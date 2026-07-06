УЕФА остро разкритикува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун

Футболната общественост е разтърсена от нова буря – този път между двата най-големи органа в световния футбол. УЕФА излезе с категорична и безкомпромисна позиция срещу решението на ФИФА да отмени червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, което предизвика вълна от възмущение и съмнения относно справедливостта в най-популярния спорт.
В напрегнатия 1/16-финален сблъсък на Световното първенство между САЩ и Босна и Херцеговина, Балогун бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович. Наказанието – автоматична дисквалификация за един мач – изглеждаше неизбежно и в съответствие с правилата, които важат за всички участници.
Изненадващо, ФИФА реши да отмени наказанието на Балогун, заменяйки го с едногодишен изпитателен срок. Това позволи на нападателя да се завърне на терена още в следващия двубой срещу Белгия.
Според източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е оказал натиск върху президента на ФИФА Джани Инфантино, като е провел два телефонни разговора по темата – веднага след изгонването и след последвалата отмяна на санкцията.
В официалното си изявление УЕФА не спести критики към ФИФА, определяйки решението като „безпрецедентно, необяснимо и неоправдано“. Европейската централа подчерта, че футболът се гради върху ясни и еднакво прилагани правила, които гарантират честна и прозрачна конкуренция. Според УЕФА, автоматичната дисквалификация след червен картон е фундаментален принцип, който не допуска изключения, особено по време на големи турнири, където други играчи вече са понесли подобни наказания.
УЕФА предупреждава, че подобни решения създават опасен прецедент и могат да доведат до разклащане на доверието в състезанията. Ако правилата не се спазват стриктно, целостта на играта е под сериозна заплаха, а бъдещи случаи ще изискват аналогичен подход, което би навредило на репутацията на футбола.
„Футболът е най-обичаният спорт на планетата, защото се играе по едни и същи правила навсякъде. Когато тези правила се нарушават, страда не само един турнир, а цялата игра“, завършват от УЕФА, изразявайки категоричното си недоверие към решението на ФИФА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #3
15:48 06.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Порицание по телефона
😀😀😀😀
15:48 06.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "хехе":😀😀😀😀
Какво да прави, като ТръНпича демократично му е калзАл, че ще му отнеме визата за ШАШт
😀😀😀😀
А може да изпрати командоси в дома му, да направи Мадуровка на семейството му
🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #12
15:51 06.07.2026
4 Ъхъ
15:55 06.07.2026
5 Зеления
Всички бъдещи първенства независимо по футбол, летни олимпиади, зимни олимпиади или световни първенства по други спортове да бъдат забранени за провеждане в САЩ за 100 год. напред.
Всички европейски футболни съюзи да свикат незабавна конференция на ФИФА, където да се иска и гласува оставката на Инфантино
Ако не се спазят горните мерки, ЕС да наложи забрана за участие на американски спортисти на територията на ЕС за срок от 100 год.
Хайде сега да видим как Урсула и Кая ще борят тоталитарната държава САЩ !!!
15:56 06.07.2026
6 така е
15:56 06.07.2026
7 Ккккк
15:56 06.07.2026
8 Хасковски каунь
15:57 06.07.2026
9 кой реди пасианса
16:01 06.07.2026
10 Хасковски каунь
16:09 06.07.2026
11 Ееее все пак добре
16:19 06.07.2026
12 Инфарино
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":сигурно помни Блатер, Платини, Славков!
16:20 06.07.2026