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Путин все още вярва в руските успехи на фронта, но реалността е друга
  Тема: Украйна

Путин все още вярва в руските успехи на фронта, но реалността е друга

1 Юли, 2026 08:50 778 41

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Путин работи усилено, за да защити големи градове като Москва и Санкт Петербург от последиците от войната

Путин все още вярва в руските успехи на фронта, но реалността е друга - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл продължава да определя на руските военни срокове за превземането на Донецка област, които не съответстват на реалностите на бойното поле. Украинският президент Володимир Зеленски преброи на 29 юни, че от 2022 г. насам Кремъл е дал 15 отделни срока на руските сили за завземане на цялата Донецка област.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW), предаде News.bg.

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Руските сили многократно са пропускали сроковета, включително ранното искане на руския президент Владимир Путин руските сили да завземат цялата Донецка и Луганска област до септември 2022 г.

Руските сили продължават да изразходват значителни ресурси и човешки ресурси, за да се опитат да изпълнят тези нереалистични цели.

Путин вероятно има погрешно възприятие за възможностите на руската армия, предвид предоставяне на неточни оценки.

Коментарите на Зеленски относно неспазените срокове вероятно са в отговор на твърденията на Путин от 28 юни, че руските сили бързо напредват и опитите му да представи руската победа в Украйна като неизбежна.

Руското население изглежда все по-заинтересовано от темата за края на войната на Русия срещу Украйна. Руският опозиционен източник Meduza съобщи на 30 юни, че услугата Wordstat на Yandex (основната онлайн търсачка на Русия) показва, че е имало над 137 000 заявки за търсене в Yandex с въпрос кога Русия ще прекрати войната си срещу Украйна от 22 до 28 юни. Това е рекордно висок брой, откакто Русия започна войната през февруари 2022 г.

Meduza съобщи, че Yandex е регистрирал значителен брой от търсенията в Московска област и Санкт Петербург, Ленинградска област - региони, където Кремъл е дал приоритет на инсталирането на системи за противовъздушна отбрана, но до голяма степен не е успял да се защити от ударите на Украйна с голям обсег.

Meduza съобщи, че броят на търсенията за това кога Русия ще прекрати войната нараства за втора поредна седмица и че предишният пик е бил в периода от 1 до 7 юни, когато украинските сили са ударили Санкт Петербург, Ленинградска област, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург (SPIEF).

Проучване на свързания с Кремъл Форум на общественото мнение (FOM) от 19 до 21 юни установи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин е спаднал с пет процентни пункта от 74% на 69% между 12 и 21 юни, малко след най-големия удар на Украйна срещу Московска област.

Седмичните проучвания на FOM показват, че рейтингът на доверие към Путин постоянно спада от февруари 2026 г. насам.

Кремъл вероятно поддържа политическо влияние върху данните от проучванията на руски държавни социологически организации и е забележително, че FOM признава нарастващото вътрешно недоволство от Путин след повече от четири години война.

Путин работи усилено, за да защити големи градове като Москва и Санкт Петербург от последиците от войната си в Украйна, но последните статистики показват, че руската общественост изглежда се уморява от военните усилия на Русия, вероятно защото Кремъл до голяма степен не успя да изолира своите избиратели от последиците от войната на Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    26 6 Отговор
    и каква е реалността.

    Коментиран от #28

    08:51 01.07.2026

  • 2 Путин Шампион

    9 23 Отговор
    Путин до сега е определил 15 крайни срока за завладяване на Донбас.

    За годините на СВО предшественикът му Чингиз хан превзе половината цивилизован свят и наложи качевнически ред и дисциплина.

    08:52 01.07.2026

  • 3 До Мария Атанасова

    37 8 Отговор
    Не разбрах кой ви е гранда и колко получавате, за да ръсите дезинформация?

    Коментиран от #7, #9

    08:53 01.07.2026

  • 4 пешо

    23 7 Отговор
    маро пиши за снощи какво се е случило в одеса

    08:53 01.07.2026

  • 5 Пич

    16 9 Отговор
    Само пердах, въздух да не вземат Украйна и НАТО!!!

    08:54 01.07.2026

  • 6 стоян георгиев

    9 21 Отговор
    От киев за три дена до ежедневни бомбандировки на големите руски градове и липса на бензин и стоки от първа необходимост.да всичко е по план!

    Коментиран от #11

    08:54 01.07.2026

  • 7 пешо

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "До Мария Атанасова":

    сорос , българия за америка 8758

    08:55 01.07.2026

  • 8 Паралелна реалност

    22 6 Отговор
    Светът на мисирките е много странен. Не знам докога ще "помпат" Зеленото, но зеленият балон се спука и много мирише..

    08:56 01.07.2026

  • 9 Само един

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "До Мария Атанасова":

    Отворено общество кой друг плюс няколко трола който са на заплата и в НПО и в медията факти виж кой е собственик и другото е ясно

    08:56 01.07.2026

  • 10 Т 34 ПЪТУВА БАВНО , НО НА ЗАПАД

    9 5 Отговор
    А НЕМА ЛИ ДА НАУЧИМ НЕЩО ЗА УКРОКОНТРАНАСТУПА

    08:57 01.07.2026

  • 11 Сиси или българин

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Един и същи трол -миличка бягай да си заредиш вибриращия пингвин

    08:58 01.07.2026

  • 12 Ай де бе

    11 5 Отговор
    Путин никога никакви срокове не е давал, защото е война, срокове са невъзможни. А иначе руската армия всеки ден превзема по едно две села и напредва бавно. Това е реалността.

    08:58 01.07.2026

  • 13 Наблюдател

    14 3 Отговор
    Мара пропагандата пак конкурира лъжливото Веле и измисления институт.

    08:58 01.07.2026

  • 14 Без име

    8 2 Отговор
    Марийке, всяко нещо струва друго нещо. "Не искай много, не можеш да му платиш цената."

    09:00 01.07.2026

  • 15 Позорът Путин

    6 10 Отговор
    Да съсипеш една богата държава и да са бедни сънародниците ти, а и да ги убиваш е престъпление, най- голямото престъпление. Путин като престъпник вероятно ще заеме първо място в историята на Русия!

    Коментиран от #21

    09:00 01.07.2026

  • 16 Да, да,

    10 2 Отговор
    според Мара и Вкиснатото Зеле, от няколко години Путин умира на няколко пъти, а руснаците оттогава се бият с прави летящи лопати с чипове от перални. Сега и бензин нямат, та ще трябва да внасят от Сатурн. Жалки дребни човечета! 🤦

    09:01 01.07.2026

  • 17 Боловуд

    3 0 Отговор
    АнтиПериможни хапчета ви трябват май.

    09:01 01.07.2026

  • 18 "Института за изследване на войната" и

    8 1 Отговор
    спирам да чета, баце

    09:01 01.07.2026

  • 19 ОНЯ с ДРОНЯ

    3 7 Отговор
    АЙДЕ ЧЕСТИТО.

    В ПЕНЗА Е УДАРЕН

    АО "НИИФИ .

    В ПРЕДПРИЯТИЕТОТО

    СЕ РАЗРАБОТВАТ

    ДАТЧИЦИ И ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

    ЗА РАКЕТИТЕ

    ИСКАНДЕР

    БУЛАВА

    ТОПОЛ М

    СИНЕВА ...

    И ЗА САМОЛЕТИТЕ

    СУ 34

    СУ 57

    САМО ОБЛОМКИ

    ГОРИТ ТРАВА

    Коментиран от #24, #30, #35

    09:01 01.07.2026

  • 20 Факти

    4 5 Отговор
    Повтаря се историята от 80-те със СССР в Афганистан. Резултатът беше фалит и разпад, който никой не очакваше, защото имаше информационно затъмнение. Днес всички имаме достъп до информация и виждаме как фалитът и разпадът идват.

    09:02 01.07.2026

  • 21 Факти

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Позорът Путин":

    Путин е враг номер едно на Русия. Аз съм му фен.

    09:04 01.07.2026

  • 22 Тома

    8 4 Отговор
    Едно е да пускаш дронове във вътрешността на Русия и да убиваш мирни жители както вчера майка и бебето и на 6 месеца друго е да те правят на мармалад в Константиновка с бомбите фаб3000 и фаб5000 като освен това укровермахта е обграден и няма мърдане

    Коментиран от #29

    09:04 01.07.2026

  • 23 ПУТИН НАПРАВИ ТАКА

    4 4 Отговор
    ЧЕ РУЗКИТЕ МИЗЕРНИЦИ
    ДА СПЯТ ПОВЕЧЕ
    В КОЛИТЕ СЕ
    ОТКОЛКОТО ВКЪЩИ.

    НОЩУВКИ ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

    СА БЕЗПЛАТНИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ГДЕ БЕНЗИН ВОВКА ПЪIНЕХОД?

    09:04 01.07.2026

  • 24 Ни миличка

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    Ти си оная с вибриращия пингвин

    Коментиран от #41

    09:05 01.07.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    марче, ма да ядеш cиренясалияXУЙна император ПУТИН маОВЦОпроста

    Коментиран от #26

    09:05 01.07.2026

  • 26 голям смях

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ами ще го яде тя марчето гладно иПРОСТО паррче

    09:06 01.07.2026

  • 27 Българин

    0 2 Отговор
    Путин напълно ясно осъзнава, че Русия е държава сатрап и прави всичко възможно, да я унищожи. Под патриотични лозунги, разбива самите основи на Русия, тая тюрма на народите! За това всички българи го подкрепяме, както навремето Горбачов!

    09:07 01.07.2026

  • 28 666

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    За Путлер руснаците са пушечно месо, което успешно спира украинските дронове.
    Ти си на 10 години, нали?

    Коментиран от #32, #33

    09:07 01.07.2026

  • 29 Ол1гофрен,

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тома":

    Източник?

    09:07 01.07.2026

  • 30 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    надай се жено да пияниХУЙЩА

    няма закъсали да теИЗПЛЮЩЯТ

    09:07 01.07.2026

  • 31 с какво ви друсат

    2 1 Отговор
    да бе реалността е че украйна побеждава с пуселите от нато нали само дето са минус територии и минус много ама много пушечно месо…

    09:07 01.07.2026

  • 32 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "666":

    И ние българите също като Путин смятаме руснаците за добитък.

    Коментиран от #37

    09:08 01.07.2026

  • 33 хе хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "666":

    не 9 и половина съм яла сега да види на чуpката имам ли сиpене да го оcмучеш чичкаПеерас

    09:08 01.07.2026

  • 34 ПУТИН НЕКА ДА ВЯРВА

    1 0 Отговор
    От 2011 ГОДИНА
    МУ ПОДНАСЯТ
    САМО КРАСИВИ НОВИНИ.

    ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
    ДА СИ ЖИВЕЕ
    С ИЛЮЗИЯТА
    ЧЕ ВСИЧКО Е

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    09:09 01.07.2026

  • 35 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    Носи ли се мириз на изгоряла В А Т А ?

    09:10 01.07.2026

  • 36 АБВ

    0 0 Отговор
    Може ли да представите доказателства за сроковете, поставяни от Путин, без това да са думите на Зеленски, а ?

    Коментиран от #39

    09:10 01.07.2026

  • 37 кои сте вие добитъците ? не ви знам

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    кои сте вие това? жълопаветнитеСОПОЛИ ли?

    щото за нас останалите БЪЛГАРИ русия е нашата освободителка и на 3 март и се покланя цяла БЪЛГАРИЯ

    09:10 01.07.2026

  • 38 Аха

    1 0 Отговор
    Мара тъпото се изказа ! Чети бе моме за големите успехи на укрите вече са пред Москва

    09:10 01.07.2026

  • 39 невежата жълтопаветнa

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "АБВ":

    чака опорки от някой крастав жълтопветен другар за да ти отговори

    09:11 01.07.2026

  • 40 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 41 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ни миличка":

    Виж как знаеш за вибриращ пингвин 😁😁😁

    09:11 01.07.2026

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