Украйна свали 123 руски дрона при нощна атака, ударена е пристанищна инфраструктура в Николаевска област

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 123 руски дрона при масирана атака през нощта срещу 27 юли, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от агенция Укринформ, предава БТА.
По данни на украинската армия руските сили са изстреляли общо 147 безпилотни летателни апарата. Атаката е била отблъсната с помощта на авиация, зенитноракетни подразделения, системи за радиоелектронна борба, части на Силите за безпилотни системи и мобилни огневи групи.
Украинските военни съобщават, че на десет места са регистрирани попадения от 21 руски дрона, а отломки от свалени безпилотни апарати са паднали на още седем локации. Въздушните сили предупреждават, че операцията по отблъскване на атаката продължава и все още са засечени руски дронове в украинското въздушно пространство.
Междувременно руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Николаевска област, съобщи изпълняващият длъжността началник на местната военна администрация Георгий Решетилов в публикация в Телеграм.
По думите му атаките са били извършени с дронове тип „Шахед“ вчера и отново тази сутрин. В резултат са били повредени три цивилни кораба, а 50-годишен мъж е бил ранен и откаран в болница в тежко състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САМО ЗА ДЕСЕТИНА ДЕНА
Коментиран от #18
10:59 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Точен
Коментиран от #58
11:03 27.07.2026
4 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #21
11:03 27.07.2026
5 Евроатлантик
11:05 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жалко наистина
11:07 27.07.2026
8 наблюдател
Коментиран от #16
11:10 27.07.2026
9 Западните територии
Коментиран от #13
11:11 27.07.2026
10 Топчията
Коментиран от #59
11:12 27.07.2026
11 Цитат
До коментар #6 от "Овчар":До Лвов -Полша - те вече имат карти.Трансилвания -Румъния и Унгария.Ще има и остатък -остатъчна Украйна.
11:13 27.07.2026
12 ОДЕСА СКОРО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #14
11:14 27.07.2026
13 Соломон
До коментар #9 от "Западните територии":У кой бяха в СССР бе умнико
11:14 27.07.2026
14 Соломон
До коментар #12 от "ОДЕСА СКОРО ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":След още 35 години
11:15 27.07.2026
15 Гресиран козяк
До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":Гресирания явно палеца☝️ е на топло и тъмно ,но па мой ми подрапаш кесиите и буйната гъста вуна 😬😬😬!
11:16 27.07.2026
16 Соломон
До коментар #8 от "наблюдател":И колко пъти ще трябва да разбираме още че са ги освободи ли
11:17 27.07.2026
17 Зверовете бандеровци
Коментиран от #60
11:17 27.07.2026
18 стоян георгиев
До коментар #1 от "САМО ЗА ДЕСЕТИНА ДЕНА":Така е англия остана без флот...хахах
11:17 27.07.2026
19 ПУТИН ИМА ОПЦИЯ
Коментиран от #36
11:17 27.07.2026
20 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #22
11:18 27.07.2026
21 стоян георгиев
До коментар #4 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Оръжието от нато не идва с кораби.
Коментиран от #24, #28
11:18 27.07.2026
22 стоян георгиев
До коментар #20 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Така е с нисък интелект са...хах..хах
11:18 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #21 от "стоян георгиев":Защо е имало вторични детонации и корабът от сенчестия английски флот потъна?
Коментиран от #29
11:20 27.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе,
11:21 27.07.2026
27 Много приказки на пазара
11:24 27.07.2026
28 Гого
До коментар #21 от "стоян георгиев":СиСи ,ти да не си им светил 😂😂😂?
Коментиран от #31
11:25 27.07.2026
29 стоян георгиев
До коментар #24 от "Хахаха!🎺🥳😀":Така е.няма как да е друго.ти си интелигентен не като бандерите и ги знаеш работите.ти си номер едно!
11:25 27.07.2026
30 Интересна новина
Коментиран от #57
11:27 27.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Механик
Много готино се подреждат цифрите по ред 123 345.
Пита се къде е разликата от 222 (пак готино число).
11:28 27.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Казахстан изрази протест
11:30 27.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 свалили ууукрите
11:32 27.07.2026
38 стоян георгиев
11:34 27.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Механик
До коментар #33 от "Помните ли ме?":Пич, много ниска топка си. Особено изречнието ти "Фалирах България ТРИ пъти, а и още можех, но не ми стигнаха силите.". В това изречение МОЖЕХ и не ми стигнаха силите са нонсенс. Ако е можел, значи е имал сили, но ако не са му стгинали силите, значи не е МОЖЕЛ.
Изказал си се точно като ромът дето рече "Много исках, но нямах желание".
Много си зле с логиката, българския и каквото друго се сетиш.
11:34 27.07.2026
41 Пенсионер 69 годишен
До коментар #33 от "Помните ли ме?":Помня, каква не помня. Брат ми, стругар, по онова време за две години си изплати къщата. Аз с една заплата можех да си купя телевизор или 20 пъти да отида на море в почивна станция от завода.
Коментиран от #61
11:34 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Втора Частна Армия
11:39 27.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мухаа ха!
Коментиран от #50
11:43 27.07.2026
48 стоян георгиев
До коментар #42 от "Механик":миши .аз на село никога не съм ходил защото нямаме село .от малък съм израсъл в квартал Филиповци .
11:44 27.07.2026
49 Сами си просят
11:45 27.07.2026
50 Голямото думканЬе
До коментар #47 от "Мухаа ха!":по Укрорайна тепърва предстои. За сега ги душат бавно, но от един момент насетне ще ги блъскат страшно. Тепърва предстои голямата кулминация.
11:47 27.07.2026
51 Какво работиш на?
11:49 27.07.2026
52 Т ъп си
До коментар #33 от "Помните ли ме?":Всяко нововъдение струва по-скъпо. Но пък тогавашните хладилници и телевизори работеха безотказно по 40 години. За да намалят цената изнесоха производствата в Китай, Индия, Бразилия, Турция... И сега едва издържат до гаранцията, хахаха
11:49 27.07.2026
53 АнтроПолог
11:50 27.07.2026
54 Тъпо, още по тъпо, най тъпо
11:53 27.07.2026
55 Дачев
11:54 27.07.2026
56 Гориил
11:56 27.07.2026
57 Време беше!
До коментар #30 от "Интересна новина":Олигарсите имат неограничени възможности. Вагнер ломеше по пътя си всичко. Тази частна армия ще има само простор за действие от ген. щаб и толкова.
Досега Путин не бомбеше граничните жп пунктове заради тях - да не им пречи на търговията с Европа
Сега всичко се промени.
Успех!
12:00 27.07.2026
58 Антирашист 1905
До коментар #3 от "Точен":Потърси помощ за да установят защо примаш желаното за действително !
12:11 27.07.2026
59 Антирашист 1906
До коментар #10 от "Топчията":Подкрепяш фашистка вражеска държава ! За такова нещо в просия ще получиш затвор или скок от прозореца !
12:16 27.07.2026
60 Антирашист у906
До коментар #17 от "Зверовете бандеровци":Сега фашизмът е в просия . Тя отговаря на критериите за фашистка държава. Не спори а чети за фашистките държави !
12:20 27.07.2026
61 стоян
До коментар #41 от "Пенсионер 69 годишен":До 41 ком - интересно как със заплата от 220 лв или 260 лв купуваш рузки телевизор електрон за 1050 лв - или си купувал малък рузки юност за 320 лв а на море пълен багажник с консерви и квартира за 5 лв спане
Коментиран от #62
12:22 27.07.2026
62 стоян георгиев
До коментар #61 от "стоян":Ей минн.диллл .не се опитвай да ме имитираш !Оригинала е само един !
12:26 27.07.2026
63 Ес на бунището на историята
12:32 27.07.2026