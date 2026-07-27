Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ювентус активира двоен трансферен план: Джон Стоунс и Елиф Елмас отново в полезрението на „бианконерите“

Ювентус активира двоен трансферен план: Джон Стоунс и Елиф Елмас отново в полезрението на „бианконерите“

27 Юли, 2026 09:29 429 0

  • джон стоунс-
  • елиф елмас-
  • ювентус-
  • футбол

Ювентус е осъществил директен контакт с Джон Стоунс, след като договорът му с Манчестър Сити изтече

Ювентус активира двоен трансферен план: Джон Стоунс и Елиф Елмас отново в полезрението на „бианконерите“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус работи паралелно по два ключови хода на пазара – един за стабилизиране на защитата и един за добавяне на универсалност в средната линия. Контактите с английския национал Джон Стоунс и подновеният интерес към Елиф Елмас очертават ясен трансферен курс на торинци в разгара на лятото.

Ювентус е осъществил директен контакт с Джон Стоунс, след като договорът му с Манчестър Сити изтече. Според „Скай Спорт Италия“ клубът е отправил сериозна оферта към 32-годишния защитник, който беше ключова фигура за Англия на Мондиал 2026.

Стоунс прекара десетилетие в Сити и спечели всички възможни трофеи под ръководството на Пеп Гуардиола.

Интерес имаше и от Интер, Наполи, Челси, Арсенал и Байерн, но без конкретни действия.

Ювентус вижда в него идеалния заместник, ако Глейсон Бремер бъде продаден на Галатасарай.

Преговорите вече текат, като се обсъждат личните условия на играча.

Паралелно клубът изпитва трудности в разговорите с Болоня за Джон Лукуми, оценен на 25 млн. евро, което прави Стоунс още по-логичен и достъпен вариант.

Името на Елмас отново се завърна в трансферните планове на Ювентус. Северномакедонският национал е оценяван на около 10 млн. евро от РБ Лайпциг, а „Тутоспорт“ твърди, че торинци работят по сделка за наем с опция за закупуване.

Спалети отлично познава Елмас от шампионския сезон в Наполи.

Играчът вече два пъти се връщаше в Серия А под наем – в Торино и Наполи.

Неговата универсалност е ключова: може да играе като вътрешен халф, крило, атакуващ полузащитник или дори втори нападател.

Ювентус вижда в него ценен тактически инструмент за дълъг сезон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове