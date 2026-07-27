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Откриха човешки останки край Свищов

Откриха човешки останки край Свищов

27 Юли, 2026 10:54 1 226 7

  • свищов-
  • човешки останки-
  • досъдебно производство

Намерените кости са иззети за назначаване на експертизи

Откриха човешки останки край Свищов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Човешки останки са били открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в свищовското село Българско Сливово, съобщи БТА.

На място са извършени процесуално-следствени действия, а откритите кости са иззети за назначаване на експертизи, които трябва да установят произхода им и обстоятелствата около смъртта на човека.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    12 1 Отговор
    много подозрително
    там нема ора

    Коментиран от #5

    10:56 27.07.2026

  • 2 много изчерпателна статия

    14 2 Отговор
    а останките от коя епоха са? да не е са на някой древно-македонец от преди христа?

    11:05 27.07.2026

  • 3 НА БОКО ДУБЛЬОРА

    3 5 Отговор
    ???????????

    11:08 27.07.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    9 0 Отговор
    Останките споделили ли са за кога ще гласуват на изборите наесен?🤔👍

    Коментиран от #7

    11:18 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хорейшо

    5 0 Отговор
    Как са останките.... запазени ли са.

    11:37 27.07.2026

  • 7 ветеринар

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":

    А на теб дадоха ли ти пържолки, че ги откри?

    12:08 27.07.2026