Дрийм тимът на Арсенал за новия сезон трябва да струва €250 млн. само в атака

Бившият нападател от Висшата лига Дарън Бент състави своя идеален състав на Арсенал за сезон 2026/27, като включи две големи звезди, които все още не са част от тима, пише “TalkSPORT”. На вратата Бент поставя Давид Рая, а защитата е изградена от Юриен Тимбер, Уилям Салиба, Габриел и Рикардо Калафиори.

В средата на терена са Деклан Райс, Бруно Гимараеш и Мартин Йодегор, макар че Бент признава, че би искал да намери място и за Еберечи Езе.

Най-интересна е атаката. Бент избира Букайо Сака вдясно, Брадли Баркола вляво и Хулиан Алварес на върха. Така той оставя извън идеалния си състав Виктор Гьокереш, Кай Хаверц и Габриел Мартинели.

Баркола отново е свързван с Арсенал, след като е информирал ПСЖ, че няма намерение да подновява договора си. Ливърпул също продължава да проявява сериозен интерес към французина.

Ситуацията около Алварес е още по-сложна. Нападателят иска трансфер в Барселона, но Атлетико Мадрид отказва да го продаде на каталунците. Арсенал следи ситуацията, макар че аржентинецът предпочита да остане в Испания.

Ако „артилеристите“ успеят да привлекат двамата, Бент вярва, че това може да даде на тима необходимия тласък за дългогодишна доминация във Висшата лига.