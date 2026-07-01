Путин все още вярва в руските успехи на фронта, но реалността е друга

Кремъл продължава да определя на руските военни срокове за превземането на Донецка област, които не съответстват на реалностите на бойното поле. Украинският президент Володимир Зеленски преброи на 29 юни, че от 2022 г. насам Кремъл е дал 15 отделни срока на руските сили за завземане на цялата Донецка област.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW), предаде News.bg.
Руските сили многократно са пропускали сроковета, включително ранното искане на руския президент Владимир Путин руските сили да завземат цялата Донецка и Луганска област до септември 2022 г.
Руските сили продължават да изразходват значителни ресурси и човешки ресурси, за да се опитат да изпълнят тези нереалистични цели.
Путин вероятно има погрешно възприятие за възможностите на руската армия, предвид предоставяне на неточни оценки.
Коментарите на Зеленски относно неспазените срокове вероятно са в отговор на твърденията на Путин от 28 юни, че руските сили бързо напредват и опитите му да представи руската победа в Украйна като неизбежна.
Руското население изглежда все по-заинтересовано от темата за края на войната на Русия срещу Украйна. Руският опозиционен източник Meduza съобщи на 30 юни, че услугата Wordstat на Yandex (основната онлайн търсачка на Русия) показва, че е имало над 137 000 заявки за търсене в Yandex с въпрос кога Русия ще прекрати войната си срещу Украйна от 22 до 28 юни. Това е рекордно висок брой, откакто Русия започна войната през февруари 2022 г.
Meduza съобщи, че Yandex е регистрирал значителен брой от търсенията в Московска област и Санкт Петербург, Ленинградска област - региони, където Кремъл е дал приоритет на инсталирането на системи за противовъздушна отбрана, но до голяма степен не е успял да се защити от ударите на Украйна с голям обсег.
Meduza съобщи, че броят на търсенията за това кога Русия ще прекрати войната нараства за втора поредна седмица и че предишният пик е бил в периода от 1 до 7 юни, когато украинските сили са ударили Санкт Петербург, Ленинградска област, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).
Проучване на свързания с Кремъл Форум на общественото мнение (FOM) от 19 до 21 юни установи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин е спаднал с пет процентни пункта от 74% на 69% между 12 и 21 юни, малко след най-големия удар на Украйна срещу Московска област.
Седмичните проучвания на FOM показват, че рейтингът на доверие към Путин постоянно спада от февруари 2026 г. насам.
Кремъл вероятно поддържа политическо влияние върху данните от проучванията на руски държавни социологически организации и е забележително, че FOM признава нарастващото вътрешно недоволство от Путин след повече от четири години война.
Путин работи усилено, за да защити големи градове като Москва и Санкт Петербург от последиците от войната си в Украйна, но последните статистики показват, че руската общественост изглежда се уморява от военните усилия на Русия, вероятно защото Кремъл до голяма степен не успя да изолира своите избиратели от последиците от войната на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #28
08:51 01.07.2026
2 Путин Шампион
За годините на СВО предшественикът му Чингиз хан превзе половината цивилизован свят и наложи качевнически ред и дисциплина.
08:52 01.07.2026
3 До Мария Атанасова
Коментиран от #7, #9
08:53 01.07.2026
4 пешо
08:53 01.07.2026
5 Пич
08:54 01.07.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #11
08:54 01.07.2026
7 пешо
До коментар #3 от "До Мария Атанасова":сорос , българия за америка 8758
08:55 01.07.2026
8 Паралелна реалност
08:56 01.07.2026
9 Само един
До коментар #3 от "До Мария Атанасова":Отворено общество кой друг плюс няколко трола който са на заплата и в НПО и в медията факти виж кой е собственик и другото е ясно
08:56 01.07.2026
10 Т 34 ПЪТУВА БАВНО , НО НА ЗАПАД
08:57 01.07.2026
11 Сиси или българин
До коментар #6 от "стоян георгиев":Един и същи трол -миличка бягай да си заредиш вибриращия пингвин
08:58 01.07.2026
12 Ай де бе
08:58 01.07.2026
13 Наблюдател
08:58 01.07.2026
14 Без име
09:00 01.07.2026
15 Позорът Путин
Коментиран от #21
09:00 01.07.2026
16 Да, да,
09:01 01.07.2026
17 Боловуд
09:01 01.07.2026
18 "Института за изследване на войната" и
09:01 01.07.2026
19 ОНЯ с ДРОНЯ
В ПЕНЗА Е УДАРЕН
АО "НИИФИ .
В ПРЕДПРИЯТИЕТОТО
СЕ РАЗРАБОТВАТ
ДАТЧИЦИ И ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ
ЗА РАКЕТИТЕ
ИСКАНДЕР
БУЛАВА
ТОПОЛ М
СИНЕВА ...
И ЗА САМОЛЕТИТЕ
СУ 34
СУ 57
САМО ОБЛОМКИ
ГОРИТ ТРАВА
Коментиран от #24, #30, #35
09:01 01.07.2026
20 Факти
09:02 01.07.2026
21 Факти
До коментар #15 от "Позорът Путин":Путин е враг номер едно на Русия. Аз съм му фен.
09:04 01.07.2026
22 Тома
Коментиран от #29
09:04 01.07.2026
23 ПУТИН НАПРАВИ ТАКА
ДА СПЯТ ПОВЕЧЕ
В КОЛИТЕ СЕ
ОТКОЛКОТО ВКЪЩИ.
НОЩУВКИ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
СА БЕЗПЛАТНИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ГДЕ БЕНЗИН ВОВКА ПЪIНЕХОД?
09:04 01.07.2026
24 Ни миличка
До коментар #19 от "ОНЯ с ДРОНЯ":Ти си оная с вибриращия пингвин
Коментиран от #41
09:05 01.07.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26
09:05 01.07.2026
26 голям смях
До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ами ще го яде тя марчето гладно иПРОСТО паррче
09:06 01.07.2026
27 Българин
09:07 01.07.2026
28 666
До коментар #1 от "хехе":За Путлер руснаците са пушечно месо, което успешно спира украинските дронове.
Ти си на 10 години, нали?
Коментиран от #32, #33
09:07 01.07.2026
29 Ол1гофрен,
До коментар #22 от "Тома":Източник?
09:07 01.07.2026
30 оня с коня
До коментар #19 от "ОНЯ с ДРОНЯ":надай се жено да пияниХУЙЩА
няма закъсали да теИЗПЛЮЩЯТ
09:07 01.07.2026
31 с какво ви друсат
09:07 01.07.2026
32 Българин
До коментар #28 от "666":И ние българите също като Путин смятаме руснаците за добитък.
Коментиран от #37
09:08 01.07.2026
33 хе хе хе
До коментар #28 от "666":не 9 и половина съм яла сега да види на чуpката имам ли сиpене да го оcмучеш чичкаПеерас
09:08 01.07.2026
34 ПУТИН НЕКА ДА ВЯРВА
МУ ПОДНАСЯТ
САМО КРАСИВИ НОВИНИ.
ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
ДА СИ ЖИВЕЕ
С ИЛЮЗИЯТА
ЧЕ ВСИЧКО Е
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
09:09 01.07.2026
35 Механик
До коментар #19 от "ОНЯ с ДРОНЯ":Носи ли се мириз на изгоряла В А Т А ?
09:10 01.07.2026
36 АБВ
Коментиран от #39
09:10 01.07.2026
37 кои сте вие добитъците ? не ви знам
До коментар #32 от "Българин":кои сте вие това? жълопаветнитеСОПОЛИ ли?
щото за нас останалите БЪЛГАРИ русия е нашата освободителка и на 3 март и се покланя цяла БЪЛГАРИЯ
09:10 01.07.2026
38 Аха
09:10 01.07.2026
39 невежата жълтопаветнa
До коментар #36 от "АБВ":чака опорки от някой крастав жълтопветен другар за да ти отговори
09:11 01.07.2026
40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
41 Гресирана ватенка
До коментар #24 от "Ни миличка":Виж как знаеш за вибриращ пингвин 😁😁😁
09:11 01.07.2026