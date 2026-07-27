Ювентус активира двоен трансферен план: Джон Стоунс и Елиф Елмас отново в полезрението на „бианконерите“

Ювентус работи паралелно по два ключови хода на пазара – един за стабилизиране на защитата и един за добавяне на универсалност в средната линия. Контактите с английския национал Джон Стоунс и подновеният интерес към Елиф Елмас очертават ясен трансферен курс на торинци в разгара на лятото.

Ювентус е осъществил директен контакт с Джон Стоунс, след като договорът му с Манчестър Сити изтече. Според „Скай Спорт Италия“ клубът е отправил сериозна оферта към 32-годишния защитник, който беше ключова фигура за Англия на Мондиал 2026.

Стоунс прекара десетилетие в Сити и спечели всички възможни трофеи под ръководството на Пеп Гуардиола.

Интерес имаше и от Интер, Наполи, Челси, Арсенал и Байерн, но без конкретни действия.

Ювентус вижда в него идеалния заместник, ако Глейсон Бремер бъде продаден на Галатасарай.

Преговорите вече текат, като се обсъждат личните условия на играча.

Паралелно клубът изпитва трудности в разговорите с Болоня за Джон Лукуми, оценен на 25 млн. евро, което прави Стоунс още по-логичен и достъпен вариант.

Името на Елмас отново се завърна в трансферните планове на Ювентус. Северномакедонският национал е оценяван на около 10 млн. евро от РБ Лайпциг, а „Тутоспорт“ твърди, че торинци работят по сделка за наем с опция за закупуване.

Спалети отлично познава Елмас от шампионския сезон в Наполи.

Играчът вече два пъти се връщаше в Серия А под наем – в Торино и Наполи.

Неговата универсалност е ключова: може да играе като вътрешен халф, крило, атакуващ полузащитник или дори втори нападател.

Ювентус вижда в него ценен тактически инструмент за дълъг сезон.