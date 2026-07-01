Кремъл продължава да определя на руските военни срокове за превземането на Донецка област, които не съответстват на реалностите на бойното поле. Украинският президент Володимир Зеленски преброи на 29 юни, че от 2022 г. насам Кремъл е дал 15 отделни срока на руските сили за завземане на цялата Донецка област.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW), предаде News.bg.

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Руските сили многократно са пропускали сроковета, включително ранното искане на руския президент Владимир Путин руските сили да завземат цялата Донецка и Луганска област до септември 2022 г.

Руските сили продължават да изразходват значителни ресурси и човешки ресурси, за да се опитат да изпълнят тези нереалистични цели.

Путин вероятно има погрешно възприятие за възможностите на руската армия, предвид предоставяне на неточни оценки.

Коментарите на Зеленски относно неспазените срокове вероятно са в отговор на твърденията на Путин от 28 юни, че руските сили бързо напредват и опитите му да представи руската победа в Украйна като неизбежна.

Руското население изглежда все по-заинтересовано от темата за края на войната на Русия срещу Украйна. Руският опозиционен източник Meduza съобщи на 30 юни, че услугата Wordstat на Yandex (основната онлайн търсачка на Русия) показва, че е имало над 137 000 заявки за търсене в Yandex с въпрос кога Русия ще прекрати войната си срещу Украйна от 22 до 28 юни. Това е рекордно висок брой, откакто Русия започна войната през февруари 2022 г.

Meduza съобщи, че Yandex е регистрирал значителен брой от търсенията в Московска област и Санкт Петербург, Ленинградска област - региони, където Кремъл е дал приоритет на инсталирането на системи за противовъздушна отбрана, но до голяма степен не е успял да се защити от ударите на Украйна с голям обсег.

Meduza съобщи, че броят на търсенията за това кога Русия ще прекрати войната нараства за втора поредна седмица и че предишният пик е бил в периода от 1 до 7 юни, когато украинските сили са ударили Санкт Петербург, Ленинградска област, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).

Проучване на свързания с Кремъл Форум на общественото мнение (FOM) от 19 до 21 юни установи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин е спаднал с пет процентни пункта от 74% на 69% между 12 и 21 юни, малко след най-големия удар на Украйна срещу Московска област.

Седмичните проучвания на FOM показват, че рейтингът на доверие към Путин постоянно спада от февруари 2026 г. насам.

Кремъл вероятно поддържа политическо влияние върху данните от проучванията на руски държавни социологически организации и е забележително, че FOM признава нарастващото вътрешно недоволство от Путин след повече от четири години война.

Путин работи усилено, за да защити големи градове като Москва и Санкт Петербург от последиците от войната си в Украйна, но последните статистики показват, че руската общественост изглежда се уморява от военните усилия на Русия, вероятно защото Кремъл до голяма степен не успя да изолира своите избиратели от последиците от войната на Русия.