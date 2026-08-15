Арсенал получи успокоителни новини за бъдещето на Артета

Микел Артета успокои феновете на Арсенал относно бъдещето си, заявявайки, че е „изключително щастлив“ на „Емирейтс“ и няма намерение да напуска клуба. 44-годишният испанец навлиза в последната година от договора си, но преговорите за нов контракт не са спешни. Ръководството на Арсенал вече определи удължаването на споразумението като приоритет.

„Феновете не трябва да се притесняват за нищо от това. Искам да бъда тук, изключително щастлив съм и съм много благодарен да работя с хората, с които работя. Когато имаме възможност, ще го решим“, заяви Артета.

Испанецът пое Арсенал през декември 2019 г. и вече има 213 победи в 353 мача начело на клуба. През миналия сезон той сложи край на 22-годишното чакане за титла във Висшата лига, а освен това изведе „артилеристите“ до втория финал в Шампионската лига в историята им.

Артета може да добави още един трофей към колекцията си в неделя, когато Арсенал ще се изправи срещу Манчестър Сити за „Къмюнити Шийлд“. „Артилеристите“ са спечелили последните пет издания на трофея, в които са участвали.