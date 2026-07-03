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Лукас Риян пред трансфер в Ракув, Локомотив Пловдив стартира лагер в Боровец след емоционални раздели

Лукас Риян пред трансфер в Ракув, Локомотив Пловдив стартира лагер в Боровец след емоционални раздели

3 Юли, 2026 14:45 293 0

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Бразилският защитник на крачка от Полша срещу солидна сума, докато „смърфовете“ започват нова страница без легендата си Димитър Илиев

Лукас Риян пред трансфер в Ракув, Локомотив Пловдив стартира лагер в Боровец след емоционални раздели - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В офисите на Локомотив Пловдив е пристигнала официална оферта за централния защитник Лукас Риян от полския елитен клуб Ракув Ченстохова, което прави трансфера му почти сигурен.

23-годишният бразилец, който направи изключително силен сезон на „Лаута“, е гласен за заместник в отбраната на полския гранд, където спортно-техническото ръководство се движи от добре познатия у нас бивш шеф в Ботев (Пд) – Артур Платек.

Платек лично е наблюдавал изявите на Риян по време на финала за Купата на България, където защитникът отбеляза гол, и преговорите между двата клуба вече са в напреднала фаза, като се очаква сериозна трансферна сума за пловдивчани.

Паралелно с трансферната сага около Риян, в лагера на „черно-белите“ се случват сериозни структурни и спортни промени през последните часове. Ето най-важните акценти от подготовката на тима:

  • Край на една епоха: Дългогодишният капитан и емблема на клуба Димитър Илиев официално обяви, че прекратява състезателната си кариера. Това се случи веднага след грандиозното честване на „100 години Локомотив Пловдив“, състояло се в Античния театър.
  • Старт на подготовката: Представителният тим, воден от Душан Косич, вече замина на двуседмичен подготвителен лагер в курорта Боровец.
  • Срок на лагера: „Смърфовете“ ще останат в планинската база до 12 юли, където ще изиграят серия от контроли преди старта на новия шампионат в efbet Лига.
  • Групата за Боровец: Треньорският щаб взе в планината всички основни футболисти и няколко юноши от академията, но погледите остават вперени в това дали Лукас Риян ще се присъедини към съотборниците си, или директно ще отпътува за медицински прегледи в Полша.

Източници: Topsport.bg, Sportal.bg, Gong.bg и Официален сайт на ПФК Локомотив Пловдив


Пловдив / България
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