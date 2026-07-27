Разкриха защо ЛеБрон Джеймс е подписал с Филаделфия 76ърс

Два дни след като ЛеБрон Джеймс (41 г.) обяви, че ще продължи кариерата си във Филаделфия 76ърс, Рич Пол, агент и приятел на американската суперзвезда, разкри подробности за процеса на вземане на решение, наричайки го „емоционално влакче в увеселителен парк“.

След 8 сезона в Лос Анджелис Лейкърс, отбор, с който спечели една титла, ЛеБрон Джеймс взе решение да напусне калифорнийския тим и да продължи кариерата си другаде. През последните седмици новата дестинация на четирикратния световен шампион беше най-популярната тема за дискусии, свързани с НБА.

Фаворити за подписа на Джеймс бяха Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт, Филаделфия 76ърс, Голдън Стейт Уориърс и Минесота Тимбъруулвс. В крайна сметка, победител излезе Филаделфия 76ърс, група, която включва и други топ баскетболисти като Джоел Ембийд, Джейлън Браун и Тайрийз Макси.

Рич Пол, агентът на ЛеБрон Джеймс, разкри, че клиентът му е взел решението в петък сутринта, в 1 часа, и че е имал аргументи за всяка от петте дестинации. „Кой не би искал да играе със Стеф Къри и Дреймънд Грийн (бел. ред. звездите на Уориърс)?“, попита Пол, цитиран от ESPN.

„Домът си е дом (бел. ред. в Кливланд, където игра от 2003 до 2010 г. и от 2014 до 2018 г.). Маями си е Маями. Това е Пат (бел. ред. Райли, един от най-известните ръководители в НБА)... Мисля, че в един момент всяка от тях беше начело в надпреварата“, добави той.

Пол обясни, че Севънтисиксърс са станали по-привлекателни, защото са привлекли Джейлън Браун, една от звездите на Бостън Селтикс. ЛеБрон иска да спечели петата си шампионска титла и е сметнал, че Филаделфия му дава най-големи шансове. Освен това той има близки отношения с Макси, който е представляван от агенцията Клъч Спортс.

„Мисля, че той помага на всички в този отбор. Когато говорим за вторичен плеймейкър, ако Джеймс е вашият вторичен плеймейкър, тогава имате най-добрия вторичен плеймейкър в лигата. Той помага на Тайрийз при заслони и излизане от заслони... Мисля, че Ник Нърс може да вземе идея от Тай Лу (бел. ред. бившият треньор на Кавалиърс) и да използва Тайрийз в ролята на играч, който прави заслони. Когато говорим за играч като Ви Джей Еджкомб, със сигурност му помага“, обясни Рич Пол.

„Когато добавиш ЛеБрон, всичко се променя. Ето защо не е лесно за някой, смятан за звезда на отбора; когато той дойде, ти показва колко голям или малък си всъщност като звезда. Необходим е специален тип човек, за да приеме това от психическа гледна точка. Благодарение на познанството между него и Тайрийз, не е нужно да се притеснявате за Тайрийз. Те се познават, приемат се взаимно, тренират заедно от пет години. Така че няма да има никакво противопоставяне. Това не може да се купи. Не може да се сложи цена на такова нещо“, добави той.

ЛеБрон Джеймс подписа двугодишен договор на стойност 8 милиона долара. Най-вероятно това ще бъдат последните два сезона от кариерата на четирикратния MVP на НБА, който ще започне своя 24-ти сезон.