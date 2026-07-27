Заснеха „гробище” на бебета делфини край Приморско

Сигнал за мъртви малки делфини в морето край Приморско разтревожи водолази. Според носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова причината за смъртта на животните са бракониерски рибарски мрежи.
Тя определи видяното като една от най-тъжните гледки, на които е попадала в живота си. „Това е място, на което с водолазите се гмуркаме често. Само седмица преди случая там имаше изключително много рибарски мрежи. Всяка година има такива, но този път бяха премахнати по-късно. Все още има останали поплавъци и въжета”, разказа Рашкова.
По думите ѝ мъртвите делфини са открити в радиус от около 30 м, на дълбочина 17 м. Според Рашкова малките делфини са особено уязвими, когато попаднат в рибарски мрежи. „Рядкост е да се видят и заснемат толкова много мъртви делфини на едно място. Това обаче не се случва за първи път. Телата са се запазили заради термоклина в Черно море, при който температурата на тази дълбочина е около 12 градуса. Ако причината за смъртта е друга, те щяха бързо да изплуват и да изчезнат”, обясни тя.
В българската акватория на Черно море се срещат три вида делфини, като най-разпространен е афалата. Малките могат да развиват скорост между 15 и 35 км/ч по време на лов или игра, което увеличава риска да се ударят в мрежи и да се заплетат в тях.
Носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане смята, че е възможно жертва да е станало цяло стадо. „В дълбините съм виждала много неща, но за щастие повечето са красиви. Под водата има спокойствие, но рибарските мрежи не са нещо ново. Те са опасни както за морските обитатели, така и за водолазите. В случая тревожното е, че се намират толкова близо до брега”, подчерта Рашкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #2, #11, #19
11:09 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Добре дошли в Дери 🎈
До коментар #2 от "и та":Здравей Джорджи
Коментиран от #5
11:12 27.07.2026
4 Без име
Коментиран от #6
11:12 27.07.2026
5 kоkорчо 💋🍌
До коментар #3 от "Добре дошли в Дери 🎈":а балоните летят ли
11:12 27.07.2026
6 и да та ползват
До коментар #4 от "Без име":за к.🐕
Коментиран от #7
11:14 27.07.2026
7 Без име
До коментар #6 от "и да та ползват":Ще ползват такива като теб. Да не мислиш, че не знаят кой си?
Коментиран от #9
11:16 27.07.2026
8 Сила
11:17 27.07.2026
9 тебе та знаят сички тираджий
До коментар #7 от "Без име":деса сшфирката
11:18 27.07.2026
10 150 евро порцията
11:26 27.07.2026
11 Факти
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":Това е войната на Путин. Оплачи се на него. Можеш да ползваш Радев като посредник.
11:31 27.07.2026
12 Дори бебетата на делфините
11:41 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Значи в района има
11:48 27.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 С тези фекалии от Приморско
11:49 27.07.2026
17 Стават жертва
11:50 27.07.2026
18 Като видите
11:55 27.07.2026
19 Хахаха
До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":Ако незнанието на граматиката се дължи на дефицит на ЕИ, спокойно може да ползваш ИИ. Така няма да се излагаш по форумите.
Коментиран от #20
11:59 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мишел
12:26 27.07.2026
22 шаа
12:34 27.07.2026