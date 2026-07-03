Левски продаде бранител на Арда

Ново правило за светлините на автомобилите влиза от 7 юли в цяла Европа, включително и у нас

От 7 юли 2026 година всеки лек автомобил (категория M1) и лек търговски микробус (категория N1), напускащ пунктовете за доставка в рамките на Европ ...