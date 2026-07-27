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Меси се показа за пръв път след финала – и избра най-неочакваното място

Меси се показа за пръв път след финала – и избра най-неочакваното място

27 Юли, 2026 08:00 987 3

  • лионел меси-
  • мондиал 2026-
  • аржентина-
  • футбол-
  • детски мач

Докато цялата нация очаква дали Лео ще остане в националния тим, той реши да отиде със своя син Матео на мача

Меси се показа за пръв път след финала – и избра най-неочакваното място - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аржентинската легенда Лионел Меси се появи за пръв път пред публика след финала на Мондиал 2026, загубен с 0:1 от Испания. Докато цялата нация очаква дали Лео ще остане в националния тим, той реши да отиде със своя син Матео на мача.

И то на какъв мач - от трета дивизия на Аржентина между Леонес ФК и Сентрал Кордоба. Меси беше с качулка и седна в трибуните, като пиеше мате.

Въпреки качулката, великият аржентинец бе разпознат от фенове, които получиха автографи или се снимаха с него.


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  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Мислех, че ще отиде на полиграфа, да си зададем въпроси. Кой защо лъже?

    08:04 27.07.2026

  • 2 Много нахални, бе!

    0 0 Отговор
    Добре, че не съм известен.

    08:08 27.07.2026

  • 3 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    На най неочакваното място, а мисирко? Супер неочаквано е да заведе детето си на мач! Няма по неочаквано място, това е най неочакваното! На женския пазар в София или да гледа влаковете на гара Комунари е далеч по очаквано! Нямам думи колко сте зле, честно! Пълна трагедия сте!

    08:46 27.07.2026

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