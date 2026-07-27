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Спортът по ТВ в понеделник (27 юли)

Спортът по ТВ в понеделник (27 юли)

27 Юли, 2026 08:38 811 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (27 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1

09:00 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

12.00 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2

14:30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1

16.00 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 2

18.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3

19.00 Дунав – Лудогорец Диема спорт

21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу Евроспорт 1

21.15 ЦСКА – Ботев (Пд) Диема спорт


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