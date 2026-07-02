Тежка автобусна катастрофа в Испания: 46 ранени

Общо 46 души са ранени, след като междуградски автобус излезе от пътното платно и се вряза в сграда и автобусна спирка на оживения булевард „Рамбла Феран“ в испанския град Лейда (автономна област Каталуния). Инцидентът е станал сутринта на 1 юли, но актуалната информация от здравните власти към 6:30 часа българско време на 2 юли 2026 г. потвърждава, че няма загинали на място, но ситуацията за част от пострадалите остава изключително сериозна.

Според Спешната медицинска служба (SEM), балансът от тежкия сблъсък е:

4 души са в критично състояние и се борят за живота си;

и се борят за живота си; 9 души са с умерени и тежки наранявания ;

; 33 души са получили по-леки травми.

В превозното средство са пътували общо 55 пътници, по-голямата част от които сезонни селскостопански работници, пътуващи за кампанията по прибиране на плодове в близкия район Баш Сегриа. Сред най-тежко пострадалите е вторият, по-опитен шофьор, който е придружавал водачката на автобуса и е претърпял ампутация на крайник вследствие на челния удар.

Към момента 21 пациенти остават на лечение в Университетската болница „Арнау де Виланова“ в Лейда. Всички петима души, за които бе необходима спешна хирургична интервенция, вече са оперирани успешно, съобщават от регионалното здравно ведомство. Останалите пострадали с леки контузии са прегледани в спешния център CUAP Лейда и вече са изписани.

Кметът на града Феликс Лароса и представители на местната полиция (Mossos d'Esquadra) потвърдиха, че пробите за алкохол и наркотици на шофьорката са отрицателни. Жената е започнала работа в транспортната фирма едва три дни преди инцидента. Като основна версия за инцидента се разглежда внезапна загуба на контрол над превозното средство или механична повреда. Районният съд в Лейда е започнал официално разследване по случая.

Източници: БНР, NOVA