Откриха човешки останки край Свищов

Човешки останки са били открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в свищовското село Българско Сливово, съобщи БТА.
На място са извършени процесуално-следствени действия, а откритите кости са иззети за назначаване на експертизи, които трябва да установят произхода им и обстоятелствата около смъртта на човека.
По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
там нема ора
Коментиран от #5
10:56 27.07.2026
2 много изчерпателна статия
11:05 27.07.2026
3 НА БОКО ДУБЛЬОРА
11:08 27.07.2026
4 Мими Кучева🐕
Коментиран от #7
11:18 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хорейшо
11:37 27.07.2026
7 ветеринар
До коментар #4 от "Мими Кучева🐕":А на теб дадоха ли ти пържолки, че ги откри?
12:08 27.07.2026