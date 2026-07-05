Трета поредна победа в шампионата: Никола Цолов доминира във Формула 2

Никола Цолов спечели в доминантен стил състезанието за Голямата награда на Великобритания от Формула 2 и се откъсна от Габриеле Мини на върха в класирането. Българският пилот на Кампос Рейсинг е в серия от три поредни победи в шампионата, след като през този уикенд записа първи двоен успех, предаде БТА.
Цолов спечели от пето място на решетката, след като в събота триумфира в спринта от шеста позиция.
Цолов направи нов фантастичен старт и изпревари трима пред себе си, включително победителя в квалификацията Рафаел Камара, а пред него остана само Куш Майни. Двамата започнаха с гуми софт и ги смениха в седмата обиколка, а индиецът излезе от бокса с половин секунда преднина.
В същото време съперникът на българина Габриеле Мини стартира с твърдите гуми, загуби две позиции до 12-а и се задържа по-дълго на пистата с първия комплект гуми.
Майни и Цолов излязоха съответно девети и десети от бокса, а за българина не бе нужно да рискува с изпреварване срещу индиеца предвид позицията на Мини и предстоящото влизане на италианеца за смяна на гумите. Цолов обаче настигна Майни в 19-ата обиколка и моментално започна да го атакува, а в 20-ата вече бе пред него на осмото място.
Мини и всички останали направиха спиранията си до 26-ата обиколка, когато Цолов оглави класирането. В това време българинът вече имаше преднина от пет секунди пред Мини, а между двамата след бокса се вклини Рафаел Виягомес. Мексиканецът обаче бе далеч зад Цолов и пилотът на Кампос спечели с разлика от 4.7 секунди.
Майни завърши състезанието на трето място, а Мини финишира на шеста позиция и спечели само осем точки срещу 25 за Цолов. Така преднината на българина в класирането при пилотите стана именно 17 точки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дам
Коментиран от #5
14:15 05.07.2026
2 Гого
14:15 05.07.2026
3 Успех момче Ф123
Изключително трудно е да спечелиш спринт и основно състезание с обърната решетка!!
Хеттрик от победи!
14:18 05.07.2026
4 4444
14:19 05.07.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Дам":Само ако ми обясниш това какво общо има? Панелен плъх мразещ всички успели хора, бълващ жлъч от на баба си панелката в Обеля 2, седнал на миндерчето в задимената кухня с пробитата си абичка! Гришо бил трети? Ами беше! И си взе милионите, и си кара Ламборгини в Монако, и си пердаши мадами на които не смееш даже да лъскаш, щото не ти е реалистично даже във фантазиите, че можеш да ги имаш, и си цъка на Уимбълдън с Джоката!! А Цолов е толкова млад и вече записва успехи, които не са постигани от други! То тъжното не е това, че ти плюеш по тези хора, тъжното е , че съществуването ти не може да те зарадва! Не знам дали разбираш, но ми разваляш деня, защото ми става мъчно за теб, братле! Ужасно много ми е тъжно! Остави някакъв контакт ако имаш нужда от помощ или да поговориш с някой!
Коментиран от #6
14:24 05.07.2026
6 МП4
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Изпрати го там къде слънце не огрява !
14:29 05.07.2026
7 .....
14:31 05.07.2026
8 Титли чакаме пич
14:38 05.07.2026
9 Берлин
14:40 05.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:03 05.07.2026