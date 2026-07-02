САЩ пречупиха Босна с 10 души на Мондиал 2026

Националният отбор на САЩ постигна историческа победа в първия елиминационен кръг на домашния си Мондиал 2026, надигравайки коравия тим на Босна и Херцеговина с 2:0.

Мачът предложи огромна драма за над 67 000 зрители по трибуните, след като американците трябваше да защитават преднината си с човек по-малко в продължение на почти полов час.

Резултатът бе открит в 44-тата минута, когато нападателят Фоларин Балогун се възползва от рикошет след пас на Малик Тилман и прати топката в мрежата на Никола Васил. Радостта на Балогун обаче се превърна в кошмар в 64-тата минута. След грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович и намеса на ВАР, съдията Рафаел Клаус му показа директен червен картон.

Въпреки натиска на Босна, водена от ветерана Един Джеко в началото на полувремето, тактическите смени на Маурисио Почетино стабилизираха "янките". Точка на спора сложи Малик Тилман в 82-рата минута, който отбеляза великолепен гол с прецизно изпълнение на пряк свободен удар в горния ъгъл.

Източник: CNN и The Independent