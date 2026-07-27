Меси се показа за пръв път след финала – и избра най-неочакваното място

Аржентинската легенда Лионел Меси се появи за пръв път пред публика след финала на Мондиал 2026, загубен с 0:1 от Испания. Докато цялата нация очаква дали Лео ще остане в националния тим, той реши да отиде със своя син Матео на мача.
И то на какъв мач - от трета дивизия на Аржентина между Леонес ФК и Сентрал Кордоба. Меси беше с качулка и седна в трибуните, като пиеше мате.
Въпреки качулката, великият аржентинец бе разпознат от фенове, които получиха автографи или се снимаха с него.
Un ejemplo de vida pasó por Arroyo Seco, miró fútbol, tomó mates, sw sacó fotos y hasta firmó autógrafos... con ustedes Lionel Andrés Messi pic.twitter.com/y4EVIWIqlb— Alberto Leonardo Delgado (@leodelga2) July 25, 2026
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1 Дзак
08:04 27.07.2026
2 Много нахални, бе!
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3 Лопата Орешник
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