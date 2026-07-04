Блестящ Никола Цолов спечели спринта на „Силвърстоун“

Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 във Великобритания след директен дуел със съперника за титлата Габриеле Мини и оглави класирането при пилотите. Българският състезател на Кампос Рейсинг завърши с 1.2 секунди пред италианеца от МП Моторспорт и записа пета победа от началото на сезона, а вече две от тях са съботни, предаде БТА.
Цолов направи най-добрия старт в челната десетка и изпревари светкавично Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията, за да се изкачи на трето място зад Рафаел Виягомес и лидера Габриел Мини. Точно в този момент обаче надпреварата бе забавена за дълго време заради удар между Себастиан Монтоя и Джон Бенет.
Състезанието остана зад автомобил на сигурността до седмата обиколка и само една след рестарта Цолов успя да преодолее Виягомес за второто място. По това време начело все още бе Мини, който завъртя две най-добри обиколки на пистата и водеше с 1.2 секунди пред българина.
Цолов падна за първи път на под секунда зад Мини в 14-ата от 21 обиколки и последваха серия от атаки, а една от тях в последните метри бе успешна и българинът финишира на първото място. Така Цолов се изравни с италианеца в генералното класиране, но зае първото място заради повечето си победи от началото на сезона.
Основното състезание за Гран при на Великобритания е в неделя от 13:15 часа българско време. Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини - от десета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
16:32 04.07.2026
2 ТттттТ
16:33 04.07.2026
3 БРАВО !
Много ЗДРАВЕ и ПОБЕДИ !!!
Коментиран от #11
16:38 04.07.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴😪🤣👍
16:41 04.07.2026
5 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
16:47 04.07.2026
6 Успех момче Ф123
16:47 04.07.2026
7 Бойкот на О.Л.Хлъц
16:48 04.07.2026
8 Хм Хм
16:48 04.07.2026
9 Леле майко
16:49 04.07.2026
10 А50
16:51 04.07.2026
11 А50
До коментар #3 от "БРАВО !":Какво общо има България с успехите на момчето. Имаме само индивидуалисти постигнали успехи благодарение на себе си и семейството. За това нямаме постижения при отборите, защото няма система, визия и държава. От неудобство слуша нашия химн, но едва ли чувства признателност и гордост от България
16:55 04.07.2026
12 Джоко
17:00 04.07.2026
13 Иво13
17:11 04.07.2026