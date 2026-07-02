Ромелу Лукаку: Такива победи ни сплотяват още повече

Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку сподели впечатленията си след победата над Сенегал с 3:2 след продължения на 1/16-финалите на Мондиал 2026. Таранът на "червените дяволи" влезе като резерва и отбеляза първия гол за тима си.
„Стига с тези мачове! (смее се.) Беше напрегнато, но дадохме всичко от себе си. Изоставахме в резултата, но показахме характер. Точно това е необходимо в подобни двубои", заяви Лукаку.
"Този отбор на Сенегал е един от най-добрите на турнира. В техническо, физическо и тактическо отношение беше наистина трудно. Но когато усилихме пресата и започнахме да се борим за вторите топки, отборният ни дух се прояви в пълна степен и спечелихме мача", подчерта Лукаку.
"Именно такива победи ни помагат да сплотим отбора още повече“, добави белгиецът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 белгийците не бяха ли европейци
06:42 02.07.2026
2 браво на Белгия
Силен потенциал но много лоша сработка. Тези играчи нямат ли достатъчно контроли?
Коментиран от #3
07:13 02.07.2026
3 присмял се хърбел на шърбел
До коментар #2 от "браво на Белгия":От 25 играчи 20 са си чисти белгийци - все едно сме ги извадили от 19 век. Баш на тях кусур да връзваш... Другите 5 дори не са натурализирани ами са роден ив Белгия.
А как е положението в Лудогорец и другите грандове? С 25 чужденци ще вземат ли по половин точка от предварителните кръгове в ЕКТ?
07:15 02.07.2026