Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку сподели впечатленията си след победата над Сенегал с 3:2 след продължения на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Таранът на "червените дяволи" влезе като резерва и отбеляза първия гол за тима си.

„Стига с тези мачове! (смее се.) Беше напрегнато, но дадохме всичко от себе си. Изоставахме в резултата, но показахме характер. Точно това е необходимо в подобни двубои", заяви Лукаку.

"Този отбор на Сенегал е един от най-добрите на турнира. В техническо, физическо и тактическо отношение беше наистина трудно. Но когато усилихме пресата и започнахме да се борим за вторите топки, отборният ни дух се прояви в пълна степен и спечелихме мача", подчерта Лукаку.

"Именно такива победи ни помагат да сплотим отбора още повече“, добави белгиецът.