Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов: Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5

Никола Цолов: Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5

4 Юли, 2026 20:47 883 12

  • никола цолов-
  • силвърстоун-
  • формула 2

Никола Цолов спечели спринта на "Силвърстоун" и си върна първото място във Формула 2

Никола Цолов: Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Целта пред Никола Цолов и Кампос Рейсинг е била класиране в топ 5, но вместо това българинът направи впечатляващо състезание и спечели спринта на Формула 2 в "Силвърстоун". Той започна от шесто място, но в последната обиколка изпревари основния си съперник за титлата Габриеле Мини, предаде БТА.

"Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5. Направих добър старт, бях агресивен и стигнах до третото място. След това беше сложно да изпреваря Габриеле, който се защитаваше добре, но в крайна сметка спечелихме пета победа за сезона. Направихме добра крачка от вчера до днес", каза Цолов за Диема Спорт.

Българинът също така потвърди, че с отбора планират да започнат основното състезание с меките гуми и да ги сменят с твърди в хода на надпреварата.

"Ако е сухо, планът е да започнем с меките гуми и после твърди. Днес стратегията ни проработи и ще опитаме да го повторим утре", добави лидерът в класирането при пилотите на Формула 2.

Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 във Великобритания след директен дуел със съперника за титлата Габриеле Мини и оглави класирането при пилотите. Българският състезател на Кампос Рейсинг завърши с 1.2 секунди пред италианеца от МП Моторспорт и записа пета победа от началото на сезона, а вече две от тях са съботни.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    2 1 Отговор
    ами там сте. Първо мислих, пе е голямо хвалене защото е наше момче, но явно е кадърно. Ако продължава така може и да стане първия българин във ф1. Но винаги може да се саморовали заради сегашния успех - няма да е първия. Дано успее.

    20:57 04.07.2026

  • 2 Винкело

    0 9 Отговор
    И какво е спечелил, след като състезанието е утре?

    21:05 04.07.2026

  • 3 САЩисан русофил

    2 6 Отговор
    Aма как така печелим,руския господар иска да се търкаляме затрупани с кал долу на асфалта

    Коментиран от #6

    21:06 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПОЧЕРПИ НЕСКА БЕТЪПЦЕНТЪДЖИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "САЩисан русофил":

    4 юли е или даже не знаеш за КО СТАА реч

    21:11 04.07.2026

  • 7 Страхотен Талант

    8 0 Отговор
    Истински Български Лъв!
    Въпреки всички гадости и измислени наказания , Ники е истински Боец!

    21:12 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    2 0 Отговор
    Страхотен талант, мъдър за възрастта си, скромен.Напред и нагоре момиче само се пази чее пълно с злоба и завис в днешно време.

    21:57 04.07.2026

  • 12 Един от русенско

    1 0 Отговор
    Ахт.и не у.мития

    22:06 04.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове