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УЕФА остро разкритикува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун

УЕФА остро разкритикува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун

6 Юли, 2026 15:42 819 12

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Европейската футболна централа алармира за нарушаване на принципите на честната игра след спорното решение на ФИФА

УЕФА остро разкритикува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболната общественост е разтърсена от нова буря – този път между двата най-големи органа в световния футбол. УЕФА излезе с категорична и безкомпромисна позиция срещу решението на ФИФА да отмени червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, което предизвика вълна от възмущение и съмнения относно справедливостта в най-популярния спорт.

В напрегнатия 1/16-финален сблъсък на Световното първенство между САЩ и Босна и Херцеговина, Балогун бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович. Наказанието – автоматична дисквалификация за един мач – изглеждаше неизбежно и в съответствие с правилата, които важат за всички участници.

Изненадващо, ФИФА реши да отмени наказанието на Балогун, заменяйки го с едногодишен изпитателен срок. Това позволи на нападателя да се завърне на терена още в следващия двубой срещу Белгия.

Според източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е оказал натиск върху президента на ФИФА Джани Инфантино, като е провел два телефонни разговора по темата – веднага след изгонването и след последвалата отмяна на санкцията.

В официалното си изявление УЕФА не спести критики към ФИФА, определяйки решението като „безпрецедентно, необяснимо и неоправдано“. Европейската централа подчерта, че футболът се гради върху ясни и еднакво прилагани правила, които гарантират честна и прозрачна конкуренция. Според УЕФА, автоматичната дисквалификация след червен картон е фундаментален принцип, който не допуска изключения, особено по време на големи турнири, където други играчи вече са понесли подобни наказания.

УЕФА предупреждава, че подобни решения създават опасен прецедент и могат да доведат до разклащане на доверието в състезанията. Ако правилата не се спазват стриктно, целостта на играта е под сериозна заплаха, а бъдещи случаи ще изискват аналогичен подход, което би навредило на репутацията на футбола.

„Футболът е най-обичаният спорт на планетата, защото се играе по едни и същи правила навсякъде. Когато тези правила се нарушават, страда не само един турнир, а цялата игра“, завършват от УЕФА, изразявайки категоричното си недоверие към решението на ФИФА.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    4 0 Отговор
    Инфалтилния Инфантиньо взима инфалтилни решения.

    Коментиран от #3

    15:48 06.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    😀😀😀😀
    Порицание по телефона
    😀😀😀😀

    15:48 06.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    😀😀😀😀
    Какво да прави, като ТръНпича демократично му е калзАл, че ще му отнеме визата за ШАШт
    😀😀😀😀
    А може да изпрати командоси в дома му, да направи Мадуровка на семейството му
    🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #12

    15:51 06.07.2026

  • 4 Ъхъ

    3 0 Отговор
    Лесно им е на УЕФА отдалече, а онези хора там са заложници във фашистка държава!☹️

    15:55 06.07.2026

  • 5 Зеления

    5 0 Отговор
    УЕФА да изтегли всички европейски отбори от световното незабавно !
    Всички бъдещи първенства независимо по футбол, летни олимпиади, зимни олимпиади или световни първенства по други спортове да бъдат забранени за провеждане в САЩ за 100 год. напред.
    Всички европейски футболни съюзи да свикат незабавна конференция на ФИФА, където да се иска и гласува оставката на Инфантино

    Ако не се спазят горните мерки, ЕС да наложи забрана за участие на американски спортисти на територията на ЕС за срок от 100 год.

    Хайде сега да видим как Урсула и Кая ще борят тоталитарната държава САЩ !!!

    15:56 06.07.2026

  • 6 така е

    3 0 Отговор
    Спондж Боб се има за господар на вселената

    15:56 06.07.2026

  • 7 Ккккк

    1 0 Отговор
    Корупцията в навсякъде !!!!!

    15:56 06.07.2026

  • 8 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Белгия трябва да напусне световното

    15:57 06.07.2026

  • 9 кой реди пасианса

    0 0 Отговор
    Тази нощ ще е гореща. Най-напред кралят на Англия изпраща съдия-изпълнител, за да отсъди Испания или Португалия ще открие и претендира за Америка. А след това съдия от Йордания с нестинарски танц ще решава отношенията между САЩ и ЕС в лицето на Белгия. На 10-о число победителите, още не облизали раните си ще се срещнат за да си нанесат нови. А на 15 -и ще ги гази Франция. В това време в другия поток Аржентина живот си живее (възможно е все пак ново Фолклендско стълкновение). Ще гледаме, нали сме кибици.

    16:01 06.07.2026

  • 10 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Най-добре е от тук на сетне место червен картон нарушителят да попълва декларация, че нама да прави така друг път

    16:09 06.07.2026

  • 11 Ееее все пак добре

    0 0 Отговор
    че амерканците биха Босна и Херцеговина! Иначе мачът ще ше да се преиграе ,, до победа"

    16:19 06.07.2026

  • 12 Инфарино

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    сигурно помни Блатер, Платини, Славков!

    16:20 06.07.2026

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