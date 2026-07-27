Спортът по ТВ в понеделник (27 юли)

04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
09:00 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
12.00 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2
14:30 Снукър: Шанхай Мастърс, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3
19.00 Дунав – Лудогорец Диема спорт
21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу Евроспорт 1
21.15 ЦСКА – Ботев (Пд) Диема спорт
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