"Гадзета дело Спорт": От 20 години Бразилия я елиминират европейци

Бразилия се намира в кошмарна поредица от загуби срещу европейски отбори, които неизменно елиминират южноамериканския футболен колос на световните първенства през последните 20 г.
Снощи "Селесао Бразилейра" падна с 1:2 от Норвегия и напусна преждевременно Мондиал 2026, без да достигне до четвъртфиналите на турнира.
"Гадзета дело Спорт" определя, че наследниците на Пеле, Зико, Ромарио и Роналдо са загубили своя път, като последният триумф на "златистите" беше през вече далечната 2002 г.
Оттогава насам мечтите на бразилците приключват винаги след среща с представител на Европа.
2006: Бразилия 0:1 Франция
2010: Бразилия 1:2 Нидерландия
2014: Бразилия 1:7 Германия
2018: Бразилия 1:2 Белгия
2022: Бразилия 1:1 (2:4) Хърватия
2026: Бразилия 1:2 Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
13:33 06.07.2026
2 какво толкова
13:52 06.07.2026
3 зрител
Коментиран от #4
13:56 06.07.2026
4 а не се ли наслади поне
До коментар #3 от "зрител":на съдийството?
1. Отменен гол за Норвегия.
2. Две дузпи за прехваленото селесао. Всяка симулация на бразилец в наказателното поле се свири дузпа.
3. 15 минути продължение в което се свири и едната дузпа..
4. Тенденциозни отсъждание при нарушенията.
Догадими се от тази нечестност.
14:55 06.07.2026