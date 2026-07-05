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Трета поредна победа в шампионата: Никола Цолов доминира във Формула 2

Трета поредна победа в шампионата: Никола Цолов доминира във Формула 2

5 Юли, 2026 14:13 1 234 11

  • никола цолов-
  • силвърстоун-
  • формула 2-
  • габриеле мини

Преднината на българина в класирането при пилотите стана 17 точки

Трета поредна победа в шампионата: Никола Цолов доминира във Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Цолов спечели в доминантен стил състезанието за Голямата награда на Великобритания от Формула 2 и се откъсна от Габриеле Мини на върха в класирането. Българският пилот на Кампос Рейсинг е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех, предаде БТА.

Цолов спечели от пето място на решетката, след като в събота триумфира в спринта от шеста позиция.

Цолов направи нов фантастичен старт и изпревари трима пред себе си, включително победителя в квалификацията Рафаел Камара, а пред него остана само Куш Майни. Двамата започнаха с гуми софт и ги смениха в седмата обиколка, а индиецът излезе от бокса с половин секунда преднина.

В същото време съперникът на българина Габриеле Мини стартира с твърдите гуми, загуби две позиции до 12-а и се задържа по-дълго на пистата с първия комплект гуми.

Майни и Цолов излязоха съответно девети и десети от бокса, а за българина не бе нужно да рискува с изпреварване срещу индиеца предвид позицията на Мини и предстоящото влизане на италианеца за смяна на гумите. Цолов обаче настигна Майни в 19-ата обиколка и моментално започна да го атакува, а в 20-ата вече бе пред него на осмото място.

Мини и всички останали направиха спиранията си до 26-ата обиколка, когато Цолов оглави класирането. В това време българинът вече имаше преднина от пет секунди пред Мини, а между двамата след бокса се вклини Рафаел Виягомес. Мексиканецът обаче бе далеч зад Цолов и пилотът на Кампос спечели с разлика от 4.7 секунди.

Майни завърши състезанието на трето място, а Мини финишира на шеста позиция и спечели само осем точки срещу 25 за Цолов. Така преднината на българина в класирането при пилотите стана именно 17 точки.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дам

    2 26 Отговор
    Той и Дришката бе в топ 3.

    Коментиран от #5

    14:15 05.07.2026

  • 2 Гого

    26 0 Отговор
    Невероятен Цолов с перфектен уикенд на Силвърстоун 🏎️🏁🚥🏆💨

    14:15 05.07.2026

  • 3 Успех момче Ф123

    19 0 Отговор
    Вчера си пожелах дубъл и той го направи!
    Изключително трудно е да спечелиш спринт и основно състезание с обърната решетка!!
    Хеттрик от победи!

    14:18 05.07.2026

  • 4 4444

    16 0 Отговор
    Браво. Жив и здрав. Само напред.

    14:19 05.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дам":

    Само ако ми обясниш това какво общо има? Панелен плъх мразещ всички успели хора, бълващ жлъч от на баба си панелката в Обеля 2, седнал на миндерчето в задимената кухня с пробитата си абичка! Гришо бил трети? Ами беше! И си взе милионите, и си кара Ламборгини в Монако, и си пердаши мадами на които не смееш даже да лъскаш, щото не ти е реалистично даже във фантазиите, че можеш да ги имаш, и си цъка на Уимбълдън с Джоката!! А Цолов е толкова млад и вече записва успехи, които не са постигани от други! То тъжното не е това, че ти плюеш по тези хора, тъжното е , че съществуването ти не може да те зарадва! Не знам дали разбираш, но ми разваляш деня, защото ми става мъчно за теб, братле! Ужасно много ми е тъжно! Остави някакъв контакт ако имаш нужда от помощ или да поговориш с някой!

    Коментиран от #6

    14:24 05.07.2026

  • 6 МП4

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Изпрати го там къде слънце не огрява !

    14:29 05.07.2026

  • 7 .....

    13 0 Отговор
    Браво момче, само напред, дано догодина да се справяш така добре и при най добрите във F1 само напред и УСПЕХ.

    14:31 05.07.2026

  • 8 Титли чакаме пич

    5 0 Отговор
    Давй, газта до ламарината, чакаме и титлите, F1 задна няма.

    14:38 05.07.2026

  • 9 Берлин

    5 0 Отговор
    Браво, да е жив и здрав. Честито!!!

    14:40 05.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Браво, пожелавам му още много победи и догодина в Ф1...

    15:03 05.07.2026

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