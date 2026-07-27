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Заснеха „гробище” на бебета делфини край Приморско

Заснеха „гробище” на бебета делфини край Приморско

27 Юли, 2026 11:06 1 578 22

  • делфини-
  • приморско-
  • бракониери

Според Силвия Рашкова причината за смъртта на животните са бракониерски рибарски мрежи

Заснеха „гробище” на бебета делфини край Приморско - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал за мъртви малки делфини в морето край Приморско разтревожи водолази. Според носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова причината за смъртта на животните са бракониерски рибарски мрежи.

Тя определи видяното като една от най-тъжните гледки, на които е попадала в живота си. „Това е място, на което с водолазите се гмуркаме често. Само седмица преди случая там имаше изключително много рибарски мрежи. Всяка година има такива, но този път бяха премахнати по-късно. Все още има останали поплавъци и въжета”, разказа Рашкова.

По думите ѝ мъртвите делфини са открити в радиус от около 30 м, на дълбочина 17 м. Според Рашкова малките делфини са особено уязвими, когато попаднат в рибарски мрежи. „Рядкост е да се видят и заснемат толкова много мъртви делфини на едно място. Това обаче не се случва за първи път. Телата са се запазили заради термоклина в Черно море, при който температурата на тази дълбочина е около 12 градуса. Ако причината за смъртта е друга, те щяха бързо да изплуват и да изчезнат”, обясни тя.

В българската акватория на Черно море се срещат три вида делфини, като най-разпространен е афалата. Малките могат да развиват скорост между 15 и 35 км/ч по време на лов или игра, което увеличава риска да се ударят в мрежи и да се заплетат в тях.

Носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане смята, че е възможно жертва да е станало цяло стадо. „В дълбините съм виждала много неща, но за щастие повечето са красиви. Под водата има спокойствие, но рибарските мрежи не са нещо ново. Те са опасни както за морските обитатели, така и за водолазите. В случая тревожното е, че се намират толкова близо до брега”, подчерта Рашкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобра Кай 🥋

    18 7 Отговор
    Укрите ни избиха и делфините! Замърсиха плажовете със мини, водата със петрол, сега и делфините! 🤬

    Коментиран от #2, #11, #19

    11:09 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Добре дошли в Дери 🎈

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "и та":

    Здравей Джорджи

    Коментиран от #5

    11:12 27.07.2026

  • 4 Без име

    14 4 Отговор
    Докато не стъпят севернокорейците тук, за да ни възстановят държавата, така ще е. Силно се надявам тези 30 хиляди севернокорейски войници, за които говори DW, да дойдат тук. Крадене, бракониерство, безразсъдно шофиране, подкупи, погазване на обществения ред и всякакви далавери ще спрат на мига.

    Коментиран от #6

    11:12 27.07.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Добре дошли в Дери 🎈":

    а балоните летят ли

    11:12 27.07.2026

  • 6 и да та ползват

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    за к.🐕

    Коментиран от #7

    11:14 27.07.2026

  • 7 Без име

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "и да та ползват":

    Ще ползват такива като теб. Да не мислиш, че не знаят кой си?

    Коментиран от #9

    11:16 27.07.2026

  • 8 Сила

    16 3 Отговор
    Дивите ненаяли се примати именуващи се "стари морски вълци " а всъщност алкохолизирани бракониери , готови за малко кинти да избият всички живо !!!

    11:17 27.07.2026

  • 9 тебе та знаят сички тираджий

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    деса сшфирката

    11:18 27.07.2026

  • 10 150 евро порцията

    7 1 Отговор
    До няколко часа ще ги сервират в някой приморски капан.

    11:26 27.07.2026

  • 11 Факти

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    Това е войната на Путин. Оплачи се на него. Можеш да ползваш Радев като посредник.

    11:31 27.07.2026

  • 12 Дори бебетата на делфините

    5 0 Отговор
    предпочитат да не са живи покрай бреговете на ШишоМуньоландия

    11:41 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Значи в района има

    1 6 Отговор
    делфини-педофили. Не влизайте в морето

    11:48 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 С тези фекалии от Приморско

    3 0 Отговор
    така се случва

    11:49 27.07.2026

  • 17 Стават жертва

    5 1 Отговор
    Основно на джетове

    11:50 27.07.2026

  • 18 Като видите

    7 0 Отговор
    мрежи - режете ги. Или пък, може да прикрепите към мрежите микроустройства за сателитно проследяване, така ще разберете кои са бракониерите/рибарите.

    11:55 27.07.2026

  • 19 Хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кобра Кай 🥋":

    Ако незнанието на граматиката се дължи на дефицит на ЕИ, спокойно може да ползваш ИИ. Така няма да се излагаш по форумите.

    Коментиран от #20

    11:59 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    1 1 Отговор
    да стате за руслямии

    12:26 27.07.2026

  • 22 шаа

    0 0 Отговор
    и колко са все пак намерените дефини?

    12:34 27.07.2026

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