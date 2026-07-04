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Блестящ Никола Цолов спечели спринта на „Силвърстоун“

Блестящ Никола Цолов спечели спринта на „Силвърстоун“

4 Юли, 2026 16:30 1 268 13

  • формула 2-
  • силвърстоун-
  • никола цолов-
  • габриеле мини

Основното състезание за Гран при на Великобритания е в неделя от 13:15 часа българско време

Блестящ Никола Цолов спечели спринта на „Силвърстоун“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 във Великобритания след директен дуел със съперника за титлата Габриеле Мини и оглави класирането при пилотите. Българският състезател на Кампос Рейсинг завърши с 1.2 секунди пред италианеца от МП Моторспорт и записа пета победа от началото на сезона, а вече две от тях са съботни, предаде БТА.

Цолов направи най-добрия старт в челната десетка и изпревари светкавично Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията, за да се изкачи на трето място зад Рафаел Виягомес и лидера Габриел Мини. Точно в този момент обаче надпреварата бе забавена за дълго време заради удар между Себастиан Монтоя и Джон Бенет.

Състезанието остана зад автомобил на сигурността до седмата обиколка и само една след рестарта Цолов успя да преодолее Виягомес за второто място. По това време начело все още бе Мини, който завъртя две най-добри обиколки на пистата и водеше с 1.2 секунди пред българина.

Цолов падна за първи път на под секунда зад Мини в 14-ата от 21 обиколки и последваха серия от атаки, а една от тях в последните метри бе успешна и българинът финишира на първото място. Така Цолов се изравни с италианеца в генералното класиране, но зае първото място заради повечето си победи от началото на сезона.

Основното състезание за Гран при на Великобритания е в неделя от 13:15 часа българско време. Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини - от десета.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 6 Отговор
    Да внимавате с чуждите изпросени пари ей ..и наче карай

    16:32 04.07.2026

  • 2 ТттттТ

    12 2 Отговор
    Браво....и за напред все така-само победи...

    16:33 04.07.2026

  • 3 БРАВО !

    11 2 Отговор
    Само така ,нека да научат коя е България !
    Много ЗДРАВЕ и ПОБЕДИ !!!

    Коментиран от #11

    16:38 04.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 10 Отговор
    Колето с Тротинетката е нашата нова Гришня!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴😪🤣👍

    16:41 04.07.2026

  • 5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    1 10 Отговор
    Коля прилича на оли.гофрен.🤣

    16:47 04.07.2026

  • 6 Успех момче Ф123

    8 1 Отговор
    Ще е върховно ако е първи в спринта и основната надпревара

    16:47 04.07.2026

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 0 Отговор
    Браво на момчето, дано да „им скрие топката” и утре...

    16:48 04.07.2026

  • 8 Хм Хм

    5 0 Отговор
    Успорвана? Всичко отива по дяволите.

    16:48 04.07.2026

  • 9 Леле майко

    4 0 Отговор
    Браво на Никола, но автора на статията получава слаб 2, пише се Оспорвана.

    16:49 04.07.2026

  • 10 А50

    5 2 Отговор
    Браво момче и никога не се връщай в България. Тук е само простотия, застой, завист и по-зле става

    16:51 04.07.2026

  • 11 А50

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО !":

    Какво общо има България с успехите на момчето. Имаме само индивидуалисти постигнали успехи благодарение на себе си и семейството. За това нямаме постижения при отборите, защото няма система, визия и държава. От неудобство слуша нашия химн, но едва ли чувства признателност и гордост от България

    16:55 04.07.2026

  • 12 Джоко

    5 0 Отговор
    Браво на Никола! Разминава ги категорично. Странни са ми коментарите на полубългари с български лични карти!?

    17:00 04.07.2026

  • 13 Иво13

    2 0 Отговор
    Брутална победа на Никола Цолов! Браво!

    17:11 04.07.2026

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