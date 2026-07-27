Украйна свали 123 руски дрона при нощна атака, ударена е пристанищна инфраструктура в Николаевска област

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 123 руски дрона при масирана атака през нощта срещу 27 юли, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от агенция Укринформ, предава БТА.

По данни на украинската армия руските сили са изстреляли общо 147 безпилотни летателни апарата. Атаката е била отблъсната с помощта на авиация, зенитноракетни подразделения, системи за радиоелектронна борба, части на Силите за безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Украинските военни съобщават, че на десет места са регистрирани попадения от 21 руски дрона, а отломки от свалени безпилотни апарати са паднали на още седем локации. Въздушните сили предупреждават, че операцията по отблъскване на атаката продължава и все още са засечени руски дронове в украинското въздушно пространство.

Междувременно руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Николаевска област, съобщи изпълняващият длъжността началник на местната военна администрация Георгий Решетилов в публикация в Телеграм.

По думите му атаките са били извършени с дронове тип „Шахед“ вчера и отново тази сутрин. В резултат са били повредени три цивилни кораба, а 50-годишен мъж е бил ранен и откаран в болница в тежко състояние.