Левски продаде бранител на Арда

Левски продаде централния защитник Виктор Любенов на Арда Кърджали. През миналия сезон футболистът беше под наем в Хебър Пазарджик.
Ето какво съобщиха от "синия" клуб:
""ПФК "Левски" трансферира защитника Виктор Любенов в "Арда". Юношата на клуба направи своя дебют със "синята" фланелка на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост на "Дунав" в турнира за Купата на България.
За представителния отбор на ПФК "Левски" има записани 3 мача. През сезон 2025/2026 г. той игра под наем в "Хебър" (Пазарджик).
ПФК "Левски" благодари на Виктор Любенов за професионализма и всеотдайността и му пожелава здраве, лични и професионални успехи."
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1 Ххх
20:55 03.07.2026
2 МАМИНО ТАНАСЧЕ
21:21 03.07.2026
3 Син Хун
21:57 03.07.2026