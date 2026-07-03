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Левски продаде бранител на Арда

Левски продаде бранител на Арда

3 Юли, 2026 20:53 516 3

  • левски-
  • защитник-
  • виктор любенов-
  • арда-
  • кърджали-
  • хебър пазарджик-
  • първа лига-
  • трансфер

Виктор Любенов премина в тима от Кърджали

Левски продаде бранител на Арда - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски продаде централния защитник Виктор Любенов на Арда Кърджали. През миналия сезон футболистът беше под наем в Хебър Пазарджик.

Ето какво съобщиха от "синия" клуб:

""ПФК "Левски" трансферира защитника Виктор Любенов в "Арда". Юношата на клуба направи своя дебют със "синята" фланелка на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост на "Дунав" в турнира за Купата на България.

За представителния отбор на ПФК "Левски" има записани 3 мача. През сезон 2025/2026 г. той игра под наем в "Хебър" (Пазарджик).

ПФК "Левски" благодари на Виктор Любенов за професионализма и всеотдайността и му пожелава здраве, лични и професионални успехи."


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    1 0 Отговор
    Купуват и продават хора като в робовладелския строй и на никой не му пука, даже се радват.

    20:55 03.07.2026

  • 2 МАМИНО ТАНАСЧЕ

    0 0 Отговор
    Така действа.... !!?!!. Асан Сюлейман и други чужди колко щеш а това е четвъртото българче продадено харизано на Кърджали а другите на отбори слабаци. Далаверата бизнеса прането на преден план. Треньорите също чужди. Собственика със фирма чуждица. А ФЕНЧЕТата се кефят на титла купешка.

    21:21 03.07.2026

  • 3 Син Хун

    0 0 Отговор
    Арда ни е сателит. Изпъна срекмето на всички наши опоненти. Трябва да са силни, че трябва да защитим шампионската титла. Крайно време е нашите момчета да играят за нас, а не срещу нас!

    21:57 03.07.2026

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