Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Украйна свали 123 руски дрона при нощна атака, ударена е пристанищна инфраструктура в Николаевска област
  Тема: Украйна

Украйна свали 123 руски дрона при нощна атака, ударена е пристанищна инфраструктура в Николаевска област

27 Юли, 2026 10:53 1 160 63

  • украйна-
  • дронове-
  • атака-
  • пристанища-
  • николаевска област

Руските сили са изстреляли общо 147 безпилотни апарата срещу Украйна, като при атаки по пристанища са били повредени три цивилни кораба и е ранен човек

Украйна свали 123 руски дрона при нощна атака, ударена е пристанищна инфраструктура в Николаевска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 123 руски дрона при масирана атака през нощта срещу 27 юли, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от агенция Укринформ, предава БТА.

По данни на украинската армия руските сили са изстреляли общо 147 безпилотни летателни апарата. Атаката е била отблъсната с помощта на авиация, зенитноракетни подразделения, системи за радиоелектронна борба, части на Силите за безпилотни системи и мобилни огневи групи.

Украинските военни съобщават, че на десет места са регистрирани попадения от 21 руски дрона, а отломки от свалени безпилотни апарати са паднали на още седем локации. Въздушните сили предупреждават, че операцията по отблъскване на атаката продължава и все още са засечени руски дронове в украинското въздушно пространство.

Междувременно руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Николаевска област, съобщи изпълняващият длъжността началник на местната военна администрация Георгий Решетилов в публикация в Телеграм.

По думите му атаките са били извършени с дронове тип „Шахед“ вчера и отново тази сутрин. В резултат са били повредени три цивилни кораба, а 50-годишен мъж е бил ранен и откаран в болница в тежко състояние.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САМО ЗА ДЕСЕТИНА ДЕНА

    32 7 Отговор
    Руската армия занули британския сенчест флот и бандерското правителство се разпадна.

    Коментиран от #18

    10:59 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точен

    33 5 Отговор
    Милата украйна, заради Зеленкьо остана без море...

    Коментиран от #58

    11:03 27.07.2026

  • 4 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    32 9 Отговор
    От три дена в Одеса са акостирали ТОЧНО НУЛА КОРАБА. Лек проблем с натовското оръжие.

    Коментиран от #21

    11:03 27.07.2026

  • 5 Евроатлантик

    10 20 Отговор
    Безсилието на агресора става все по-явно . Текат последните дни на войната и диктатора .

    11:05 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жалко наистина

    15 2 Отговор
    Целият СССР инвестира огромни средства в западните територии, а сега се налага всичко да бъде разрушено.

    11:07 27.07.2026

  • 8 наблюдател

    22 1 Отговор
    Славянск ,Крематорск и Красний Лиман май нямат стратегическо значение.Ще горазберем до месец.

    Коментиран от #16

    11:10 27.07.2026

  • 9 Западните територии

    18 3 Отговор
    По време на Руската империя са били място за интерниране. Каторга. СССР им построи всичко, но не успя да направи от бандеровците хора.

    Коментиран от #13

    11:11 27.07.2026

  • 10 Топчията

    14 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #59

    11:12 27.07.2026

  • 11 Цитат

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    До Лвов -Полша - те вече имат карти.Трансилвания -Румъния и Унгария.Ще има и остатък -остатъчна Украйна.

    11:13 27.07.2026

  • 12 ОДЕСА СКОРО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    16 2 Отговор
    И тогава бандерия бързо ще загуби стратегическото си значение.

    Коментиран от #14

    11:14 27.07.2026

  • 13 Соломон

    1 10 Отговор

    До коментар #9 от "Западните територии":

    У кой бяха в СССР бе умнико

    11:14 27.07.2026

  • 14 Соломон

    1 13 Отговор

    До коментар #12 от "ОДЕСА СКОРО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    След още 35 години

    11:15 27.07.2026

  • 15 Гресиран козяк

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":

    Гресирания явно палеца☝️ е на топло и тъмно ,но па мой ми подрапаш кесиите и буйната гъста вуна 😬😬😬!

    11:16 27.07.2026

  • 16 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    И колко пъти ще трябва да разбираме още че са ги освободи ли

    11:17 27.07.2026

  • 17 Зверовете бандеровци

    9 1 Отговор
    В лагерите на смъртта са тровили с газ милиони евреи, поляци, белоруси, цигани и руснаци. Освен палачи, те са били и жандармеристи на германска служба. В Беларус са убили всеки четвърти. 25% от населението. Няма семейство, в което да не са убили някого.

    Коментиран от #60

    11:17 27.07.2026

  • 18 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "САМО ЗА ДЕСЕТИНА ДЕНА":

    Така е англия остана без флот...хахах

    11:17 27.07.2026

  • 19 ПУТИН ИМА ОПЦИЯ

    14 2 Отговор
    ДА ЗАКРИЕ УКРАЙНА ПОДЕЛЯЙКИ ТЕРИТОРИЯТА И С ПОЛША ,УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ. ЩЕ ГЛЕДАМЕ ФИЛАМА ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ БАНДЕРЩАТ.

    Коментиран от #36

    11:17 27.07.2026

  • 20 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    11 1 Отговор
    Британците ги излъгаха да започнат война с Русия и си загубиха държавата. Дано това да е за урок на всички англосаксонски подлоги.

    Коментиран от #22

    11:18 27.07.2026

  • 21 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Оръжието от нато не идва с кораби.

    Коментиран от #24, #28

    11:18 27.07.2026

  • 22 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Така е с нисък интелект са...хах..хах

    11:18 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахаха!🎺🥳😀

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Защо е имало вторични детонации и корабът от сенчестия английски флот потъна?

    Коментиран от #29

    11:20 27.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе,

    8 1 Отговор
    Ели , голяма си мисирка ! От 123 дрона ,укристанците са свалили 147 ! Пак си недоразбрала ...

    11:21 27.07.2026

  • 27 Много приказки на пазара

    6 0 Отговор
    Президентът Владимир Владимирович каза: "бой с ракети до пълната демилитаризираната на бандерския райх". Белите ръкавици са смъкнати.

    11:24 27.07.2026

  • 28 Гого

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    СиСи ,ти да не си им светил 😂😂😂?

    Коментиран от #31

    11:25 27.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Така е.няма как да е друго.ти си интелигентен не като бандерите и ги знаеш работите.ти си номер едно!

    11:25 27.07.2026

  • 30 Интересна новина

    8 0 Отговор
    Руският олигарх, на когото бандеровците запалиха складовете в Санкт Петербург, заедно с олигарси от нефтопреработването искат от Путин да създадат Втора Частна Армия и без участието на държавата да накажат Украйна за тероризма.

    Коментиран от #57

    11:27 27.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    7 1 Отговор
    Украина свали 123 дрона, а Русия има пусна 345 дрона.
    Много готино се подреждат цифрите по ред 123 345.
    Пита се къде е разликата от 222 (пак готино число).

    11:28 27.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Казахстан изрази протест

    5 2 Отговор
    Нападнати от Украина са казахстански танкери.

    11:30 27.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 свалили ууукрите

    8 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    11:32 27.07.2026

  • 38 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Русия изстрелва 100 дрона, Украйна сваля 150 дрона. У нас на такива казват, че лъжат като дърти индоегиптяни.

    11:34 27.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Помните ли ме?":

    Пич, много ниска топка си. Особено изречнието ти "Фалирах България ТРИ пъти, а и още можех, но не ми стигнаха силите.". В това изречение МОЖЕХ и не ми стигнаха силите са нонсенс. Ако е можел, значи е имал сили, но ако не са му стгинали силите, значи не е МОЖЕЛ.
    Изказал си се точно като ромът дето рече "Много исках, но нямах желание".
    Много си зле с логиката, българския и каквото друго се сетиш.

    11:34 27.07.2026

  • 41 Пенсионер 69 годишен

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Помните ли ме?":

    Помня, каква не помня. Брат ми, стругар, по онова време за две години си изплати къщата. Аз с една заплата можех да си купя телевизор или 20 пъти да отида на море в почивна станция от завода.

    Коментиран от #61

    11:34 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Втора Частна Армия

    3 2 Отговор
    С заплати и оръжие от руските олигарси искат руските милиардери. С $5000 милиарда активи, една армия за тях са пари за семки.

    11:39 27.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мухаа ха!

    8 0 Отговор
    Затова зеленясалия потник точи сопли ,и моли бай Дончо,да уговори Вовата за спиране на въздушните атаки.Да може ,да поеме дъх,да получи шанс с още доставки на ПВО,през шляхтата и мамалигите.Трети вариант, по море няма.Одеса ,а вече и николаевск,цялата пристанищна инфраструктура е тотал щета И с каруца не можеш да стигнеш до тях.

    Коментиран от #50

    11:43 27.07.2026

  • 48 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    миши .аз на село никога не съм ходил защото нямаме село .от малък съм израсъл в квартал Филиповци .

    11:44 27.07.2026

  • 49 Сами си просят

    9 1 Отговор
    Киев да изгори. Време е за напалма

    11:45 27.07.2026

  • 50 Голямото думканЬе

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мухаа ха!":

    по Укрорайна тепърва предстои. За сега ги душат бавно, но от един момент насетне ще ги блъскат страшно. Тепърва предстои голямата кулминация.

    11:47 27.07.2026

  • 51 Какво работиш на?

    5 0 Отговор
    Нищо. Аз съм украинка.

    11:49 27.07.2026

  • 52 Т ъп си

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Помните ли ме?":

    Всяко нововъдение струва по-скъпо. Но пък тогавашните хладилници и телевизори работеха безотказно по 40 години. За да намалят цената изнесоха производствата в Китай, Индия, Бразилия, Турция... И сега едва издържат до гаранцията, хахаха

    11:49 27.07.2026

  • 53 АнтроПолог

    3 0 Отговор
    Прекалено внимание отделяте на една хазарскославянска сганнн ,според мен тези паразити подлежат на тотална утилизация !

    11:50 27.07.2026

  • 54 Тъпо, още по тъпо, най тъпо

    3 1 Отговор
    Украинец

    11:53 27.07.2026

  • 55 Дачев

    3 1 Отговор
    Ехааааа,друг път са сваляли по 145 от 100! Излагар се!

    11:54 27.07.2026

  • 56 Гориил

    5 1 Отговор
    Обикновено 15-20 процента от руските дронове са фиктивни дронове, предназначени да дезориентират и изчерпват системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Освен това никога не се знае към коя атакуваща вълна принадлежат тези фиктивни дронове.

    11:56 27.07.2026

  • 57 Време беше!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Интересна новина":

    Олигарсите имат неограничени възможности. Вагнер ломеше по пътя си всичко. Тази частна армия ще има само простор за действие от ген. щаб и толкова.
    Досега Путин не бомбеше граничните жп пунктове заради тях - да не им пречи на търговията с Европа
    Сега всичко се промени.
    Успех!

    12:00 27.07.2026

  • 58 Антирашист 1905

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Точен":

    Потърси помощ за да установят защо примаш желаното за действително !

    12:11 27.07.2026

  • 59 Антирашист 1906

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Топчията":

    Подкрепяш фашистка вражеска държава ! За такова нещо в просия ще получиш затвор или скок от прозореца !

    12:16 27.07.2026

  • 60 Антирашист у906

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Зверовете бандеровци":

    Сега фашизмът е в просия . Тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !

    12:20 27.07.2026

  • 61 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":

    До 41 ком - интересно как със заплата от 220 лв или 260 лв купуваш рузки телевизор електрон за 1050 лв - или си купувал малък рузки юност за 320 лв а на море пълен багажник с консерви и квартира за 5 лв спане

    Коментиран от #62

    12:22 27.07.2026

  • 62 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "стоян":

    Ей минн.диллл .не се опитвай да ме имитираш !Оригинала е само един !

    12:26 27.07.2026

  • 63 Ес на бунището на историята

    1 0 Отговор
    Трепане на евонацисти трябва да продължи

    12:32 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания