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BMW представи удължена и по-луксозна версия на новото X5

BMW представи удължена и по-луксозна версия на новото X5

27 Юли, 2026 10:53 1 050 1

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Моделът ще се предлага само в Китай

BMW представи удължена и по-луксозна версия на новото X5 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Едва месец след като в Мюнхен бяха представени BMW X5 от пето поколение и неговият изцяло електрически вариант iX5, BMW разкри версиите с удължено междуосие, специално разработени за китайския пазар. Както вече се превърна в традиция за BMW в региона, тези специално създадени модели получават допълнителни 130 милиметра между осите, което увеличава общата колесна база до 3 165 мм. Освен по-дългите задни врати за пътниците и дискретните стилови елементи, специфични за пазара, като преработената светлинна графика на предната решетка, SUV-тата с по-голяма дължина са проектирани така, че да осигурят на купувачите, ползващи шофьор, максимално пространство за краката на задните седалки, без да се жертват агресивните пропорции на стандартния модел.

BMW представи удължена и по-луксозна версия на новото X5

Най-значителните промени се наблюдават в интериора, където BMW е интегрирала в голяма степен дизайнерски елементи и хардуер, произтичащи директно от архитектурата „Neue Klasse“ от следващо поколение. За първи път на китайския пазар BMW оборудва X5 със специален дисплей за предния пътник, който позволява на пътника до шофьора да управлява самостоятелно функциите за забавление и навигация. Пътниците на задните седалки могат да се насладят на най-новата версия на монтирания на тавана BMW Theater Screen, поддържащ 8K стрийминг, игри с висока разделителна способност и интегрирани видеоконференции. Всички тези цифрови функции работят на новата операционна система BMW Operating System X, която обединява цифровата екосистема както за двигателите с вътрешно горене, така и за електрическите задвижващи системи.

BMW представи удължена и по-луксозна версия на новото X5

Въпреки че BMW все още не е оповестила подробности за конкретната гама двигатели за Китай, производителят потвърди, че всички модели X5 и iX5 с дълго междуосие ще се предлагат стандартно с адаптивно въздушно окачване за максимален комфорт при шофиране. Освен това пакетът от системи за подпомагане на водача е специално адаптиран за местните пътни условия, като използва цялостен набор от технологии за изкуствен интелект, разработен в партньорство с китайския специалист по автономно шофиране Momenta, за да осигури навигационна помощ с насочване от адрес до адрес. И двата варианта с удължено междуосие се очаква да се появят в китайските автосалони в началото на 2027 година.


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