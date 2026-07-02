Тотнъм готви нов бомбен трансфер

Тотнъм ще осъществи нов бомбен трансфер, потвърди реномираният журналист Дейвид Орнстийн за The Athletic. "Шпорите" са постигнали договорка с халфа на Нюкасъл Сандро Тонали, като той ще се присъедини към лондончани за сумата от 92,5 милиона паунда плюс 7,5 под формата на бонуси, които са обвързани с потенциални бъдещи класирания на тима в Шампионската лига. Сумата в евро възлиза на близо 117 милиона.

Това е пореден бомбен трансфер от Тотнъм, след като вече договориха халфа Матеуш Фернандеш за близо 100 милиона евро, както и бранителя на Брайтън Жан Пол ван Хеке за около 60 милиона евро.

Сандро Тонали е сред ключовите играчи на Нюкасъл, като през изминалия сезон изигра 35 мача във Висшата лига и има две асистенции на сметката си.