Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм готви нов бомбен трансфер

Тотнъм готви нов бомбен трансфер

2 Юли, 2026 05:15 829 0

  • дейвид орнстийн-
  • футбол-
  • тотнъм-
  • нюкасъл

"Шпорите" са постигнали договорка с халфа на Нюкасъл Сандро Тонали

Тотнъм готви нов бомбен трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тотнъм ще осъществи нов бомбен трансфер, потвърди реномираният журналист Дейвид Орнстийн за The Athletic. "Шпорите" са постигнали договорка с халфа на Нюкасъл Сандро Тонали, като той ще се присъедини към лондончани за сумата от 92,5 милиона паунда плюс 7,5 под формата на бонуси, които са обвързани с потенциални бъдещи класирания на тима в Шампионската лига. Сумата в евро възлиза на близо 117 милиона.

Това е пореден бомбен трансфер от Тотнъм, след като вече договориха халфа Матеуш Фернандеш за близо 100 милиона евро, както и бранителя на Брайтън Жан Пол ван Хеке за около 60 милиона евро.

Сандро Тонали е сред ключовите играчи на Нюкасъл, като през изминалия сезон изигра 35 мача във Висшата лига и има две асистенции на сметката си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове