Новини
Свят »
Кипър »
Обрат в Кипър: Пускат мащехата на децата, бащата остава в ареста

Обрат в Кипър: Пускат мащехата на децата, бащата остава в ареста

2 Юли, 2026 06:29, обновена 2 Юли, 2026 06:32 846 1

  • кипър-
  • българчета-
  • жертви-
  • разследване-
  • арест

Изтича тридневната заповед за задържане на бащата, докато разследването за смъртта на двете българчета в Ксилофагу продължава

Обрат в Кипър: Пускат мащехата на децата, бащата остава в ареста - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на трагичната смърт на двете български момчета на 8 и 10 години, които се задушиха в заключен автомобил в кипърското село Ксилофагу, навлиза в ключова фаза. Към 06:30 часа българско време на 2 юли 2026 г. стана ясно, че тридневната заповед за арест на 30-годишния баща, издадена от съда в британската база Декелия, изтича днес. В същото време неговата 38-годишна партньорка (мащеха на децата) е била освободена от ареста още в сряда.

Случаят се води от полицията на Британските бази, тъй като фаталният автомобил е бил паркиран на тяхна територия, въпреки че жилищната сграда на семейството е в Република Кипър. Основната версия на разследващите остава причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на задушаване и топлинен удар. Записите от охранителните камери показват, че децата са влезели в колата да играят и са прекарали вътре над три часа при екстремни горещини, преди доведената им майка да ги открие в 17:30 ч. без съзнание.

Аутопсиите до момента не са дали категоричен отговор за точната причина за смъртта, поради което се очакват допълнителни лабораторни изследвания. Защитата на бащата възрази срещу обвиненията, настоявайки, че не могат да се изключат други версии, включително отравяне. При техническия преглед на колата обаче е установен сериозен проблем със заключващия механизъм на вратите.

Британските бази вече си сътрудничат с българските власти, за да бъде взета официална проверовъчна декларация и от майката на момчетата, която се намира в България. Нашенецът работи като ковач в Лимасол, а децата са пристигнали при него от България в средата на май за лятната си ваканция. Очаква се по-късно днес съдът да реши дали да удължи задържането на бащата. Същевременно местният съвет в Ксилофагу се събира, за да обсъди кампания за набиране на средства за транспортиране на телата на децата, а Консулската служба към българското посолство в Никозия ще завери и преведе документите напълно безплатно.

Източник: БНР


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    2 0 Отговор
    Естествено , че автомобила е БМВ ....!!!
    Смъртоносно оръжие в ръцете на всеки БГ примат независимо в коя точка на Света се намира !!!!

    07:26 02.07.2026