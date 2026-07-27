Откриха човешки останки край Свищов

Човешки останки са били открити при извършване на ремонтни дейности в частен имот в свищовското село Българско Сливово, съобщи БТА.

На място са извършени процесуално-следствени действия, а откритите кости са иззети за назначаване на експертизи, които трябва да установят произхода им и обстоятелствата около смъртта на човека.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.