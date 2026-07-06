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"Гадзета дело Спорт": От 20 години Бразилия я елиминират европейци

"Гадзета дело Спорт": От 20 години Бразилия я елиминират европейци

6 Юли, 2026 13:26 809 4

  • бразилия-
  • футбол-
  • норвегия-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • газета дело спорт

Наследниците на Пеле, Зико, Ромарио и Роналдо са загубили своя път, като последният триумф на "златистите" беше през вече далечната 2002 г.

"Гадзета дело Спорт": От 20 години Бразилия я елиминират европейци - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилия се намира в кошмарна поредица от загуби срещу европейски отбори, които неизменно елиминират южноамериканския футболен колос на световните първенства през последните 20 г.

Снощи "Селесао Бразилейра" падна с 1:2 от Норвегия и напусна преждевременно Мондиал 2026, без да достигне до четвъртфиналите на турнира.

"Гадзета дело Спорт" определя, че наследниците на Пеле, Зико, Ромарио и Роналдо са загубили своя път, като последният триумф на "златистите" беше през вече далечната 2002 г.

Оттогава насам мечтите на бразилците приключват винаги след среща с представител на Европа.

2006: Бразилия 0:1 Франция
2010: Бразилия 1:2 Нидерландия
2014: Бразилия 1:7 Германия
2018: Бразилия 1:2 Белгия
2022: Бразилия 1:1 (2:4) Хърватия
2026: Бразилия 1:2 Норвегия


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    8 0 Отговор
    От Феномена насам нямат играчи като него. Сега имаха прилични, но не и отбор. На световното в Бразилия 2014 имаха само Тиаго Силва и Неймар, но и двамата липсваха срещу Германия, която ги пощади и спря да играе второто полувреме и при 0:7 накрая спряха и в защита да имат почетен гол. Ако бяха продължили отиваше на двуцифрен резултат. Така се залъгваха, а продължаваха с дузпи и едвам 1 гол повече срещу слаби съперници.

    13:33 06.07.2026

  • 2 какво толкова

    12 0 Отговор
    Те са ужасно прехвалени и надценявани. Много добре става че биват развенчавани редовно от европейски отбори.

    13:52 06.07.2026

  • 3 зрител

    12 0 Отговор
    Снощи ги гледах с Норвегия. Бразилците са много невзрачни, няма звезди. Останах до посред нощ, заради тях, като мислех, че ще е наслада играта им. Е, не беше така. Заслужено си заминават.

    Коментиран от #4

    13:56 06.07.2026

  • 4 а не се ли наслади поне

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "зрител":

    на съдийството?

    1. Отменен гол за Норвегия.
    2. Две дузпи за прехваленото селесао. Всяка симулация на бразилец в наказателното поле се свири дузпа.
    3. 15 минути продължение в което се свири и едната дузпа..
    4. Тенденциозни отсъждание при нарушенията.

    Догадими се от тази нечестност.

    14:55 06.07.2026

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