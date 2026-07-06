УЕФА остро разкритикува ФИФА заради отменения червен картон на Балогун

Футболната общественост е разтърсена от нова буря – този път между двата най-големи органа в световния футбол. УЕФА излезе с категорична и безкомпромисна позиция срещу решението на ФИФА да отмени червения картон на американския нападател Фоларин Балогун, което предизвика вълна от възмущение и съмнения относно справедливостта в най-популярния спорт.

В напрегнатия 1/16-финален сблъсък на Световното първенство между САЩ и Босна и Херцеговина, Балогун бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович. Наказанието – автоматична дисквалификация за един мач – изглеждаше неизбежно и в съответствие с правилата, които важат за всички участници.

Изненадващо, ФИФА реши да отмени наказанието на Балогун, заменяйки го с едногодишен изпитателен срок. Това позволи на нападателя да се завърне на терена още в следващия двубой срещу Белгия.

Според източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е оказал натиск върху президента на ФИФА Джани Инфантино, като е провел два телефонни разговора по темата – веднага след изгонването и след последвалата отмяна на санкцията.

В официалното си изявление УЕФА не спести критики към ФИФА, определяйки решението като „безпрецедентно, необяснимо и неоправдано“. Европейската централа подчерта, че футболът се гради върху ясни и еднакво прилагани правила, които гарантират честна и прозрачна конкуренция. Според УЕФА, автоматичната дисквалификация след червен картон е фундаментален принцип, който не допуска изключения, особено по време на големи турнири, където други играчи вече са понесли подобни наказания.

УЕФА предупреждава, че подобни решения създават опасен прецедент и могат да доведат до разклащане на доверието в състезанията. Ако правилата не се спазват стриктно, целостта на играта е под сериозна заплаха, а бъдещи случаи ще изискват аналогичен подход, което би навредило на репутацията на футбола.

„Футболът е най-обичаният спорт на планетата, защото се играе по едни и същи правила навсякъде. Когато тези правила се нарушават, страда не само един турнир, а цялата игра“, завършват от УЕФА, изразявайки категоричното си недоверие към решението на ФИФА.