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Левски е изпратил оферта от над 2 млн. евро за национал на Замбия

Левски е изпратил оферта от над 2 млн. евро за национал на Замбия

4 Юли, 2026 11:13 438 4

  • левски-
  • апоел беер шева-
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  • замбия

Националът на Замбия може да играе успешно и като плеймейкър, и като нападател

Левски е изпратил оферта от над 2 млн. евро за национал на Замбия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски има нова цел от Апоел Беер Шева, твърдят медиите в Израел, позовавайки се на източници от управата на тима от пустинята Негев. Те обявиха, че „сините“ са пратили оферта за над 2 млн. евро за Кингс Кангва, пише "Мач Телеграф".

Националът на Замбия може да играе успешно и като плеймейкър, и като нападател. Така идеално пасва на схемите на Хулио Веласкес. Както е известно, на „Герена“ се оглеждат за още един офанзивен футболист. Освен това има солиден опит в евротурнирите, след като близо 2 сезона бе част от Цървена звезда. Според израелците на „Герена“ му дават и солидна заплата, която ще бъде около 2 пъти по-голяма от тази, която прибира в момента. Смята се, че става въпрос за 750 000 евро.

„Беер Шева придоби Кангуа през лятото на 2024 г. от Цървена звезда само за около 650 000 евро. Ако офертата бъде приета, това ще бъде голяма финансова печалба за клуба, но и тежка професионална загуба точно преди началото на сезона и предизвикателствата в Европа“, твърдят медиите в Израел. Но Левски не бил единствен. Интерес към Кангва проявявали още руските Локомотив Москва и Рубин Казан.

Както е известно, през миналото лято Кагва бе спряган за ЦСКА. Освен това преди него „сините“ се целеха в друг играч на Апоел Беер Шева – Лукас Вентура. В крайна сметка обаче се отказаха от него и се насочиха към други играчи.


Израел
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